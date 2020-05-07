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الرئيس الإسرائيلي يُكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

تحرير:وكالات ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م
نتنياهو
نتنياهو
كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة. ووافق 72 من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، على ترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة بعد أن صادق النواب على التشريع الخاص بصفقة نتنياهو مع زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس بشأن التناوب على رئاسة الحكومة. وحصل نتنياهو على مهلة 14 يوما لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وفقا لروسيا اليوم.

ويأتي ذلك بعد يوم من صدور قرار المحكمة العليا برد التماسات المعارضة ضد اتفاق نتنياهو مع غانتس، والتي طالبت بمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة لكونه يواجه تهم فساد، وفقا لروسيا اليوم.

واتفق نتنياهو مع جانتس أمس الأربعاء على تقديم تشكيلة الحكومة الجديدة لتؤدي القسم يوم 13 مايو الجاري.

عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بالجزائر

شرعت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس، في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، على قادة الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وإعلامية، إذ جاء في بيان الرئاسة، أن توزيع المسودة كان قد تأجل بسبب أزمة كوفيد-19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية، لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه، داعية إلى مناقشته وإثرائه مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كورونا.
كورونا والحجر الصحي (3)

أقاموا «تجمع عائلي».. إصابة 30 شخصًا بكورونا في الإمارات

كشفت السلطات الإماراتية عن إصابة 30 شخصًا من عائلتين أقامتا تجمعًا عائليًّا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية آمنة الضحاك الشامسي، إن الاستهانة بخطورة وباء كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسببا بإصابة 30 شخصًا بينهم رضيع لم يتجاوز عمره شهرين وكبار في السن، من عائلتين أقامتا تجمعًا عائليًّا. وأضافت: "لا قيمة لأي شيء إن لم نحمِ أحبابنا الذين منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا بحمايتهم، خصوصًا أنهم فئة تتعرض للإصابة بشكل أكبر من غيرهم"، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (9)

السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بتسجيل السلطات الصحية 1793 حالة جديدة للفيروس في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 33731 حالة. وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق.
السعودية

السعودية تعتمد لائحة عقوبات مخالفي إجراءات «كورونا»

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، موافقة وزير الداخلية اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وجاءت اللائحة بناء على الفقرة الثانية من الأمر الملكي، رقم (أ/584) وتاريخ 1441/9/6، وإلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وجاءت اللائحة كالتالي: أولا: تهدف اللائحة فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشيه.
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كورونا في إسرئيل

إسرائيل تعيد فتح المدارس وتبحث فتح الأسواق

يبدأ الطلبة في إسرائيل اليوم الأحد، العودة إلى المدارس تدريجياً، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتأتي العودة مع التقيد بإجراءات الوقاية، ومنها الدراسة في مجموعات صغيرة. وقررت السلطات المحلية العربية عدم استئناف الدراسة فيها، كما أعلنت عدة بلديات منها تل أبيب وحيفا وبئر السبع عدم إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بسبب عدم الاستعداد لذلك. وخلال اجتماعٍ الليلة الماضية، قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء الحظر على ذهاب من هم فوق سن الـ 67 إلى أماكن أعمالهم، وذلك من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.
نتنياهو (2)

وزير إسرائيلي: منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة سيكون بمثابة هزة أرضية

قال وزير إسرائيلي، إنه إذا قررت محكمة العدل العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة "هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية"، بحسب "روسيا اليوم". ولفت وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، إلى أن قرارا كهذا يعني إلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن على المحكمة العليا أن تحترم قوانين الكنيست.
نتنياهو وجانتس

نتنياهو وجانتس يخفقان فى الاتفاق حول تشكيل الحكومة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء انتهى بعد 90 دقيقة من بدايته دون التوصل لاتفاق، وأشارت التقارير إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن جانتس غادر مكان الاجتماع متوجها إلى الكنيست، حيث من المتوقع أن يفسح المجال لمشروع قانون يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل أي حكومة.
تظاهرات في اسرائيل

تظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو رغم قيود «كورونا»

تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. يأتى هذا فى وقت يتفاوض فيه نتنياهو مع منافسه بيني انتس للتوصل لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تنهي عاما من الجمود السياسي . وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ، إلا أنه متهم في ثلاث قضايا فساد. وحمل المتظاهرون شعار ”انقذوا الديمقراطية“، وطالبو جانتس الذي يتزعم حزب أزرق أبيض بألا ينضم إلى حكومة ائتلافية يرأسها نتنياهو. ?وتسمح القيود المفروضة بسبب كورونا في إسرائيل بالتظاهر إذا حافظ المتظاهرون على مسافات بينهم ووضعوا كمامات.
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