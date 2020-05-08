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فستان أبيض وقلوب حمراء.. أول تعليق لغادة عبد الرازق بعد زواجها

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
في أول تعليق لها بعد إعلانها الزواج من مدير التصوير هيثم زنيتا، نشرت الفنانة غادة عبد الرازق على حسابها عبر إنستجرام صورة لها بفستان زفاف أبيض مكتوب عليها "زواج غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا"، وأكتفت بوضع قلوب حمراء تعليقا على الصورة. وحرصت كلا من زينة، ونوال الزغبي، وسوسن بدر على تقديم التهنئة لها بعد عقد القران والذي أقيم منذ أيام داخل كواليس مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي يعرض حاليا، ومن المقرر إقامة حفل الزفاف عقب شهر رمضان، ويقتصر الحضور على بعض المقربين نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على ان يقضيان شهر العسل بإحدى المدن الساحلية.
وتشارك غادة عبد الرازاق في السباق الرمضاني بمسلسل «سلطانة المعز»، مع حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، وكريم الأبنودي، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير. أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع
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وائل-جسار (2)

بسبب «إغلب السقا».. وائل جسار يتصدر محرك البحث جوجل

أصبح العديد من الفنانين يعتمدون على تقديم برامج المقالب أو المسابقات، ففي الموسم الرمضاني الحالي قدمت الفنانة فيفي عبده برنامج "خلي بالك من فيفي"، كما قدم الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، أما أحمد السقا، فلأول مرة يشارك في برنامج ترفيهي يسمى "إغلب السقا"، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي "Beat the Star"، ويتناول عدد من المنافسات بين الفنان أحمد السقا وعدد من الفنانين، كما أن الفائز يحصل على جائزة قدرها 100 ألف حنيه، يتبرع بعا لأحد الجيمعيات الخيرية.
يسرا

بعد الحلقة الـ14..يسرا: خيانة عهد متصدر تريند تويتر

بالرغم من الصعوبات التي تعرض لها مسلسل "خيانة عهد" بسبب فيروس كورونا، إلا أن طاقم العمل تمكن من استكمال التصوير، ولحق بالمارثون الدرامي، وبالأمس تمكنت يسرا من قلب موازين المسلسل، وتصدرت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، وهي تودع ابنها "هشام"، وعبر المتابعون عن إعجباهم بالحلقة الـ14 من المسلسل، أما عمرو أديب، فقال "الحلقة متعبة"، ولحد الآن يعتبر مسلسل "خيانة عهد"، من الأعمال الدرامية الرائعة، وبالتالي تنافس الأعمال الأخرى.
ياسمين عبد العزيز

«ونحب تاني ليه»..غالية مع مراد على إنستجرام لأول مرة

تميل ياسمين عبد العزيز دائمًا إلى اختيار الأدوار الكوميدية، التي تشبه شخصيتها بشكل كبير، ولكن في الموسم الرمضاني، قررت أن تجسد شخصية رومانسية في مسلسل "ونحب تاني ليه"، فيعتبر من أكثر المسلسلات الرمضانية، التي نالت إعجاب الجمهور، وظهر ذلك من خلال التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبر الجمهور عن أدائها المتميز، وفكرة المسلسل المختلفة، وتعتبر هذه هي التجربة السادسة لياسمين فيما يتعلق بالأعمال التليفزيونة، فبدأت لأول مرة في عام 1998، وشاركت في مسلسل "قط وفار".
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فيفى-عبده

«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
فيفي-عبدة (2)

«خلي بالك من فيفي».. mbc مصر تعرض غدا 3 مسلسلات وبرنامج

نشرت قناة mbc مصر على حسابها عبر «إنستجرام»، خريطة برامجها ومسلسلاتها التي تعرض غدًا الثلاثاء 21 أبريل، إذ ضمت قائمة العروض 3 مسلسلات جديدة، فيعرض مسلسل «اللعبة» الساعة 7:30، من بطولة شيكو، وهشام ماجد، ويعرض برنامج «خلي بالك من فيفي» للفنانة فيفي عبده في تمام الساعة 9، ومسلسل «اتنين في الصندوق»، يعرض الساعة 9:30 مساء، ومسلسل «ونسني» يتم عرضه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهو من بطولة نجمة مسرح مصر سارة ديرزاوي، ومحمود الليثي.
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تنشر برومو مسلسل «ونحب تاني ليه»

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها عبر إنستجرام برومو لمسلسلها «ونحب تاني ليه»، الذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2020، ويعرض على قناة cbc. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر مؤخرًا في عدد من دول العالم ، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي أرقتها الحكومة نظرا لما تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
يسرا

هنادي مهنا تروج لمسلسل «خيانة عهد»

روجت الفنانة هنادي مهني لمسلسل"خيانة عهد"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ونشرت"مهنا" على حسابها عبر إنستجرام، برومو المسلسل وعلقت قائلة: "خيانة عهد رمضان 2020 ان شاء الله". والمسلسل من بطولة يسرا، ويشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة، ويغني المطرب مصطفي حجاج أغنية التتر.
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