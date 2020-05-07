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الاشتباه في إصابة 30 طفلا بفيروس كورونا في إيران

تحرير:وكالات ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
قال مدير مستشفى أبو ذر في مدينة الأهواز الإيرانية، محمد رضا فتحي، إن المشفى يضم حاليا 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 45 يوما و16 عاما ويحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحاليل أثبتت إصابة أربعة منهم بالفيروس، بانتظار نتائج العينات المتبقية. وأعربت السلطات الصحية في مدينة الأهواز وإقليم خوزستان عموما عن قلقها العميق لازدياد أعداد المصابين الذين يعالجون داخل المستشفيات أو في العيادات الخارجية، وشددت على ضرورة أن يبقى السكان في بيوتهم ويتقيدوا بالإرشادات الصحية.
كانت جامعة الأهواز للعلوم الطبية، حذرت مطلع الأسبوع، من تصاعد معدلات الإصابة بالفيروس، نظرا لما وصفته بعدم تقيد أهالي المدينة بالإرشادات الصحية، وإقامة الأعراس والتجمع في الأسواق، وطالبت مسؤولي المحافظة باستخدام القوة لإجبار المواطنين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، وفقا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق،
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كورونا والحجر الصحي (2)

الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكورونا قبل 2021

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن المستقبل يتطلب تلقيح جميع المواطنين ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم، مؤكدة أن: "هناك نحو 80 لقاحا قيد التقييم، 5 أو 6 منها على الأقل واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل". وفي تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الإيطالية الخميس، أوضح نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانييري جويرا، أن "منصة دراسة اللقاح هي نفسها التي كانت مع السارس"، وأن "الشروع بالبحث لم يتم من الصفر".
عمران-خان

باكستان تعتزم رفع قيود «كورونا» رغم زيادة الإصابات

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، خططا لرفع تقريبا كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في اعداد الإصابات الجديدة والوفيات، وقال رئيس الوزراء عمران خان، إن القيود سوف ترفع بداية من يوم السبت المقبل، مضيفا أن الخطوة يرجى منها عدم خسارة الملايين من الأشخاص سبل رزقهم في بلد يعيش نحو 40% منها في فقر، فيما قال وزير التخطيط أسد عمر، إنه سوف يعاد فتح قطاعات اقتصاد رئيسية بينها الزراعة والبناء والتصنيع والتجزئة، لكن سوف تظل وسائل النقل العام بما في ذلك القطارات والسفر جوا، مغلقة.
أوتافيو? ?دو ريجو باروس

إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس كورونا

أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس (59 عاما)، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، مضيفا أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 10 آلاف و503 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 615 وفاة في أعلى مؤشر أيضا.
مصنع-بتروكيماويات .(4)

مقتل 5 أشخاص وإصابة 1000 آخرين بسبب تسرب غاز بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، صباح اليوم الخميس، مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 1000 آخرين، إثر تسرب غاز من مصنع مواد كيميائية في جنوب شرق البلاد، موضحة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان 5 آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة، بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبه، قال سواروب راني المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش: "يمكننا أن نؤكد حاليا أن 5 أشخاص قتلوا، وهناك 70 شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وما بين 200 إلى 500 شخص يتم معالجتهم".
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حسن-روحانى

روحاني: يجب توخي الحذر من كورونا وعدم الخوف منه

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، مواطني بلاده إلى توخي الحذر وليس الخوف من فيروس كورونا، وذلك وسط توجه إيران إلى تخفيف القيود المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19، إذ نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله اليوم الثلاثاء: «إن الخوف المفرط والقلق المفرط والهلع المفرط أسوأ من كورونا نفسه وهذا الفيروس، ويمكن أن يدمر ذلك حياة الناس ويقلق راحتهم». وتابع الرئيس الإيراني: «في الوقت نفسه علينا ألا نكون مهملين مما يعني أنه يجب ألا نفرط في القلق والهلع ويجب توخي الحذر اللازم».
فيروس- كورونا (12)

السعودية: تخصيص 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة كورونا

? أعلنت السعودية تخصيصها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المساعي لإيجاد لقاح ضد الداء. وأفادت السعودية، التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" لعام 2020، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بـ"مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
كورونا والحجر الصحي (9)

42 إصابة و37 وفاة بكورونا في تونس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا، إذ قالت الوزارة، إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37، موزعين كالتالي: «5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (15)

خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
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