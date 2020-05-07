المحكمة الأوروبية تقضي بحق ضحايا عبارة «السلام 98» في مقاضاة إيطاليا

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠١ م

عبارة السلام 98

14 عامًا مرت على حادث غرق عبارة "السلام 98"، وما زال أقارب المتوفين والناجون من الكارثة يبحثون عن حقوقهم دون يأس، واليوم أقرت المحكمة الأوروبية العليا بحقهم في مقاضاة إيطاليا والحصول منها على التعويضات اللازمة، باعتبار أن العبارة إيطالية الصنع، وكانت غير صالحة للإبحار، بحسب "روسيا اليوم".

يشار إلى أن المحكمة الأوروبية، رفضت دفاعا قدمته شركتان إيطاليتان، وأقرت بضرورة منح الناجين وكذلك أهالي الضحايا البالغ عددهم 1000 شخص لقوا حتفهم جراء الحادث، التعويضات المالية المناسبة. وكان أقارب الضحايا والناجون قد تقدموا بدعوى قضائية ضد شركتي "رينا إس بي ايه"، و"إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي"، للحصول