عودة 600 مصري من العالقين بالكويت إلى مطار القاهرة

تحرير:خالد وربي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ م

مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهم 600 مصري من العالقين بدولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، أفادت مصادر بمطار القاهرة، بأن الرحلات الاستثنائية الثلاثة سيرتهم الخطوط الكويتية لعودة 600 مصري كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام الركاب بإجراء اختبارات فيروس كورونا، موضحة أنه تم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما مع جميع الركاب العالقين بالخارج؛ للتأكد من عدم إصابتهم.

كانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات