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وزيرة الهجرة: نسعى لدمج المصريين العائدين من الخارج في الاقتصاد

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمقر ديوان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار متابعة نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي، وضمن مبادرة "اطمن على بلدك وطمنها" التي دعت اليها وزيرة الهجرة عددا من رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج لتعريفهم بجهود الدولة.
ووجهت وزيرة الهجرة في مستهل اللقاء شكرها لرجال الأعمال على مساهمتهم في صندوق تحيا مصر، استجابة لدعوتها الخاصة بدعم الوطن في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدة أنهم كل يوم يثبتون مدى ارتباطهم بالوطن في كل التحديات ولا ينسون مصر مهما اشتدت الظروف أو بعدت المسافات. واستعرضت
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هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: كورونا تعد من أشد الأزمات الاقتصادية العالمية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، هذا بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: 3.5% معدل النمو المتوقع حال انتهاء أزمة كورونا

أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمقر ديوان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار متابعة نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي ، وضمن مبادرة "اطمن على بلدك وطمنها" التي دعت اليها وزيرة الهجرة عددا من رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج لتعريفهم بجهود الدولة، والاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في مصر.
البنك-المركزي

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37 مليار دولار

أعلن البنك المركزي، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، موضحا أنه نتيجة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد للشهر الثاني على التوالي وعلى أثارها، تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل الماضي.
اورنج تدعم 500 ألف أسرة

اورنچ توفر 50 ألف كرتونة غذاء للمتضررين من كورونا

في إطار تكثيف جهودها المجتمعية في شهر رمضان، اعلنت "اورنچ مصر" عن تكفلها بإطعام 50 ألف أسرة مصرية من أسر العمالة اليومية غير المنتظمة وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري". وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحملات المجتمعية المختلفة التي اتخذتها اورنچ لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين. وبموجب الحملة الجديدة ستقوم اورنچ بتوفير المواد الغذائية الاساسية في 6 محافظات وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة والإسكندرية وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري".
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: حرصنا على التوازن بين صحة المواطن والاقتصاد

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن الحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن والحفاظ عليه من فيروس كورونا، ودوران عجلة الاقتصاد، مضيفًا: «تكبدنا أعباء زي كل دول العالم، وعملنا كل جهدنا حتى لا تشعروا بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات علشان قطاع الاقتصاد». وأضاف، مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل حدثت لها مشكلات كتيرة جدا على مستوى الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

سعفان يتلقى تقارير عاجلة عن العمالة المصرية بالخارج

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
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اليوم.. عودة 450 مصريا عالقا في الكويت إلى القاهرة

تواصل اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي، الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة، لنقل نحو 450 مصريا عالقا في الكويت، على متن 3 رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وتضم كل رحلة نحو 150 راكبا، تم نقلهم بواسطة حافلات من مراكز الإيواء المخصصة لهم، إلى مطار الكويت الدولي، وذلك قبل موعد طائرتهم بنحو 6 ساعات كاملة، وخضع جميع المصريين المسافرين للعديد من الإجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولي، بداية من قياس درجة الحرارة قبل دخولهم على أبواب المطار، مرورا بتعقيمهم عبر بوابة الدخول.
نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل العيد

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء لمتابعة ملف إعادة المصريين العالقين في الخارج، رغم إمكانيات الدولة المصرية فى ظل أزمة فيروس كورونا. وأضافت نبيلة مكرم، أن هناك جماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة المواطنين بالخارج فى الدولة المصرية، مشددة على أن الدولة المصرية لا تغلق وجهها أمام مواطن يرغب فى العودة إلى مصر.
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