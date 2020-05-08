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بعد الحلقة الـ14..يسرا: خيانة عهد متصدر تريند تويتر

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص
يسرا
يسرا
بالرغم من الصعوبات التي تعرض لها مسلسل "خيانة عهد" بسبب فيروس كورونا، إلا أن طاقم العمل تمكن من استكمال التصوير، ولحق بالمارثون الدرامي، وبالأمس تمكنت يسرا من قلب موازين المسلسل، وتصدرت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، وهي تودع ابنها "هشام"، وعبر المتابعون عن إعجباهم بالحلقة الـ14 من المسلسل، أما عمرو أديب، فقال "الحلقة متعبة"، ولحد الآن يعتبر مسلسل "خيانة عهد"، من الأعمال الدرامية الرائعة، وبالتالي تنافس الأعمال الأخرى.
تصدر مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، بسبب أدائها الرائع في الحلقة الـ14، بعد مقتل ابنها هشام على يد اختها فرح "حلا شيحة"، الأمر الذي أدى إلى تفاعل الجمهور معها، وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "خيانة عهد متصدر تريند تويتر". وعبر التابعون: "شابوووو
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بسبب «إغلب السقا».. وائل جسار يتصدر محرك البحث جوجل

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فستان أبيض وقلوب حمراء.. أول تعليق لغادة عبد الرازق بعد زواجها

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«ونحب تاني ليه»..غالية مع مراد على إنستجرام لأول مرة

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«جومانا مراد» تتصدر تويتر بسبب خيانة عهد

مازال الجمهور يراهن على نجاح بعض من المسلسلات الرمضانية، فتمكن "الاختيار" للنجم أمير كرارة من حجز المركز الأول، ونال "النهاية" دهشة الجميع، فتعتبر هي المرة الأولى، التي يعرض فيها مسلسل عن الحياة المستقبلية، وبالرغم من أن بداية "البرنس" لم تجذب الجمهور بشكل كبير، إلا أنه تمكن من حجز مكان في المارثون الرمضاني، أما "خيانة عهد"، فأثارت حالة من الغموضة والشك، فلأول مرة تقدم حلا شيحة دور الشر، وبالنسبة لجومانا مراد، فتصدرت أمس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب ما قدمته في الحلقة 12.
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جومانا مراد تتصدر «تويتر» بمسلسل خيانة عهد

أثار مسلسل خيانة عهد، حالة من الغموض والشك، فلأول مرة تقدم الممثلة حلا شيحة دور الشر، أما الممثلة السورية جومانا مراد، فتصدرت، أمس الثلاثاء، تريند موقع توتير، بسبب ما قدمته في الحلقة الثانية عشر، حيث دخلت السجن، وطلبت من فرح "حلا شيةا"، أن تساعدها، وبالفعل قام شيققها خالد سرحان، بإخراجها بعدما أنهى الإجراءات.
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حلا شيحة تجسد الشر والحقد في «خيانة عهد»

تقدم الفنانة حلا شيحة، في الموسم الرمضاني، شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة في مسلسل "خيانة عهد"، إذ تجسد دور الشر، فهي أخت الفنانة يسرا، ولكنها ترغب في تدمير ابنها هشام لأسباب غامضة، ولقي المسلسل ردود فعل غير متوقعة، من الدور الجديد، الذي نجحت حلا في تقديمه للجمهور.
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