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كورونا عالميًا.. 270 ألف وفاة ونحو 4 ملايين إصابة

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
كورونا
كورونا
أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3917999 حالة حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1,344,278. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 270,740.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.وسجلت الولايات المتحدة 1292850 إصابة و76938حالة وفاة.وسجلت إسبانيا 256,855 إصابة و26,070 حالة وفاة، وسجلت أيطاليا 215,858
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ترامب-وبوتين-قمة العشرين

لدعم مصابي كورونا.. ترامب يعلن قبول بوتين المساعدة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل اقتراحه بتزويد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي لدعم المرضى المصابين بالفيروس التاجي. وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الروسي، عن رغبته في تقديم المساعدة إذا لزم الأمر. ويشار إلى أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيها إمدادات ومعدات طبية، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
فيروس- كورونا (17)

الاشتباه في إصابة 30 طفلا بفيروس كورونا في إيران

قال مدير مستشفى أبو ذر في مدينة الأهواز الإيرانية، محمد رضا فتحي، إن المشفى يضم حاليا 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 45 يوما و16 عاما ويحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحاليل أثبتت إصابة أربعة منهم بالفيروس، بانتظار نتائج العينات المتبقية. وأعربت السلطات الصحية في مدينة الأهواز وإقليم خوزستان عموما عن قلقها العميق لازدياد أعداد المصابين الذين يعالجون داخل المستشفيات أو في العيادات الخارجية، وشددت على ضرورة أن يبقى السكان في بيوتهم ويتقيدوا بالإرشادات الصحية.
كورونا والحجر الصحي (2)

الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكورونا قبل 2021

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن المستقبل يتطلب تلقيح جميع المواطنين ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم، مؤكدة أن: "هناك نحو 80 لقاحا قيد التقييم، 5 أو 6 منها على الأقل واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل". وفي تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الإيطالية الخميس، أوضح نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانييري جويرا، أن "منصة دراسة اللقاح هي نفسها التي كانت مع السارس"، وأن "الشروع بالبحث لم يتم من الصفر".
عمران-خان

باكستان تعتزم رفع قيود «كورونا» رغم زيادة الإصابات

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، خططا لرفع تقريبا كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في اعداد الإصابات الجديدة والوفيات، وقال رئيس الوزراء عمران خان، إن القيود سوف ترفع بداية من يوم السبت المقبل، مضيفا أن الخطوة يرجى منها عدم خسارة الملايين من الأشخاص سبل رزقهم في بلد يعيش نحو 40% منها في فقر، فيما قال وزير التخطيط أسد عمر، إنه سوف يعاد فتح قطاعات اقتصاد رئيسية بينها الزراعة والبناء والتصنيع والتجزئة، لكن سوف تظل وسائل النقل العام بما في ذلك القطارات والسفر جوا، مغلقة.
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كورونا والحجر الصحي (4)

348 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

شهدت الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا انخفاضا حادا اليوم الخميس، إذ ارتفع عدد ضحايا الوباء في البلاد بـ348 حالة وفاة جديدة.
فيروس- كورونا (12)

السعودية: تخصيص 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة كورونا

? أعلنت السعودية تخصيصها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المساعي لإيجاد لقاح ضد الداء. وأفادت السعودية، التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" لعام 2020، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بـ"مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
كورونا والحجر الصحي (9)

42 إصابة و37 وفاة بكورونا في تونس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا، إذ قالت الوزارة، إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37، موزعين كالتالي: «5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (15)

خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
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