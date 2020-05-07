الرقابة الإدارية تشن حملات على المستلزمات الطبية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ م

مستلزمات طبية_أرشيفية

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملة مكبرة ضمت العديد من الجهات الرقابية من إدارة تموين وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي التابع لمديرية الصحة، للمرور والتفتيش على القطاع الصيدلي والصيدليات، إذ أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار الغلق الإداري لـ5 صيدليات، وتحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة، حيث تم صدور قرار الغلق الإداري لصيدلية بالحضرة الجديدة، لعدم وجود دكتور صيدلي، وتم تحريز 14 زجاجة كحول بدون فواتير، و29 عبوة جل بدون فواتير، و2 علبة أقراص سنترم سيلفر 200 قرص مهربة ومجهولة المصدر.

وضبط أيضًا أقراص سايتوتيك 120 قرصًا مجهولة المصدر، وعلبة هيستاك ممنوع تداوله، ورينتاك ممنوع تداوله، وعدد كبير من قصاصات أدوية بدون تاريخ صلاحية، و4 عبوات ميديكال كولاجين مجهول المصدر، وشاي بدون فواتير. كما تم الغلق الإداري لصيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة لضبط أدوية منتهية الصلاحية، وتركيبات بدون بيانات