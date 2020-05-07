المحكمة الأوروبية تقضي بحق ضحايا عبارة «السلام 98» في مقاضاة إيطاليا

14 عامًا مرت على حادث غرق عبارة "السلام 98"، وما زال أقارب المتوفين والناجون من الكارثة يبحثون عن حقوقهم دون يأس، واليوم أقرت المحكمة الأوروبية العليا بحقهم في مقاضاة إيطاليا والحصول منها على التعويضات اللازمة، باعتبار أن العبارة إيطالية الصنع، وكانت غير صالحة للإبحار، بحسب "روسيا اليوم".
يشار إلى أن المحكمة الأوروبية، رفضت دفاعا قدمته شركتان إيطاليتان، وأقرت بضرورة منح الناجين وكذلك أهالي الضحايا البالغ عددهم 1000 شخص لقوا حتفهم جراء الحادث، التعويضات المالية المناسبة.
وكان أقارب الضحايا والناجون قد تقدموا بدعوى قضائية ضد شركتي "رينا إس بي ايه"، و"إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي"، للحصول
يشار إلى أن المحكمة الأوروبية، رفضت دفاعا قدمته شركتان إيطاليتان، وأقرت بضرورة منح الناجين وكذلك أهالي الضحايا البالغ عددهم 1000 شخص لقوا حتفهم جراء الحادث، التعويضات المالية المناسبة.
وكان أقارب الضحايا والناجون قد تقدموا بدعوى قضائية ضد شركتي "رينا إس بي ايه"، و"إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي"، للحصول على تعويضات، إلا أن إحدى محاكم جنوة أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
ويعد حادث غرق العبارة "السلام 98" المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، الذي وقع في فبراير 2006، أكبر كارثة بحرية في قطاع النقل البحري المصري، إذ اختفت العبارة على بعد 57 ميلا من مدينة الغردقة، وهي في طريقها من ضبا بالسعودية إلى سفاجا.
وكانت العبارة تحمل نحو 1312 مسافرًا و98 من طاقم السفينة، وقد نشب حريق في غرفة محرك السفينة وانتشرت النيران بسرعة فائقة، ونجا نحو 388 راكبًا من الموت بعد أن استمروا يصارعون الموت داخل المياه الباردة بالبحر الأحمر وأسماك القرش المفترسة.
وبُنيت العبارة السلام 98 في 1970 من قبل إحدى الشركات الإيطالية، وكانت تستعمل في البداية للرحلات البحرية المحلية داخل المياه الإيطالية، وكانت سعتها آنذاك 500 راكب و200 سيارة، ثم تم تطويرها في 1991 لتبلغ سعتها النهائية 1300 راكب و320 سيارة، إلى أن قامت شركة السلام بشراء هذه السفينة في 1998 وأطلقت عليها اسم "السلام 98".