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السيسي يصدر تعديلات قانون الطوارئ لمواجهة كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص مساء اليوم، القانون 22 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما أقره مجلس النواب في 22 أبريل الماضي، إذ يتيح القانون اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
ويهدف مشروع القانون لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالميًا، وبما
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مستشفى بنها الجامعي

تطورات كورونا في «بنها الجامعي».. سلبية مسحات 18 ممرضا وعودة العمل تدريجيا

لا تزال إجراءات تتبع مخالطي الحالات المصابة بفيروس كوروتا المستجد، مستمرة داخل مستشفيات بنها الجامعي في إطار الإطمئنان على سلامة الأطقم الطبية والحرص على سلامتهم، إذ أخذت إدارة المستشفى 18 مسحة جديدة من أطقم التمريض، جاءت نتائجها جميعا سلبية، ليستقر عدد المصابين بمرض "كوفيد 19" الذين تم اكتشافهم حتى الآن عند 21 حالة، فيما يتواصل أخذ المزيد من المسحات لجميع العاملين بالمستشفى، للإطمئنان عليهم في إطار عمليات الكشف المبكر عن المصابين.
مطار-القاهرة (5)

عودة 600 مصري من العالقين بالكويت إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهم 600 مصري من العالقين بدولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، أفادت مصادر بمطار القاهرة، بأن الرحلات الاستثنائية الثلاثة سيرتهم الخطوط الكويتية لعودة 600 مصري كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام الركاب بإجراء اختبارات فيروس كورونا، موضحة أنه تم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما مع جميع الركاب العالقين بالخارج؛ للتأكد من عدم إصابتهم.
المتسشار-نادر-سعد

متحدث الوزراء: عقوبات صارمة وارتداء الكمامة إجباريًا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولن تستمر في الإغلاق، متابعا: "ونحن كان لدينا بعد نظر في ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئي"، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما تعود للحياة بشكل تدريجي سيكون إجباريا فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدي الكمامات ستوقع عليه العقوبة".
خسوف-القمر (3)

بعد منتصف الليل.. الأرض ترى رابع وأجمل قمر عملاق في 2020

أصدر معهد البحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا مساء اليوم الخميس، قال فيه إن الأرض ترى اليوم رابع وأجمل قمر عملاق في عام 2020، لافتا أنه عندما يكتمل بدر شهر رمضان لعام 1441هجريا في تمام الساعة 12:45 من مساء اليوم الخميس 7 مايو 2020، بتوقيت القاهرة سيكون القمر في الحضيض من مداره حول الأرض، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد، وبالتالي ألمع من حالته المألوفة. وأضاف المعهد، أن هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق، التي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، إذ أنها حدثت هذا العام خلال شهور: «فبراير، ومارس، وإبريل الماضية».
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

لمواجهة كورونا.. النواب يوافق على تعديلات قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وقرر المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة. كما وافق المجلس على عدد من التعديلات في مشروع القانون لضبط الصياغة القانونية والدستورية في البنود 8، 12، 13 بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958. وأوضح المجلس، أن فيروس كورونا المستجد COVID-19 اجتاح العالم أجمع، ووضع شعوب العالم أمام تحد حقيقي.
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قرض ومنحة.. السيسي يوافق على قرارين جمهوريين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 157 لسنة 2020، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2020.
المتحف-المصري-الكبير

انتهاء 96% من أعمال الإنشاء والهندسة بالمتحف الكبير

أعلن اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من حوالي 96% من الأعمال الإنشائية والهندسية بالمتحف، وأن نسبة الأعمال الباقية تعد معقدة نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعليق حركة الطيران، حيث إن هذه الأعمال مرتبطة بالشركات الأجنبية الخاصة بالأعمال الأثرية والعرض المتحفي، معربا عن أمله في انتهاء كافة الأعمال هندسيا وأثريا بالمتحف نهاية العام الجاري، وفقا لما هو مخطط له.
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