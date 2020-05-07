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المحكمة الأوروبية تقضي بحق ضحايا عبارة «السلام 98» في مقاضاة إيطاليا

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠١ م
عبارة السلام 98
عبارة السلام 98
14 عامًا مرت على حادث غرق عبارة "السلام 98"، وما زال أقارب المتوفين والناجون من الكارثة يبحثون عن حقوقهم دون يأس، واليوم أقرت المحكمة الأوروبية العليا بحقهم في مقاضاة إيطاليا والحصول منها على التعويضات اللازمة، باعتبار أن العبارة إيطالية الصنع، وكانت غير صالحة للإبحار، بحسب "روسيا اليوم".
يشار إلى أن المحكمة الأوروبية، رفضت دفاعا قدمته شركتان إيطاليتان، وأقرت بضرورة منح الناجين وكذلك أهالي الضحايا البالغ عددهم 1000 شخص لقوا حتفهم جراء الحادث، التعويضات المالية المناسبة. وكان أقارب الضحايا والناجون قد تقدموا بدعوى قضائية ضد شركتي "رينا إس بي ايه"، و"إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي"، للحصول
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خسوف-القمر (3)

بعد منتصف الليل.. الأرض ترى رابع وأجمل قمر عملاق في 2020

أصدر معهد البحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا مساء اليوم الخميس، قال فيه إن الأرض ترى اليوم رابع وأجمل قمر عملاق في عام 2020، لافتا أنه عندما يكتمل بدر شهر رمضان لعام 1441هجريا في تمام الساعة 12:45 من مساء اليوم الخميس 7 مايو 2020، بتوقيت القاهرة سيكون القمر في الحضيض من مداره حول الأرض، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد، وبالتالي ألمع من حالته المألوفة. وأضاف المعهد، أن هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق، التي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، إذ أنها حدثت هذا العام خلال شهور: «فبراير، ومارس، وإبريل الماضية».
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد التوحيد وعبادة الله

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن «بر الوالدين» من أهم الموضوعات التي يجب التذكير بها في شهر رمضان، حيث إن بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد التوحيد وعبادة الله، وهو على قدم المساواة مع الصلاة والزكاة كما جاء على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا}، وأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر حتى لو كان التعبير عن العقوق بكلمة «أف».
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

تعافي 4 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن هناك 4 حالات تماثلوا للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتا أن نتائج الفحوصات المعملية الخاصة بهم تحولت من إيجابية إلى سلبية، وخروجهم اليوم من مستشفي العزل والمخصص من الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية بقرية شيبة بمركز الزقازيق، جاء ذلك أثناء زيارة وكيل الوزارة للمستشفى، للاطمئنان على حسن سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.
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مكة-السعودية

مكة تسجل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس، بسحب وكالة "سبق" السعودية. وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.
فيروس- كورونا (12)

السعودية: تخصيص 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة كورونا

? أعلنت السعودية تخصيصها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المساعي لإيجاد لقاح ضد الداء. وأفادت السعودية، التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" لعام 2020، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بـ"مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بـ40.8 مليون جنيه.. اتفاقية مصر وإيطاليا لتمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وقام بالتوقيع كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ‎وذلك في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
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خلال 24 ساعة.. إيطاليا تُسجل 578 وفاة جديدة بسبب كورونا

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في عددًا من الدول مؤخرًا، انخفاضا من 600 وحالتين أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645. كما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972?، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة. وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعا، وبلغ أجمالي الإصابات 165155 حالة، وفقا لروسيا اليوم.
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