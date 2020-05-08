«الأوقاف»: صرف 2 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ ص

وزير الأوقاف

في إطار مشروع صدقة الفطر الذي تبنته وزارة الأوقاف هذا العام، تبدأ الإدارة المركزية للبر من خلال إدارات البر بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية الأسبوع القادم في صرف مبلغ 2 مليون جنيه كدفعة أولى تحت حساب صدقة الفطر. جدير بالذكر أنه يمكن المساهمة في المشروع من خلال حساب البر العام رقم: (788999/ 450/ 9) بالبنك المركزي أو من خلال التبرع بموجب إيصال رسمي بالمبلغ سواء أكان زكاة فطر أو نذر أو صدقة، وذلك من خلال جميع إدارات الأوقاف ومديرياتها على مستوى الجمهورية .

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت الاستجابة لطلب العديد من المواطنين في تلقي صدقة الفطر أو بدل الإطعام أو الكفارات أو فدية الصيام، أو بدل موائد الرحمن، أو زكاة المال أو الصدقات العامة، وذلك لصرفها في مصارفها الشرعية. وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد قال، إنه لا شك فى أن المتصدق إنما يرجو عظيم