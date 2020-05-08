شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ ص

حالة الطقس

تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، السبت ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. والطقس ليلا بارد على معظم الأنحاء لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل على جنوب الصعيد. وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ورياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «29 – 16»، الوجه البحرى «29 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24 – 16»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 22»، شمال الصعيد «30 –