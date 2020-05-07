إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغربية

تحرير:محمد فتحي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م

حادث تصادم_أرشيفية

شهد طريق «بسيون- طنطا» في نطاق مركز بسيون بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغٍ إلى مركز شرطة بسيون من قوات تأمين الطرق، بإصابة 7 أشخاص، بسبب اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق «بسيون- طنطا»، التابع لمركز ومدينة بسيون في الغربية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، للوقوف على أسبابه، ورفع آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات، بالإضافة إلى نقل المصابين لمستشفى بسيون المركزي لعمل الأشعة والإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النايبة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بتحريات