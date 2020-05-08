فستان أبيض وقلوب حمراء.. أول تعليق لغادة عبد الرازق بعد زواجها

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص

غادة عبد الرازق

في أول تعليق لها بعد إعلانها الزواج من مدير التصوير هيثم زنيتا، نشرت الفنانة غادة عبد الرازق على حسابها عبر إنستجرام صورة لها بفستان زفاف أبيض مكتوب عليها "زواج غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا"، وأكتفت بوضع قلوب حمراء تعليقا على الصورة. وحرصت كلا من زينة، ونوال الزغبي، وسوسن بدر على تقديم التهنئة لها بعد عقد القران والذي أقيم منذ أيام داخل كواليس مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي يعرض حاليا، ومن المقرر إقامة حفل الزفاف عقب شهر رمضان، ويقتصر الحضور على بعض المقربين نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على ان يقضيان شهر العسل بإحدى المدن الساحلية.

وتشارك غادة عبد الرازاق في السباق الرمضاني بمسلسل «سلطانة المعز»، مع حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، وكريم الأبنودي، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير. أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع