بعد إصابة حارسه الشخصي.. ترامب يخضغ لفحص كورونا يوميًّا

تحرير:وكالات ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس، إلى فحص فيروس كورونا المستجد يوميا، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الفحص اليومي سيطبق على نائب الرئيس وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك، مؤكدًا أنه لم يكن على اتصال منتظم مع المساعد الذي أصيب بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض بالفيروس.

كانت شبكة "CNN" الأمريكية قد كشفت أن أحد المساعدين الشخصيين لترامب مصاب بالفيروس. وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هوجان جيدلي، في بيان له في وقت سابق: إن الفحوصات أثبتت عدم إصابة الرئيس ونائبه بالفيروس وهما بصحة جيدة، مضيفًا أن المساعد الذي ثبتت إصابته هو أحد أفراد البحرية الأمريكية، ويقوم بمساعدة