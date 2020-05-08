وصول 8 مصابين بكورونا بينهم طفل للمدينة الجامعية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

الحجر الصحي

تماثلت حالة جديدة للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مستشفى العجمى النموذجي، بغرب الإسكندرية والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة له والتى بلغت قضاء فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمى، إن حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، تماثل للشفاء تماما وتم السماح له بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التى أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بالحالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 94 حالة تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال الحالات.

وأضافت مدير عام مستشفى العجمى، أنه جرى فحص 6 حالات من المصابين وتماثل للشفاء حالة واحدة، بينما تقرر الابقاء على حالة واحدة فقط لاستكمال مرحلة العلاج، فيما نقل 4 حالات إلى مستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بأبو قير، شرق المحافظة، ليرتفع عدد من تم تحويلهم للمدينة الشبابية إلى 286.وواصلت مستشفى المدينة

وأضافت مدير عام مستشفى العجمى، أنه جرى فحص 6 حالات من المصابين وتماثل للشفاء حالة واحدة، بينما تقرر الابقاء على حالة واحدة فقط لاستكمال مرحلة العلاج، فيما نقل 4 حالات إلى مستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بأبو قير، شرق المحافظة، ليرتفع عدد من تم تحويلهم للمدينة الشبابية إلى 286.



وواصلت مستشفى المدينة الجامعية بسموحة بنين والتى تم تخصيصها كعزل صحي، استقبال الحالات المصابة بالفيروس، اليوم الجمعة، حيث تم استقبال 4 حالات جديدة للمدينة الجامعية بسموحة من مستشفى الحميات ليرتفع العدد إلى 26 حالة وصلت المدينة منذ أمس.



قال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير عام مستشفى العزل الصحي بالمدينة الجامعية بسموحة، إنه تم استقبال 4 حالات جديدة بينهم طفل اليوم الجمعة وبدأت الأطقم الطبية مراحل العزل والعلاج لك حالة.



وأقام الفريق الطبي برئاسة الدكتور أحمد ابراهيم، حفل عيد ميلاد لأحد الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث تصادف وجود شاب يحتفل بعيد ميلاده أمس وتم احضار تورتة والاحتفال فى حديقة المستشفى لاضفاء جو من البهجة بين الجميع.



يشار إلى أن جامعة الإسكندرية سلمت المدينة الجامعية لوزارة الصحة والتى بدأت تحويلها لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث تضم المدن نحو 576 سرير لاستقبال المصابين.



