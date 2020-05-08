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واشنطن تتهم موسكو بالتواطؤ مع الأسد في دعم حفتر

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص
حفتر
حفتر
شنت واشنطن حملة إعلامية ودبلوماسية جديدة ضد موسكو ودمشق، متهمة إياهما بالتعاون في نقل مسلحين وعتاد إلى ليبيا لدعم قوات المشير خليفة حفتر في صراعه مع حكومة الوفاق الوطني، بحسب روسيا اليوم. وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس الخميس: "نعرف بالتأكيد يعمل الروس مع (الرئيس السوري بشار) الأسد على نقل مقاتلين، ربما من دولة ثالثة، وربما من السوريين، إلى ليبيا إضافة إلى العتاد"، دون أن يذكر أي تفاصيل أو يقدم أي دليل على صحة هذه المزاعم.
وأضاف جيفري أن "ساحة القتال في ذلك البلد قد تصبح أكثر تعقيدا"، مشيرا إلى تقرير سري للأمم المتحدة تم تسريبه الأربعاء تحدث عن قيام ما يسمى "مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة" بنشر زهاء 1200 فرد في ليبيا لتعزيز قوات حفتر.بدوره، عبر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى
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كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 75 ألف حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 75 ألف شخص، اليوم الخميس، بينما نحى البيت الأبيض جانبا دليلا إرشاديا أعده مسؤولو الصحة لمساعدة الولايات على العودة للحياة الطبيعية تدريجيا. ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، مركز الوباء العالمي، 2000 شخص يوميا في المتوسط منذ منتصف أبريل على الرغم من الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الفيروس. وتزيد حصيلة الوفيات عن أي حصيلة بسبب الإنفلونزا الموسمية منذ 1967، كما تفوق عدد الوفيات خلال السنوات العشر الأولى من مرض الإيدز من 1981 وحتى 1991.
دونالد ترامب

بعد إصابة حارسه الشخصي.. ترامب يخضغ لفحص كورونا يوميًّا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس، إلى فحص فيروس كورونا المستجد يوميا، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الفحص اليومي سيطبق على نائب الرئيس وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك، مؤكدًا أنه لم يكن على اتصال منتظم مع المساعد الذي أصيب بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض بالفيروس.
كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز وفيات كورونا بولاية نيويورك الأمريكية 20 ألفا

أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيها تجاوزت عتبة الـ20 ألفا. وأكدت إدارة الصحة المحلية على موقعها الرسمي، أن 20597 شخصا على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، أكثر من 58% منهم رجال. وتظهر الإحصاءات أن أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عاما. وسجلت سلطات الولاية حتى الآن 323978 إصابة بالعدوى. وكانت حصيلة الوفيات جراء وباء كورونا في ولاية نيويورك أمس عند مستوى 19645 وفاة طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
دونالد ترامب

ترامب: «كورونا» هجوم أسوأ من «بيرل هاربر و11 سبتمبر»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأنه أسوأ هجوم على الولايات المتحدة، متهما الصين بالتسبب في الأمر، قائلا إن الوباء العالمي ضرب الولايات المتحدة بشدة تفوق القصف الياباني على قاعدة بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية، وكذلك هجمات 11 سبتمبر 2001، وتبحث الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات عقابية ضد الصين بسبب أسلوب تعاملها مع بداية تفشي الفيروس، فيما تقول بكين إن الولايات المتحدة تريد صرف الانتباه عن طريقة تعاملها هي مع الوباء.
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ترامب (1)

ترامب يكشف عن وصفة لتدمير كورونا خلال دقيقة واحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية. وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
دونالد ترامب

ترامب: التقدم في مكافحة كورونا يساعدنا في إنهاء الإغلاق الاقتصادي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء،، إن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب، مضيفا خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا، «التقدم الذي أحرزناه في مكافحة فيروس كورونا سيساعدنا في رفع القيود وإنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي»، وفقا لسبوتنيك.
دونالد ترامب

ترامب: تدمير أي زوارق إيرانية تستفز سفنًا أمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه وجه أمرا للبحرية الأمريكية بتدمير أي زورق إيراني في حال استفز سفنا أمريكية أو ضايقها. وكتب ترامب على حسابه الرسمي في تويتر: "أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر". وذكر البنتاجون أن طهران أجرت قبل أسبوع "مناورات خطيرة" في البحر، وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مراقبة في الخليج العربي، حسبما ذكرت "فرانس برس".
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (2)

ترامب: أتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية بصحة جيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمنى حظا سعيدا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وأن يكون بصحة جيدة، وذلك في ضوء تقارير إعلامية تفيد بأنه في حالة صحية حرجة عقب خضوعه لجراحة، رغم عدم تأكيد ترامب لصحة تلك التقارير الإعلامية. وأشار إلى التقرير الإعلامي الأولي الذي أورد هذا النبأ جاء من شبكة (سي إن إن)، موضحا: "أنا لا أمنحها قدرا كبيرا من المصداقية". ولم يرد تعليق من كوريا الشمالية كما لم يؤكد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي تلك التقارير، قائلا إنه لا توجد مؤشرات على أن كيم يعاني من مشكلات صحية.
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