متحدث الوزراء: عقوبات صارمة وارتداء الكمامة إجباريًا

تحرير:خالد وربي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٠ م

نادر سعد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولن تستمر في الإغلاق، متابعا: "ونحن كان لدينا بعد نظر في ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئي"، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما تعود للحياة بشكل تدريجي سيكون إجباريا فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدي الكمامات ستوقع عليه العقوبة".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك عقوبات على من لم يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة، عندما العودة للحياة تدريجيا خلال الفترة المقبلة. وتابع: رئيس الحكومة أعلن اليوم أن الدولة ستستمر بذات القواعد والإجراءات الطبية والأحترازية التي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس