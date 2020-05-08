عمرو زكي: حازم إمام الأنسب لرئاسة الزمالك

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص

حازم إمام

رشح عمرو زكي، عمرز الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حازم إمام أسطورة القلعة البيضاء لتولي منصب رئاسة الزمالك مستقبلا، لأنه يملك شعبية جارفة بجانب خبراته الإدارية وعمله باتحاد الكرة. وقال عمرو زكي في برنامج "شيخ الحارة"، إنه لا يصلح بشكل شخصي لتولي منصب رئاسة الزمالك، موضحا أن حازم الأنسب كما أن أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك الحالي يملك خبرات إدارية قد تساعده مستقبلا". وأشار إلى أنه لم يكن مغرورا ووصل إلى قمة نجوميته وكان في وقت ما هداف الدوري الإنجليزي، قائلا: "لم أصل إلى ما حققه محمد صلاح، لأنني لم أخض تجربته ولم ألعب لفريق كبير بقيمة ليفربول".

وعن تصريحات أحمد حسام ميدو نجم توتنهام الإنجليزي، في بداية مشوار صلاح بأن الأخير يفتقد الكاريزما، قال البلدوزر: "لا أعتقد أن هناك غيرة بين ميدو وصلاح، وشخصية كل لاعب مختلفة، ميدو كان لاعبا عصبيا ويلعب بحماس ولكن صلاح شخصيته هادئة تشبه ليونيل ميسي". ورفض عمرو زكي اتهامه بالتخلي عن الزمالك وعدم السفر



وعن تصريحات أحمد حسام ميدو نجم توتنهام الإنجليزي، في بداية مشوار صلاح بأن الأخير يفتقد الكاريزما، قال البلدوزر: "لا أعتقد أن هناك غيرة بين ميدو وصلاح، وشخصية كل لاعب مختلفة، ميدو كان لاعبا عصبيا ويلعب بحماس ولكن صلاح شخصيته هادئة تشبه ليونيل ميسي".



ورفض عمرو زكي اتهامه بالتخلي عن الزمالك وعدم السفر لإحدى المباريات خارج مصر، مؤكدا أنه يرفض اتهام محمد حلمي مدرب الزمالك الأسبق له بالتهرب من مباراة للزمالك لأنه كان مصابا.



واستمر زكي: "كنت أتمنى اعتزال أحمد فتحي في الأهلي، لأنه أعطى الكثير للقلعة الحمراء وكان يستحق التكريم والعمل بالنادي، لكنه فضل الرحيل وعبد الله السعيد أيضا قدم الكثير للأهلي رغم أنه لم يلعب نفس المدة التي قدمها فتحي".

