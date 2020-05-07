وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 75 ألف حالة

تحرير:رويترز ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م

كورونا

أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 75 ألف شخص، اليوم الخميس، بينما نحى البيت الأبيض جانبا دليلا إرشاديا أعده مسؤولو الصحة لمساعدة الولايات على العودة للحياة الطبيعية تدريجيا. ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، مركز الوباء العالمي، 2000 شخص يوميا في المتوسط منذ منتصف أبريل على الرغم من الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الفيروس. وتزيد حصيلة الوفيات عن أي حصيلة بسبب الإنفلونزا الموسمية منذ 1967، كما تفوق عدد الوفيات خلال السنوات العشر الأولى من مرض الإيدز من 1981 وحتى 1991.

وطبقا لإحصاء رويترز وتحليل للبيانات من مشروع تعقب كوفيد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 1.25 مليون شخص مع استمرار حالات الإصابة الجديدة في الارتفاع بعدة ولايات منها: "إيلينوي، وميريلاند، ومينيسوتا، وتينيسي، وتكساس، وفرجينيا، وويسكونسن".وشهدت ولايتا نيويورك ونيوجيرزي، اللتان بهما أكبر عدد من