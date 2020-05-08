كورونا عالميًا.. 270 ألف وفاة ونحو 4 ملايين إصابة

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

كورونا

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3917999 حالة حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1,344,278. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 270,740.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.وسجلت الولايات المتحدة 1292850 إصابة و76938حالة وفاة.وسجلت إسبانيا 256,855 إصابة و26,070 حالة وفاة، وسجلت أيطاليا 215,858

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.



وسجلت الولايات المتحدة 1292850 إصابة و76938حالة وفاة.



وسجلت إسبانيا 256,855 إصابة و26,070 حالة وفاة، وسجلت أيطاليا 215,858 إصابة و29,958 حالة وفاة، وسجلت بريطانيا 206,715 إصابة و30,615 حالة وفاة، وسجلت روسيا 177,160إصابة و 1,625 حالة وفاة، فيما سجلت فرنسا 174,791 إصابة و25,987حالة وفاة.



وسجلت ألمانيا 169,430إصابة و7,392حالة وفاة، وسجلت البرازيل 135,773 إصابة و9,190 حالة وفاة، وسجلت تركيا 133,721 إصابة و3641 حالة وفاة، وسجلت إيران 103,135و6386، وسجلت الصين 82,886 إصابة و4633 حالة وفاة.



