بعد منتصف الليل.. الأرض ترى رابع وأجمل قمر عملاق في 2020

تحرير:محمد فتحي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م

القمر

أصدر معهد البحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا مساء اليوم الخميس، قال فيه إن الأرض ترى اليوم رابع وأجمل قمر عملاق في عام 2020، لافتا أنه عندما يكتمل بدر شهر رمضان لعام 1441هجريا في تمام الساعة 12:45 من مساء اليوم الخميس 7 مايو 2020، بتوقيت القاهرة سيكون القمر في الحضيض من مداره حول الأرض، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد، وبالتالي ألمع من حالته المألوفة. وأضاف المعهد، أن هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق، التي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، إذ أنها حدثت هذا العام خلال شهور: «فبراير، ومارس، وإبريل الماضية».

وأشار أن هذه المرة ستكون الأجمل والألمع خلال عام 2020، مؤكدًا أنه على الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردي، إلا أن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل.وأوضح أنه بالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طيلة الليل، إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة