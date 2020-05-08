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دراسة تكشف عدم وجود دليل مثبت لـ«عقار الملاريا» كعلاج لعدوى كورونا

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م
كورونا
كورونا
كشفت دراسة جديدة عن هيدروكسي كلوروكين أنها لم تجد أي دليل على فائدة تُرجى من دواء الملاريا الذي يروّج له على نطاق واسع كعلاج لعدوى فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم". وأوضحت الدراسات المبكرة أن عقار الملاريا قد يكون له تأثيرات مضادة للفيروسات وللالتهابات، وقد يساعد مرضى فيروس كورونا، ما أدى إلى موجة من البحث حول أهمية العقار. وأفاد باحثون يوم الخميس في مجلة "New England" للطب، أن هيدروكسي كلوروكين لم يقلل من خطر الوفاة أو الحاجة إلى جهاز التنفس، في مقارنة شملت زهاء 1400 مريض تم علاجهم في جامعة كولومبيا في نيويورك.
وكانت الدراسة قائمة على الملاحظة، بدلا من تجربة مقارنة أولئك الذين عولجوا بالعقار، مع الأشخاص الذين حصلوا على علاج وهمي، ولكن الأطباء قالوا في افتتاحية إن النتائج ما تزال تقدم للمرضى وعائلاتهم معلومات مفيدة.وقالوا إنه من المخيب للآمال ألا نحصل بعد عدة أشهر من حدوث الوباء، على نتائج من أي اختبارات صارمة
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لماذا تؤلمنا عضلاتنا خلال الحجر المنزلي؟

انتشرت الأمراض النفسية في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وذلك بعد العزلة المنزلية التي فرضتها الكورونا، لذا ينصح بمماسرة الأنشطة الرياضية، والتحدث مع الأصدقاء من خلال برامج الفيديو، للتخلص من التوتر والاكتئاب، وتناول أطعمة تعزز من الجهاز المناعي، لأن القلق والتوتر يقلل من فاعلية المناعة، وأوضحت آخر الدراسات المتعلقة بالصحة النفسية، أن معظم الأشخاص الذين يعيشون في عزلة منزلية، يتعرضون لآلام بالغة في العضلات، وذلك بالرغم من قلة المجهود البدني، نقلًا عن الموقع الروسي "Russia Today".
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لترطيب الجسم في الصيف.. إليك 4 نصائح مدهشة

ترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف بشكل كبير، وبالتالي ترتفع أيضا درجة حرارة الجسم، وقد يفقد كميات كبيرة من السوائل، لذا لا بد من اتباع بعض من النصائح الهامة، للحفاظ على درجة حرارة معتدلة للجسم وترطيبه، وذلك من خلال تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والبذور، كما يوصى بشرب ماء جوز الهند، وبالنسبة للعصائر، فالأناناس مثالي بشكل كبير، وسيمنحك العناصر الغذائية الهامة، وسيحافظ على درجة حرارة معتدلة لجسمك، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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«التعثر والترنح».. علامات تدل على الإصابة بالكورونا

ما زال العلماء والأطباء يبحثون عن لقاح أو مصل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكل يوم يكتشف الأطباء أعراض أخرى للفيروس، ريما تتشابه مع أمراض أخرى، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، والشعور بالصداع والألم في العضلات، وآخرها علامات تظهر عند المشي، وذلك نقلا عن الموقع الروسي "Russia Today".
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لماذا ينام مرضى الكورونا على بطنهم؟

تمارس بعض المستشفيات، حلول بسيطة غير شائعة، والتي تبدو غريبة لعدد كبير من الأشخاص، فعلى سبيل المثال، عند دخول مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى المستشفى، يقوم الأطباء بقلبه على بطنه، لأن هذه التقنية تزيد من إدخال الأكسيجين إلى جسمه، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Daily Health Post".
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يونيسف: 15 مليون طفل معرضون لعدم الحصول على لقاحات بسبب كورونا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، من أن نحو عشرة ملايين طفل دون الخامسة وحوالى 4.5 ملايين طفل دون الخامسة عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، باتوا معرضين لخطر عدم الحصول على لقاحات بسبب تكريس العاملين في مجال الصحة جهودهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وقالت المنظمة في بيانها الذي أوردته قناة "فرانس 24"، إن "حملات التلقيح الخاصة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقفت بسبب تحويل العاملين في مجال الصحة إلى الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد".
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عالم مناعة يكشف عن مستقبل فيروس كورونا

أعلن عالم المناعة الروسي فلاديمير بروكوبينكو، أن الشفاء التام من فيروس كورونا ممكن جدا، ولكن ما الذي يحدث للفيروس داخل جسم الإنسان بعد التغلب على الأعراض؟ لا يزال لغزا غامضا، بحسب "روسيا اليوم". وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، يزداد يومًا بعد آخر عدد المصابين الذين يتعافون من فيروس كورونا، فالأطباء يستخدمون بلازما دم المرضى المحتوي على الأجسام المضادة في علاج المصابين الآخرين، ولكن هل يبقى فيروس كورونا في جسم الشخص الذي تعافى من المرض؟ هذا ما يجب دراسته.
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دراسة: حيوان اللاما قد يحمل سر مكافحة فيروس كورونا

اكتشف علماء بلجيكا أن الأجسام المضادة الموجودة في دم حيوان اللاما يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم". وأفاد علماء من معهد "فلامز" (Vlaams) للتكنولوجيا الحيوية في Ghent، أن الجزيئات الموجودة في دم اللاما، قد تكون بمثابة "علاجات" مفيدة أثناء تفشي المرض. وأثبتت هذه الأجسام المضادة فعاليتها ضد فيروسات، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS)، في الماضي. وكشفت الدراسة أن الحجم الصغير للأجسام المضادة يسمح لها باستهداف الفيروسات المجهرية، بشكل أكثر فعالية. وهذا ما يعرف بتقنية الجسم النانوي.
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