رياضة

عمرو زكي: حازم إمام الأنسب لرئاسة الزمالك

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص
حازم إمام
حازم إمام
رشح عمرو زكي، عمرز الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حازم إمام أسطورة القلعة البيضاء لتولي منصب رئاسة الزمالك مستقبلا، لأنه يملك شعبية جارفة بجانب خبراته الإدارية وعمله باتحاد الكرة. وقال عمرو زكي في برنامج "شيخ الحارة"، إنه لا يصلح بشكل شخصي لتولي منصب رئاسة الزمالك، موضحا أن حازم الأنسب كما أن أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك الحالي يملك خبرات إدارية قد تساعده مستقبلا". وأشار إلى أنه لم يكن مغرورا ووصل إلى قمة نجوميته وكان في وقت ما هداف الدوري الإنجليزي، قائلا: "لم أصل إلى ما حققه محمد صلاح، لأنني لم أخض تجربته ولم ألعب لفريق كبير بقيمة ليفربول".
وعن تصريحات أحمد حسام ميدو نجم توتنهام الإنجليزي، في بداية مشوار صلاح بأن الأخير يفتقد الكاريزما، قال البلدوزر: "لا أعتقد أن هناك غيرة بين ميدو وصلاح، وشخصية كل لاعب مختلفة، ميدو كان لاعبا عصبيا ويلعب بحماس ولكن صلاح شخصيته هادئة تشبه ليونيل ميسي". ورفض عمرو زكي اتهامه بالتخلي عن الزمالك وعدم السفر
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دي-بروين

دي بروين: رأسي انفجر بسبب جوارديولا

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، أن بيب جوارديولا، مدربه في مانشستر سيتي، تسبَّب في انفجار رأسه؛ بعد كم المعلومات والخطط التي قالها له، عندما اجتمعا معًا للمرة الأولى في النادي. وانضم دي بروين للسيتي عام 2015، قبل عام واحد من وصول بيب من بايرن ميوينخ، وساهما في تتويج الفريق بلقب الدوري مرتين بآخر 5 أعوام. وفي حديثه مع أليكس كاروسو، نجم لوس أنجليس ليكرز، قال دي بروين في الفيديو المباشر الذي احتضنه موقع "بليتشر ريبورت": "هو (جوارديولا) يشرح الكثير لبعض الأشخاص عندما نكون في اجتماع. في كرة القدم نملك خطط، ولكنها ليست مثل كرة القدم الأمريكية".
أسامة-نبيه‎

أسامة نبيه: دافعت عن حسام غالي في أزمته مع المنتخب

قال أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة الحالي، فاجأه برد فعله بعد الأزمة التي حدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في حقبة الأرجنتيني هيكتور كوبر. وتحدث نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "فتحت دماغي في أزمة حسام غالي مع المنتخب لكن هو لم يقم بذلك، كنت أدافع عنه وأخبرت كوبر أنه لاعب مميز ويجب أن نستفيد منه ويمكنه اللعب في مركز صناعة اللعب وليس ديفيندر، وبالفعل اقتنع كوبر وأشاد به، ثم قال لي بعد افتعال الأزمة، هو دا اللي كنت بتقول عليه أحسن وأفضل، سيبني أتعامل معاه".
هاني زادة مع احمد مرتضى

زادة: النقاز وكهربا سيخسران.. وماكليش الأفضل

راهن هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال حواره في برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، على خسارة الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، قضيته ضد النادي الأبيض في المحكمة الرياضية الدولية، إذ إن الحكم الذي حصل عليه النقاز مؤخرا بتغريم الزمالك مليون و200 ألف دولار، ليس نهائيا، قائلا: "أثق في فوز نادي الزمالك بالقضية عند اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، فموقف النقاز وهروبه من الزمالك بطريقة استفزازية لا تمت للمحترفين بصلة، هذا الموقف أغضبني بشدة".
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أسامة-نبيه‎

أسامة نبيه: دافعت عن حسام غالي في أزمته مع المنتخب

قال أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة الحالي، فاجأه برد فعله بعد الأزمة التي حدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في حقبة الأرجنتيني هيكتور كوبر. وتحدث نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "فتحت دماغي في أزمة حسام غالي مع المنتخب لكن هو لم يقم بذلك، كنت أدافع عنه وأخبرت كوبر أنه لاعب مميز ويجب أن نستفيد منه ويمكنه اللعب في مركز صناعة اللعب وليس ديفيندر، وبالفعل اقتنع كوبر وأشاد به، ثم قال لي بعد افتعال الأزمة، هو دا اللي كنت بتقول عليه أحسن وأفضل، سيبني أتعامل معاه".
محمد صلاح (2)

زبير بية: محمد صلاح تفوق على رياض محرز

قال زبير بية نجم الكرة التونسية السابق، إن الدولي التونسي علي معلول، يعد من أبرز الصفقات في تاريخ النادي الأهلي، وصنع شعبية جارفة بإخلاصه في الملعب. وأوضح زبير، في تصريحات تليفزيونية، أن فرجاني ساسي انضم للزمالك في فترة يحتاج خلالها الفريق الأبيض للاعب يملك شخصية، وبالتالي أضاف ساسي تلك الشخصية للأبيض. ولم يقلل النجم التونسي من قيمة الترجي التونسي رغم خسارته السوبر الإفريقي ووداع دوري أبطال إفريقيا على يد الزمالك، مؤكدا أن الترجي يمر بمرحلة إحلال وتجديد.
إبراهيم-سعيد

إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".
محمد إبراهيم (1)

محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبًا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "تلقيت عروضا كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا: "لم أفكر أبدًا في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
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