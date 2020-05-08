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تطورات كورونا في «بنها الجامعي».. سلبية مسحات 18 ممرضا وعودة العمل تدريجيا

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ ص
مستشفى بنها الجامعي
مستشفى بنها الجامعي
لا تزال إجراءات تتبع مخالطي الحالات المصابة بفيروس كوروتا المستجد، مستمرة داخل مستشفيات بنها الجامعي في إطار الإطمئنان على سلامة الأطقم الطبية والحرص على سلامتهم، إذ أخذت إدارة المستشفى 18 مسحة جديدة من أطقم التمريض، جاءت نتائجها جميعا سلبية، ليستقر عدد المصابين بمرض "كوفيد 19" الذين تم اكتشافهم حتى الآن عند 21 حالة، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعية، فيما يتواصل أخذ المزيد من المسحات لجميع العاملين بالمستشفى، للإطمئنان عليهم في إطار عمليات رصد المخالطين والكشف المبكر عن المصابين.
وأعلن الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، الخميس، إنه تم عمل تعقيم شامل لجميع أقسام المستشفى والعنايات المركزة بمادة H2O2 ذات معدل الأمان العالي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل تدريجيًا بمستشفيات بنها الجامعية، كما تم التوجيه باستئناف العمل بأقسام استقبال
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يصدر تعديلات قانون الطوارئ لمواجهة كورونا

نشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص مساء اليوم، القانون 22 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما أقره مجلس النواب في 22 أبريل الماضي، إذ يتيح القانون اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
مطار-القاهرة (5)

عودة 600 مصري من العالقين بالكويت إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهم 600 مصري من العالقين بدولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، أفادت مصادر بمطار القاهرة، بأن الرحلات الاستثنائية الثلاثة سيرتهم الخطوط الكويتية لعودة 600 مصري كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام الركاب بإجراء اختبارات فيروس كورونا، موضحة أنه تم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما مع جميع الركاب العالقين بالخارج؛ للتأكد من عدم إصابتهم.
المتسشار-نادر-سعد

متحدث الوزراء: عقوبات صارمة وارتداء الكمامة إجباريًا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولن تستمر في الإغلاق، متابعا: "ونحن كان لدينا بعد نظر في ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئي"، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما تعود للحياة بشكل تدريجي سيكون إجباريا فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدي الكمامات ستوقع عليه العقوبة".
خسوف-القمر (3)

بعد منتصف الليل.. الأرض ترى رابع وأجمل قمر عملاق في 2020

أصدر معهد البحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا مساء اليوم الخميس، قال فيه إن الأرض ترى اليوم رابع وأجمل قمر عملاق في عام 2020، لافتا أنه عندما يكتمل بدر شهر رمضان لعام 1441هجريا في تمام الساعة 12:45 من مساء اليوم الخميس 7 مايو 2020، بتوقيت القاهرة سيكون القمر في الحضيض من مداره حول الأرض، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد، وبالتالي ألمع من حالته المألوفة. وأضاف المعهد، أن هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق، التي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، إذ أنها حدثت هذا العام خلال شهور: «فبراير، ومارس، وإبريل الماضية».
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كورونا

الاشتباه في إصابة حالتين بكورونا من تمريض المنوفية

أعلن فريـق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية، السبت، الاشتباه في حالتين من الفريق الطبي من هيئة التمريض. وأكد فريق إدارة الأزمة، أن ذلك يأتي فى إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكل المستجدات داخل كلية الطب، والمستشفيات الجامعية، وفي إطار الشفافية التامة التى ينتهجها فريق إدارة الأزمة. وأكد فريق إدارة الأزمة، أنه بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة، أظهرت نتائج التحاليل اليوم إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
مستشفى بنها الجامعي

بعد اكتشاف 19 حالة.. «بنها الجامعي»: لا إصابات جديدة بكورونا حتى الآن

واصلت مستشفى بنها الجامعي، إجراءات تتبع المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، التي ظهرت بالمستشفى وبلغت 19 حالة حتى الآن، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بيان، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بين الأطقم الطبية والعاملين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن العينات التي أخذت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة جاءت نتائجها سلبية.
كورونا والحجر الصحي (11)

حرصا على سلامتهم.. إجراء مسحة كورونا لمخالطي أطباء «بنها الجامعي»

أكدت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أنه في إطار حرصها على سلامة الأطقم الطبية وجميع العاملين، تواصلت مع الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين للأطباء الثلاثة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات جامعة بنها، في بيان اليوم الأحد، أن عبد الغفار، أكد أنه سيتم عمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا (pcr)، لجميع المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها بقسم الأطفال، مضيفة أنه جار التنسيق لبدء أخذ المسحات خلال اليومين المقبلين.
كورونا والحجر الصحي (11)

سلبية تحاليل 190 مخالطا للأطباء المصابين بكورونا في «بنها الجامعي»

أعلنت مستشفى بنها الجامعي، سلبية نتائج التحاليل والأشعة التي أجريت للمخالطين لأطباء قسم الأطفال الثلاثة المصابين بفيروس كورونا، موضحة اليوم الأحد، أنها أجرت تحاليل صورة الدم والأشعة المقطعية لـ190 فردا من العاملين والتمريض والأطباء المخالطين للحالات الثلاث التي ظهرت بالمستشفى، مشيرة إلى أنه في حال ظهور الأعراض على أي شخص أو االاشتباه في إصابته، يتم تحويله فورا إلى حميات بنها، لأخذ مسحات (pcr) الخاصة بفيروس كورونا وفقا لبرتوكول وزارة الصحة، لأن المستشفى الجامعي ليس لديها هذه المسحات.
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