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وصول 8 مصابين بكورونا بينهم طفل للمدينة الجامعية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
تماثلت حالة جديدة للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مستشفى العجمى النموذجي، بغرب الإسكندرية والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة له والتى بلغت قضاء فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمى، إن حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، تماثل للشفاء تماما وتم السماح له بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التى أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بالحالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 94 حالة تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال الحالات.
وأضافت مدير عام مستشفى العجمى، أنه جرى فحص 6 حالات من المصابين وتماثل للشفاء حالة واحدة، بينما تقرر الابقاء على حالة واحدة فقط لاستكمال مرحلة العلاج، فيما نقل 4 حالات إلى مستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بأبو قير، شرق المحافظة، ليرتفع عدد من تم تحويلهم للمدينة الشبابية إلى 286.وواصلت مستشفى المدينة
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الوزراء: الحبس والغرامة عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

جدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأكيده على أن مخالفة الإجراءات والقرارات المُقررة لتطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد، هي "الحبس والغرامة". ونصت المادة الـ13 من قرار رئيس الوزراء بشأن تجديد إجراءات "المجابهة"، والتي نشرتها الجريدة الرسمية منتصف ليل أمس على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن تعامل منظومة الشكاوى في مجال الصحة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع شكاوى المواطنين في مجال الصحة خلال شهر إبريل 2020، والذي أفاد باستقبال ورصد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 6071 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحي الطبية، حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المُختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود القائمين على المنظومة في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مع إعطاء الأولوية للشكاوى المرتبطة بصحة المواطن والنواحي الطبية، مثمنا تعاون الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، سواء في وزارة الصحة، أو التعليم العالي، وغيرهما، في هذه الظروف الدقيقة، مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي تقوم بدور مهم للتنسيق بشأن حل مشكلات المواطنين.
صلاة-التراويح

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

منع شراء الملابس وخسائر قناة السويس.. الحكومة تنفي 16 شائعة

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.
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كورونا والحجر الصحي (5)

شفاء 6 مصابين بكورونا.. وخروج 11 من المدينة الشبابية بالإسكندرية

تماثلت 6 حالات للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم داخل مستشفى العجمي النموذجي، بغرب الإسكندرية، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير إدارة مستشفى العجمي، المخصصة كحجر صحي، إن 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التي أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بكل حالة على حدة، موضحة أنهم قضوا فترة حجر صحي تراوحت من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
كورونا والحجر الصحي (3)

شفاء 7 حالات بعزل العجمي.. واستقبال المرضى بالمدن الجامعية الثلاثاء

تماثلت 7 حالات للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم بمستشفى العجمى النموذجى، غرب الإسكندرية، والمدينة الشبابية بأبوقير شرق المدينة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمي النموذجي، إن هناك حالتين تماثلتا للشفاء تماما من الإصابة للفيروس وذلك بعد الاصابة بالفيروس، مؤكدة أنهم خضعوا لسحب عينتين قبل السماح بخروجهم وتبين سلبية العينات ما سمح لهم بالخروج والعودة لممارسة حياتهم بصورة طبيعية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
كورونا والحجر الصحي (4)

شفاء حالتين من كورونا بالعجمي.. ونقل 14 للمدينة الشبابية في أبوقير

أعلنت مستشفى العجمي النموذجي المخصصة كحجر صحي لاستقبال وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، تماثل حالتين جديدتين للشفاء من الإصابة بالفيروس بعد خضوعهما لفترة علاج بلغت نحو ثلاثة أسابيع خاضوا خلالها رحلة العلاج كاملة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي، إن المستشفى ودعت حالتين جديدتين تماثلتا للشفاء وسط حالة من البهجة والسعادة على جميع المرضى والعاملين والأطبية والتمريض والمساعدين، بينما تواصل المستشفى علاج باقي الحالات.
كورونا والحجر الصحي (9)

شفاء 20 مصابا بكورونا ونقل 29 آخرين للمدينة الشبابية بالإسكندرية

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية، بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، اليوم الإثنين، تعافي 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، فيما استقبلت المدينة الشبابية 29 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، محولين من مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بعد أن اقتربوا من الشفاء تمامًا وباتت حالتهم بسيطة ولا يحتاجون سوى قضاء فترة نقاهة.
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