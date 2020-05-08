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شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ ص
حالة الطقس
حالة الطقس
تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، السبت ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. والطقس ليلا بارد على معظم الأنحاء لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل على جنوب الصعيد. وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ورياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:
القاهرة الكبرى «29 – 16»، الوجه البحرى «29 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24 – 16»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 22»، شمال الصعيد «30 –
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الحجر- الصحي (1)

وصول 8 مصابين بكورونا بينهم طفل للمدينة الجامعية بالإسكندرية

تماثلت حالة جديدة للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مستشفى العجمى النموذجي، بغرب الإسكندرية والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة له والتى بلغت قضاء فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمى، إن حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، تماثل للشفاء تماما وتم السماح له بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التى أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بالحالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 94 حالة تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال الحالات.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الوزراء: الحبس والغرامة عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

جدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأكيده على أن مخالفة الإجراءات والقرارات المُقررة لتطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد، هي "الحبس والغرامة". ونصت المادة الـ13 من قرار رئيس الوزراء بشأن تجديد إجراءات "المجابهة"، والتي نشرتها الجريدة الرسمية منتصف ليل أمس على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن تعامل منظومة الشكاوى في مجال الصحة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع شكاوى المواطنين في مجال الصحة خلال شهر إبريل 2020، والذي أفاد باستقبال ورصد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 6071 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحي الطبية، حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المُختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود القائمين على المنظومة في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مع إعطاء الأولوية للشكاوى المرتبطة بصحة المواطن والنواحي الطبية، مثمنا تعاون الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، سواء في وزارة الصحة، أو التعليم العالي، وغيرهما، في هذه الظروف الدقيقة، مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي تقوم بدور مهم للتنسيق بشأن حل مشكلات المواطنين.
صلاة-التراويح

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
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طقس-بارد (2)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
طقس-بارد

«شبورة وريارح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعد.
مجدي-عاشور (1)

مستشار المفتي: مساعدة المحتاجين أولى من أداء العمرة

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن مساعدة المحتاجين أولى من أداء العمرة، إذ "المُواسَاة مقدَّمَةٌ على المناجاة"، وخير الطاعات ما كان فيه نفع للناس وقت الأزمات، وهي من أعظم القُرُبات، وأنَّ مِن أعظم الأسباب التي تكشف البلاءَ وتُزِيلُ الغُمَّة وتُكَفِّرُ الذُّنُوبَ وتَرفع الدرجاتِ هي مساعدة أصحاب الحاجة ومَنِ انقطعت بهم سُبُلُ العَيْشِ، وأعظمُ الحسناتِ، ما كان سببًا لنَفعِ الناسِ وقتَ الأزمات.
القوات-البحرية-المصرية

الغواصة (S43) تغادر ألمانيا في اتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الغواصة (S43) غادرت من دولة ألمانيا وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن.
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