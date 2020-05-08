منع شراء الملابس وخسائر قناة السويس.. الحكومة تنفي 16 شائعة

الحكومة: لا صحة لإغلاق مستشفى النجيلة وامتناعه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والمستشفى يعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقته

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٨ ص

مدبولي

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.

16 شائعة أبرزها عن فيروس كورونا المستجد:- لا صحة لإغلاق مستشفى النجيلة وامتناعه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمستشفى يعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقته.- لا دليل علميا على وجود مناعة أو حصانة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى للمتعافين من الفيروس، ويجب عليهم اتخاذ كل التدابير والإجراءات

16 شائعة أبرزها عن فيروس كورونا المستجد:



- لا صحة لإغلاق مستشفى النجيلة وامتناعه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمستشفى يعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقته.



- لا دليل علميا على وجود مناعة أو حصانة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى للمتعافين من الفيروس، ويجب عليهم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية كغيرهم.



- يجرى التشديد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مع تأمين كل مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة حتى لا تتوقف أي صناعة، مع ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية العاملين.



- نفت منظمة الصحة العالمية مشاركتها في أي تقرير تحليلي للإصابات بفيروس كورونا في مصر مع أي جهة إعلامية، وناشدت كل الوسائل الإعلامية استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.



- تتحمل الدولة تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب وتوفير كل سبل الإعاشة والرعاية الطبية طوال فترة الإقامة، ومن يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته بها مع توفير الإشراف الطبي اللازم للمتابعة في أثناء فترة العزل.



- لا صحة لصدور قرار بإعادة فتح الأندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب منتصف الشهر الجاري، وكل المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات.



- لم تصدر تصريحات من أي مسؤول تخص تحذير المواطنين من شراء الملابس من المحلات والمتاجر باعتبارها أحد وسائل انتقال فيروس كورونا.



تعرض قناة السويس لخسائر فادحة



تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا.



وأوضحت أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية، وقد ارتفعت حركة الملاحة بنسبة 9.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة بنسبة 3.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



توقف العمل بالمشروعات القومية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بقنا وسوهاج ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بسبب فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات التي تشرف عليها بتنمية الصعيد، وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة كل العاملين بجميع مواقع المشروعات المختلفة.



ارتفاع في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية



تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة شهور، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات.



وضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات



تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءاً من العام الدراسي القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءاً من العام الدراسي المقبل، وأن الدولة مُلتزمة بإتاحة فرص متكافئة لكافة الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي، موضحةً أن نظام تنسيق القبول بالجامعات المعمول به سيتم تطبيقه دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، طبقاً لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.



إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات



تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء أي كيانات وسيطة لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن عملية التحاق الطلاب بالجامعات سوف تتم وفقاً لإجراءات نظام التنسيق وقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي دون أي تغيير.



تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى



تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 لأجل غير مسمى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، مُشددةً على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.



رفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب



تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية.



رفض استلام المشروعات البحثية في صورة ورقية



تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية.



إضافة سنة جديدة "kg 3" لمرحلة رياض الأطفال



تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إضافة سنة جديدة "kg3" لمرحلة رياض الأطفال، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة سنة جديدة "kg3" لمرحلة رياض الأطفال.



وأشارت إلى أن مرحلة رياض الأطفال كما هي مكونة من سنتين " kg1و kg2" ولم يجر إضافة أي سنوات جديدة لها، مُشيرةً إلى أنه في حال إدخال أي تغيير أو تعديل بعدد سنوات الدراسة لأي مرحلة تعليمية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.





