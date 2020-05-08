بعد الحلقة الـ14..يسرا: خيانة عهد متصدر تريند تويتر

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص

يسرا

بالرغم من الصعوبات التي تعرض لها مسلسل "خيانة عهد" بسبب فيروس كورونا، إلا أن طاقم العمل تمكن من استكمال التصوير، ولحق بالمارثون الدرامي، وبالأمس تمكنت يسرا من قلب موازين المسلسل، وتصدرت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، وهي تودع ابنها "هشام"، وعبر المتابعون عن إعجباهم بالحلقة الـ14 من المسلسل، أما عمرو أديب، فقال "الحلقة متعبة"، ولحد الآن يعتبر مسلسل "خيانة عهد"، من الأعمال الدرامية الرائعة، وبالتالي تنافس الأعمال الأخرى.

تصدر مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، بسبب أدائها الرائع في الحلقة الـ14، بعد مقتل ابنها هشام على يد اختها فرح "حلا شيحة"، الأمر الذي أدى إلى تفاعل الجمهور معها، وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "خيانة عهد متصدر تريند تويتر". وعبر التابعون: "شابوووو