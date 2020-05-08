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رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن تعامل منظومة الشكاوى في مجال الصحة

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ م
مدبولي
مدبولي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع شكاوى المواطنين في مجال الصحة خلال شهر إبريل 2020، والذي أفاد باستقبال ورصد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 6071 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحي الطبية، حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المُختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود القائمين على المنظومة في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مع إعطاء الأولوية للشكاوى المرتبطة بصحة المواطن والنواحي الطبية، مثمنا تعاون الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، سواء في وزارة الصحة، أو التعليم العالي، وغيرهما، في هذه الظروف الدقيقة، مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي تقوم بدور مهم للتنسيق بشأن حل مشكلات المواطنين.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة أولت رعاية خاصة للشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين حول الاشتباه أو ادعاء الإصابة بفيروس كورونا، والتي وصلت إلى 730 شكوى وطلبا خلال الشهر، وتضمنت طلبات بعض المواطنين سرعة إجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من الإصابة خاصة
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الحجر- الصحي (1)

وصول 8 مصابين بكورونا بينهم طفل للمدينة الجامعية بالإسكندرية

تماثلت حالة جديدة للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مستشفى العجمى النموذجي، بغرب الإسكندرية والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة له والتى بلغت قضاء فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمى، إن حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، تماثل للشفاء تماما وتم السماح له بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التى أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بالحالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 94 حالة تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال الحالات.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الوزراء: الحبس والغرامة عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

جدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأكيده على أن مخالفة الإجراءات والقرارات المُقررة لتطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد، هي "الحبس والغرامة". ونصت المادة الـ13 من قرار رئيس الوزراء بشأن تجديد إجراءات "المجابهة"، والتي نشرتها الجريدة الرسمية منتصف ليل أمس على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
صلاة-التراويح

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

منع شراء الملابس وخسائر قناة السويس.. الحكومة تنفي 16 شائعة

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.
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الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية في شبه جزيرة سيناء

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
رئاسة-مجلس-الوزراء

تأجيل الامتحانات وعودة الطيران.. الحكومة تنفي 16 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
زواج 2

هل تلغي الحكومة الزواج في شهر مايو؟

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وبصحبته وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية، وذلك عقب زيارته محور الفريق إبراهيم العرابي. وفور وصوله لمقر المشروع، كلّف رئيس الوزراء بتكثيف العمل في المشروع؛ من أجل سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت، كما وجه باستمرار العمل بكامل طاقته، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من فيروس كورونا.
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