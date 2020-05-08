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وزيرة التخطيط: 3.5% معدل النمو المتوقع حال انتهاء أزمة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمقر ديوان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار متابعة نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي ، وضمن مبادرة "اطمن على بلدك وطمنها" التي دعت اليها وزيرة الهجرة عددا من رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج لتعريفهم بجهود الدولة، والاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في مصر.
واستعرضت السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد إحتياطي النقد الأجنبي عافيته ليغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير
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نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة: نسعى لدمج المصريين العائدين من الخارج في الاقتصاد

أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمقر ديوان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار متابعة نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي، وضمن مبادرة "اطمن على بلدك وطمنها" التي دعت اليها وزيرة الهجرة عددا من رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج لتعريفهم بجهود الدولة.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: كورونا تعد من أشد الأزمات الاقتصادية العالمية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، هذا بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.
البنك-المركزي

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37 مليار دولار

أعلن البنك المركزي، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، موضحا أنه نتيجة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد للشهر الثاني على التوالي وعلى أثارها، تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل الماضي.
اورنج تدعم 500 ألف أسرة

اورنچ توفر 50 ألف كرتونة غذاء للمتضررين من كورونا

في إطار تكثيف جهودها المجتمعية في شهر رمضان، اعلنت "اورنچ مصر" عن تكفلها بإطعام 50 ألف أسرة مصرية من أسر العمالة اليومية غير المنتظمة وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري". وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحملات المجتمعية المختلفة التي اتخذتها اورنچ لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين. وبموجب الحملة الجديدة ستقوم اورنچ بتوفير المواد الغذائية الاساسية في 6 محافظات وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة والإسكندرية وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري".
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هالة السعيد- وزيرة التخطيط

الحكومة تتوقع انخفاض معدل النمو إلى 2% حال استمرار كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك سيناريوهان للتعافى من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة؛ مشيرًة إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

وزيرة التخطيط: 4.2% معدل نمو متوقع بنهاية عام 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوي الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

وزيرة التخطيط: معدل البطالة انخفض لأقل من 8% قبل أزمة كورونا

ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة. واستعرضت السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى نحو 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافتيه ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق معدل نمو 4% نهاية 2020

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة كورونا جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة في السنوات الـ5 الأخيرة، والتي بدأت ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام الجاري 2019 - 2020، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن 11 عاما، لافتة إلى أنه بالرغم من الظروف الحالية نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنهاية 2019 - 2020 يصل إلى نحو 4%.
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