تطورات كورونا في «بنها الجامعي».. سلبية مسحات 18 ممرضا وعودة العمل تدريجيا

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ ص

مستشفى بنها الجامعي

لا تزال إجراءات تتبع مخالطي الحالات المصابة بفيروس كوروتا المستجد، مستمرة داخل مستشفيات بنها الجامعي في إطار الإطمئنان على سلامة الأطقم الطبية والحرص على سلامتهم، إذ أخذت إدارة المستشفى 18 مسحة جديدة من أطقم التمريض، جاءت نتائجها جميعا سلبية، ليستقر عدد المصابين بمرض "كوفيد 19" الذين تم اكتشافهم حتى الآن عند 21 حالة، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعية، فيما يتواصل أخذ المزيد من المسحات لجميع العاملين بالمستشفى، للإطمئنان عليهم في إطار عمليات رصد المخالطين والكشف المبكر عن المصابين.

وأعلن الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، الخميس، إنه تم عمل تعقيم شامل لجميع أقسام المستشفى والعنايات المركزة بمادة H2O2 ذات معدل الأمان العالي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل تدريجيًا بمستشفيات بنها الجامعية، كما تم التوجيه باستئناف العمل بأقسام استقبال