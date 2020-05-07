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عودة 600 مصري من العالقين بالكويت إلى مطار القاهرة

تحرير:خالد وربي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهم 600 مصري من العالقين بدولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، أفادت مصادر بمطار القاهرة، بأن الرحلات الاستثنائية الثلاثة سيرتهم الخطوط الكويتية لعودة 600 مصري كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام الركاب بإجراء اختبارات فيروس كورونا، موضحة أنه تم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما مع جميع الركاب العالقين بالخارج؛ للتأكد من عدم إصابتهم.
كانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات
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مستشفى بنها الجامعي

تطورات كورونا في «بنها الجامعي».. سلبية مسحات 18 ممرضا وعودة العمل تدريجيا

لا تزال إجراءات تتبع مخالطي الحالات المصابة بفيروس كوروتا المستجد، مستمرة داخل مستشفيات بنها الجامعي في إطار الإطمئنان على سلامة الأطقم الطبية والحرص على سلامتهم، إذ أخذت إدارة المستشفى 18 مسحة جديدة من أطقم التمريض، جاءت نتائجها جميعا سلبية، ليستقر عدد المصابين بمرض "كوفيد 19" الذين تم اكتشافهم حتى الآن عند 21 حالة، فيما يتواصل أخذ المزيد من المسحات لجميع العاملين بالمستشفى، للإطمئنان عليهم في إطار عمليات الكشف المبكر عن المصابين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يصدر تعديلات قانون الطوارئ لمواجهة كورونا

نشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص مساء اليوم، القانون 22 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما أقره مجلس النواب في 22 أبريل الماضي، إذ يتيح القانون اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
المتسشار-نادر-سعد

متحدث الوزراء: عقوبات صارمة وارتداء الكمامة إجباريًا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولن تستمر في الإغلاق، متابعا: "ونحن كان لدينا بعد نظر في ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئي"، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما تعود للحياة بشكل تدريجي سيكون إجباريا فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدي الكمامات ستوقع عليه العقوبة".
خسوف-القمر (3)

بعد منتصف الليل.. الأرض ترى رابع وأجمل قمر عملاق في 2020

أصدر معهد البحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا مساء اليوم الخميس، قال فيه إن الأرض ترى اليوم رابع وأجمل قمر عملاق في عام 2020، لافتا أنه عندما يكتمل بدر شهر رمضان لعام 1441هجريا في تمام الساعة 12:45 من مساء اليوم الخميس 7 مايو 2020، بتوقيت القاهرة سيكون القمر في الحضيض من مداره حول الأرض، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد، وبالتالي ألمع من حالته المألوفة. وأضاف المعهد، أن هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق، التي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، إذ أنها حدثت هذا العام خلال شهور: «فبراير، ومارس، وإبريل الماضية».
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مطار-القاهرة (1)

وصول 190 من العالقين بالكويت إلى القاهرة

وصل اليوم الأربعاء، 190 من المصريين العالقين بالكويت إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة استثنائية، وتم نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازي. جاء ذلك في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران. ووصل 151 مصريًا من العالقين في العاصمة العراقية بغداد إلى مرسى علم، وتم نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي.
الكويت.

«دمنا واحد» مبادرة لأبناء الجالية المصرية في الكويت للتبرع بالدم

دشن عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت، حملة للتبرع بالدم في بنك الدم الكويتي، تحت شعار "دمنا واحد"، وذلك تأكيدا لأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين, في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وزارة الخارجية

6.5 مليون جنيه من أعضاء «الخارجية» لصالح «تحيا مصر»

قام أعضاء وزارة الخارجية بديوان عام الوزارة في القاهرة وكذلك بعثات جمهورية مصر العربية في الخارج، من الكادر الدبلوماسي والإداري، بالتبرُع من رواتبهم لصالح صندوق "تحيا مصر"، بقيمة وصلت إجماليها نحو 6 ملايين و400 ألف جنيه.
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انتهاء 96% من أعمال الإنشاء والهندسة بالمتحف الكبير

أعلن اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من حوالي 96% من الأعمال الإنشائية والهندسية بالمتحف، وأن نسبة الأعمال الباقية تعد معقدة نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعليق حركة الطيران، حيث إن هذه الأعمال مرتبطة بالشركات الأجنبية الخاصة بالأعمال الأثرية والعرض المتحفي، معربا عن أمله في انتهاء كافة الأعمال هندسيا وأثريا بالمتحف نهاية العام الجاري، وفقا لما هو مخطط له.
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