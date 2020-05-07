جريمة

الرقابة الإدارية تشن حملات على المستلزمات الطبية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ م
مستلزمات طبية_أرشيفية
مستلزمات طبية_أرشيفية
شنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملة مكبرة ضمت العديد من الجهات الرقابية من إدارة تموين وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي التابع لمديرية الصحة، للمرور والتفتيش على القطاع الصيدلي والصيدليات، إذ أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار الغلق الإداري لـ5 صيدليات، وتحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة، حيث تم صدور قرار الغلق الإداري لصيدلية بالحضرة الجديدة، لعدم وجود دكتور صيدلي، وتم تحريز 14 زجاجة كحول بدون فواتير، و29 عبوة جل بدون فواتير، و2 علبة أقراص سنترم سيلفر 200 قرص مهربة ومجهولة المصدر.
وضبط أيضًا أقراص سايتوتيك 120 قرصًا مجهولة المصدر، وعلبة هيستاك ممنوع تداوله، ورينتاك ممنوع تداوله، وعدد كبير من قصاصات أدوية بدون تاريخ صلاحية، و4 عبوات ميديكال كولاجين مجهول المصدر، وشاي بدون فواتير. كما تم الغلق الإداري لصيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة لضبط أدوية منتهية الصلاحية، وتركيبات بدون بيانات
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حادث-تصادم

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغربية

شهد طريق «بسيون- طنطا» في نطاق مركز بسيون بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغٍ إلى مركز شرطة بسيون من قوات تأمين الطرق، بإصابة 7 أشخاص، بسبب اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق «بسيون- طنطا»، التابع لمركز ومدينة بسيون في الغربية.
حملات-ازاله (4)

اعترضا على قرار إزالة.. إحالة اثنين للنيابة العسكرية بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع، بمحافظة الإسكندرية، قامت اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بحملات إزالة واسعة على عقارات مخالفة بأحياء المحافظة، المختلفة وذلك تنفيذا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية، وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة وضبط المعتدين على ممتلكات الدولة وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.
المتهمين (1)

«هتسافروا بعد الحظر» سائق ومدرس يبيعان الوهم للغلابة

كشف بلاغ ورد لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن نشاط سائق مارس أعمال النصب والاحتيال على شخصين يقيمان مركز المراغة محافظة سوهاج، إذ استولى السائق، 39 سنة، منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بقدرته على تسفيرهما للعمل في إحدى الدول العربية بعد رفع قرار حظر الطيران، وذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
مرور

المرور: غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا 4 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 4 أيام، لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وتبدأ الأعمال في الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، أعلى جسم الكوبري، لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن، وسيكون العمل على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال في الوقت الذي وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.
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سلع-غذائية

مباحث التموين تتصدى لغش التجار ومحتكري السلع بالجيزة

أعدت إدارة مباحث التموين في الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة تفتيشية مكبرة؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، والتصدي لمحاولات بعض التجار لاستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، في تجميع السلع الغذائية بكميات كبيرة داخل مخازن وإعادة طرحها بأزيد من السعر الرسمي، لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة خاصة حجب المستلزمات الطبية مستغلين زيادة إقبال المواطنين على شرائها.
سلع-غذائية

مباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التفيشية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين .
المستلزمات الطبية (5)

أمن العاصمة يتصدى لقضايا غش المستلزمات الطبية

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها 150 كمامة سوداء اللون "محلية الصنع" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترفا المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقرا بقيامهما بتصنيع الكمامات بإحدى الورش بمنطقة سكنهما ، ملك (أحد الأشخاص) جاري تحديده وضبطه.
سكر (1)

ضبط 14.5 طن سكر منتهي الصلاحية في الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ممثلة في مديرية التموين والتجارة الداخلية، محاولة ترويج وبيع كمية كبيرة من السكر الحر منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع المتخصصة فى تعبئة السكر "دون الحصول على ترخيص مسبق" وذلك بدائرة قسم شرطة باب شرق، بشرق المحافظة، إذ تم ضبط مالك المصنع بعد تفتيش المصنع وضبط نحو 14 طنا و500 كيلو جرام من السكر الحر، تبين أنه فاسد ولا يصلح للاستخدام الأدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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