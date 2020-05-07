جريمة

اعترضا على قرار إزالة.. إحالة اثنين للنيابة العسكرية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٨ م
حملات إزالة_أرشيفية
حملات إزالة_أرشيفية
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع، بمحافظة الإسكندرية، قامت اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بحملات إزالة واسعة على عقارات مخالفة بأحياء المحافظة، المختلفة وذلك تنفيذا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية، وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة وضبط المعتدين على ممتلكات الدولة وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.
وأوضح الشريف، أنه خلال الحملة تم ضبط اثنين من المخالفين أثناء اعتراضهما على تنفيذ قرار الإزالة بمنطقة البيطاش بحي العجمي وحي المنتزة ثان، حيث حاولا التصدي للحملة ومنع الموظفين من ممارسة عملهم وتعديا عليهم أثناء تنفيذ الحملة، مشيرًا أنه تمت إحالتهما إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما. من
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المستلزمات الطبية (5)

الرقابة الإدارية تشن حملات على المستلزمات الطبية بالإسكندرية

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملة مكبرة ضمت العديد من الجهات الرقابية من إدارة تموين وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي التابع لمديرية الصحة، للمرور والتفتيش على القطاع الصيدلي والصيدليات، إذ أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار الغلق الإداري لـ5 صيدليات، وتحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة، حيث تم صدور قرار الغلق الإداري لصيدلية بالحضرة الجديدة، لعدم وجود دكتور صيدلي، وتم تحريز 14 زجاجة كحول بدون فواتير، و29 عبوة جل بدون فواتير، و2 علبة أقراص سنترم سيلفر 200 قرص مهربة ومجهولة المصدر.
حادث-تصادم

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغربية

شهد طريق «بسيون- طنطا» في نطاق مركز بسيون بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغٍ إلى مركز شرطة بسيون من قوات تأمين الطرق، بإصابة 7 أشخاص، بسبب اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق «بسيون- طنطا»، التابع لمركز ومدينة بسيون في الغربية.
المتهمين (1)

«هتسافروا بعد الحظر» سائق ومدرس يبيعان الوهم للغلابة

كشف بلاغ ورد لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن نشاط سائق مارس أعمال النصب والاحتيال على شخصين يقيمان مركز المراغة محافظة سوهاج، إذ استولى السائق، 39 سنة، منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بقدرته على تسفيرهما للعمل في إحدى الدول العربية بعد رفع قرار حظر الطيران، وذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
مرور

المرور: غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا 4 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 4 أيام، لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وتبدأ الأعمال في الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، أعلى جسم الكوبري، لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن، وسيكون العمل على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال في الوقت الذي وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

ضبط 10 أشخاص في مشاجرة بسوق الفلكي بالإسكندرية

?وقعت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص وأصحاب المحال التجارية والباعة المتجولين أمام المحال التجارية داخل أحد أسواق منطقة الفلكي، الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك بالأسلحة البيضاء وتسببوا فى إثارة الذعر والخوف والقلق بين المواطنين وسكان المنطقة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من فض المشاجرة وإلقاء القبض على طرفيها حيث تم ضبط 10 أشخاص ممن شاركوا في المشاجرة المتلبسين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
جثه -علي-الطريق (1)

مصرع رجل وإصابة طفله سقطت بهما شرفة في الإسكندرية

عقار قديم ومتهالك، مكون من 3 طوابق، صادر له قرار ترميم وإزالة برقم 406 لسنة 2018، بحي غرب الإسكندرية، إلا أن سكان العقار لم يخرجوا منه، ولم ينفذوا قرار الترميم الصادر العام الماضي حتى الآن، مما أسفر عن مصرع أحد سكان العقار وإصابة طفله بإصابات بالغة، إذ كان الرجل وطفله يقفان في شرفة العقار بالطابق الثالث، فانهارت بهما، مما تسبب في مصرع الرجل جراء تهشم رأسه، وأصيب نجله بنزيف وكسور متفرقة، وحالته خطيرة، وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف المتوفى والمصاب إلى أقرب مستشفى.
وزارة-الداخلية

ضبط 10 أشخاص صلوا التراويح في جماعة بالإسكندرية

على غرار ما قام به مجموعة من المواطنين بفتح أحد المساجد بحي محرم بك في الإسكندرية لإقامة شعائر وصلاة الجمعة، فقد قام 10 أشخاص بأداء صلاة الجماعة داخل أحد المساجد بمنطقة باكوس شرق مدينة الإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم بعد مخالفتهم قرار منع فتح المساجد والالتزام بالتعليمات الخاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تبين قيام المضبوطين بأداء صلاة التراويح في جماعة داخل إحدى الزوايا بمنطقة باكوس في الإسكندرية.
تزوير-أموال-عامة (2)

لصوص لكن ظرفاء.. سقط العقل المدبر فلحقا به سريعًا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما مرتكبي جرائم ترويج العملات المالية المُقلدة، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام عامل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
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