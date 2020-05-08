بسبب «إغلب السقا».. وائل جسار يتصدر محرك البحث جوجل

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م

وائل جسار

أصبح العديد من الفنانين يعتمدون على تقديم برامج المقالب أو المسابقات، ففي الموسم الرمضاني الحالي قدمت الفنانة فيفي عبده برنامج "خلي بالك من فيفي"، كما قدم الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، أما أحمد السقا، فلأول مرة يشارك في برنامج ترفيهي يسمى "إغلب السقا"، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي "Beat the Star"، ويتناول عدد من المنافسات بين الفنان أحمد السقا وعدد من الفنانين، كما أن الفائز يحصل على جائزة قدرها 100 ألف حنيه، يتبرع بعا لأحد الجيمعيات الخيرية.

يعتبر برنامج "إغلب السقا" هي التجربة الأولى لأحمد السقا، وتعتمد على عدة منافسات، وتقدمه رزان مغربي، ومنذ بداية شهر رمضان، يفوز السقا في جميع الحلقات، ويتبرع بالأموال لجمعيات خيرية، أما بالأمس، تمكن الفنان وائل جسار من هزيمة السقا، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية. وتبرع