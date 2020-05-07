اعترضا على قرار إزالة.. إحالة اثنين للنيابة العسكرية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٨ م

حملات إزالة_أرشيفية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع، بمحافظة الإسكندرية، قامت اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بحملات إزالة واسعة على عقارات مخالفة بأحياء المحافظة، المختلفة وذلك تنفيذا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية، وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة وضبط المعتدين على ممتلكات الدولة وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.

وأوضح الشريف، أنه خلال الحملة تم ضبط اثنين من المخالفين أثناء اعتراضهما على تنفيذ قرار الإزالة بمنطقة البيطاش بحي العجمي وحي المنتزة ثان، حيث حاولا التصدي للحملة ومنع الموظفين من ممارسة عملهم وتعديا عليهم أثناء تنفيذ الحملة، مشيرًا أنه تمت إحالتهما إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما. من