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«الأوقاف»: صرف 2 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
في إطار مشروع صدقة الفطر الذي تبنته وزارة الأوقاف هذا العام، تبدأ الإدارة المركزية للبر من خلال إدارات البر بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية الأسبوع القادم في صرف مبلغ 2 مليون جنيه كدفعة أولى تحت حساب صدقة الفطر. جدير بالذكر أنه يمكن المساهمة في المشروع من خلال حساب البر العام رقم: (788999/ 450/ 9) بالبنك المركزي أو من خلال التبرع بموجب إيصال رسمي بالمبلغ سواء أكان زكاة فطر أو نذر أو صدقة، وذلك من خلال جميع إدارات الأوقاف ومديرياتها على مستوى الجمهورية .
وكانت وزارة الأوقاف قد قررت الاستجابة لطلب العديد من المواطنين في تلقي صدقة الفطر أو بدل الإطعام أو الكفارات أو فدية الصيام، أو بدل موائد الرحمن، أو زكاة المال أو الصدقات العامة، وذلك لصرفها في مصارفها الشرعية. وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد قال، إنه لا شك فى أن المتصدق إنما يرجو عظيم
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الحجر- الصحي (1)

وصول 8 مصابين بكورونا بينهم طفل للمدينة الجامعية بالإسكندرية

تماثلت حالة جديدة للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مستشفى العجمى النموذجي، بغرب الإسكندرية والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة له والتى بلغت قضاء فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمى، إن حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، تماثل للشفاء تماما وتم السماح له بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التى أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بالحالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 94 حالة تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال الحالات.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الوزراء: الحبس والغرامة عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

جدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأكيده على أن مخالفة الإجراءات والقرارات المُقررة لتطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد، هي "الحبس والغرامة". ونصت المادة الـ13 من قرار رئيس الوزراء بشأن تجديد إجراءات "المجابهة"، والتي نشرتها الجريدة الرسمية منتصف ليل أمس على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن تعامل منظومة الشكاوى في مجال الصحة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع شكاوى المواطنين في مجال الصحة خلال شهر إبريل 2020، والذي أفاد باستقبال ورصد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 6071 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحي الطبية، حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المُختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود القائمين على المنظومة في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مع إعطاء الأولوية للشكاوى المرتبطة بصحة المواطن والنواحي الطبية، مثمنا تعاون الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، سواء في وزارة الصحة، أو التعليم العالي، وغيرهما، في هذه الظروف الدقيقة، مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي تقوم بدور مهم للتنسيق بشأن حل مشكلات المواطنين.
صلاة-التراويح

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
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الأوقاف تضع 3 ضوابط بشأن تشغيل قرآن المغرب أو الفجر

أكدت وزارة الأوقاف أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع مؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) هدفها حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وهي تقيس في جميع أمورها المصالح والمفاسد، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة، مضيفة أن وزارة الأوقاف تعي أن دورها الأساسي إنما هو عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين، وأنها تراعي المصالح المعتبرة في كل قراراتها وتوقيت هذه القرارات.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: رفع أذان النوازل في المساجد خلال رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، مؤكدة في بيان لها، على استمرار غلق الزوايا غلقا تاما، مشددة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير، حتى يرفع الله البلاء عن مصر. كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن عن إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

«بسبب تصريحاته».. إعفاء متحدث وزارة الأوقاف من عمله

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إعفاء الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي للأوقاف من كونه متحدثا باسمها لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.كان الدكتور المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قال في مداخلة هاتفية إن وزارة الأوقاف تدرس فتح المساجد للأئمة لأداء صلاة التراويح، وهو ما نفته الوزارة. وفي وقت سابق، قرر وزير الأوقاف، إنهاء خدمة عاملين لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
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«الأوقاف» للمصريين: لا صلاة جمعة في الشوارع أو المنازل

دعت وزارة الأوقاف المسلمين لضرورة الاستجابة لتعليمات غلق المساجد والصلاة في المنازل. وقالت الوزارة، في رسالة لها عبر موقعها الرسمي، إن إقامة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه وهي وزارة الأوقاف بحكم مسؤوليتها عن المساجد. وأكدت الوزارة أن الجمعة لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا الطرقات، بل إنها لا تنعقد إلا في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولي الأمر، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة.
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