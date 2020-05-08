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لماذا تؤلمنا عضلاتنا خلال الحجر المنزلي؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م
كورونا
كورونا
انتشرت الأمراض النفسية في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وذلك بعد العزلة المنزلية التي فرضتها الكورونا، لذا ينصح بمماسرة الأنشطة الرياضية، والتحدث مع الأصدقاء من خلال برامج الفيديو، للتخلص من التوتر والاكتئاب، وتناول أطعمة تعزز من الجهاز المناعي، لأن القلق والتوتر يقلل من فاعلية المناعة، وأوضحت آخر الدراسات المتعلقة بالصحة النفسية، أن معظم الأشخاص الذين يعيشون في عزلة منزلية، يتعرضون لآلام بالغة في العضلات، وذلك بالرغم من قلة المجهود البدني، نقلًا عن الموقع الروسي "Russia Today".
بعد فرض حظر التجول، وتطبيق بعض من الإجراءات الوقائية، لم نجد مفر سوى البقاء في المنزل، ولكن من الواضح أن الكورونا لم تلحق الضرر بالجهاز التنفسي فقط، ولكن أثرت أيضًا على حالتنا النفسية بشكل كبير، فالبعض يشعر بالاكتئاب والتوتر، وآخرون قرروا إنهاء حياتهم، ولكن ظهرت شكوى غريبة وهي آلام العضلات الدائم. ولتوضيح
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كورونا والحجر الصحي (10)

دراسة تكشف عدم وجود دليل مثبت لـ«عقار الملاريا» كعلاج لعدوى كورونا

كشفت دراسة جديدة عن هيدروكسي كلوروكين أنها لم تجد أي دليل على فائدة تُرجى من دواء الملاريا الذي يروّج له على نطاق واسع كعلاج لعدوى فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم". وأوضحت الدراسات المبكرة أن عقار الملاريا قد يكون له تأثيرات مضادة للفيروسات وللالتهابات، وقد يساعد مرضى فيروس كورونا، ما أدى إلى موجة من البحث حول أهمية العقار. وأفاد باحثون يوم الخميس في مجلة "New England" للطب، أن هيدروكسي كلوروكين لم يقلل من خطر الوفاة أو الحاجة إلى جهاز التنفس، في مقارنة شملت زهاء 1400 مريض تم علاجهم في جامعة كولومبيا في نيويورك.
أهمية-العصائر-في-فصل-الصيف

لترطيب الجسم في الصيف.. إليك 4 نصائح مدهشة

ترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف بشكل كبير، وبالتالي ترتفع أيضا درجة حرارة الجسم، وقد يفقد كميات كبيرة من السوائل، لذا لا بد من اتباع بعض من النصائح الهامة، للحفاظ على درجة حرارة معتدلة للجسم وترطيبه، وذلك من خلال تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والبذور، كما يوصى بشرب ماء جوز الهند، وبالنسبة للعصائر، فالأناناس مثالي بشكل كبير، وسيمنحك العناصر الغذائية الهامة، وسيحافظ على درجة حرارة معتدلة لجسمك، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
فيروس- كورونا (18)

«التعثر والترنح».. علامات تدل على الإصابة بالكورونا

ما زال العلماء والأطباء يبحثون عن لقاح أو مصل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكل يوم يكتشف الأطباء أعراض أخرى للفيروس، ريما تتشابه مع أمراض أخرى، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، والشعور بالصداع والألم في العضلات، وآخرها علامات تظهر عند المشي، وذلك نقلا عن الموقع الروسي "Russia Today".
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فيروس- كورونا (18)

«التعثر والترنح».. علامات تدل على الإصابة بالكورونا

ما زال العلماء والأطباء يبحثون عن لقاح أو مصل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكل يوم يكتشف الأطباء أعراض أخرى للفيروس، ريما تتشابه مع أمراض أخرى، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، والشعور بالصداع والألم في العضلات، وآخرها علامات تظهر عند المشي، وذلك نقلا عن الموقع الروسي "Russia Today".
فيروس كورونا

لماذا ينام مرضى الكورونا على بطنهم؟

تمارس بعض المستشفيات، حلول بسيطة غير شائعة، والتي تبدو غريبة لعدد كبير من الأشخاص، فعلى سبيل المثال، عند دخول مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى المستشفى، يقوم الأطباء بقلبه على بطنه، لأن هذه التقنية تزيد من إدخال الأكسيجين إلى جسمه، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Daily Health Post".
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الضرر مستمر.. كورونا يغير لون الجلد إلى الأسود

ما زال خطر كوورنا يحاوطنا من كل مكان، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وليس لدينا ما نفعله سوى البقاء في المنزل، لتجنب التجمعات والاختلاط، وعليك أن تعي جيدًا خطورة الوباء المستجد، إذ كشفت الدراسات أن كورونا يترك آثارا سلبية، حتى بعد الشفاء منه، وذلك ما وضحه طبيبان في الصين، إذ تحدث أحدهما عن تغير لون الجلد إلى الأسود، ونتج ذلك من تلف الكبد، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، وغسل اليدين جيدًا، والاهتمام بالصحة على نطاق واسع، نقلًا عن الموقع البريطاني "Mirror".
دراسة-جدوى-مصنع-إنتاج-القفازات-الجراحية

لا تنخدع بالقفازات.. 3 حقائق خفية ورائها

أصبح فيروس كورونا شغلنا الشاغل، كما أن الجميع يبحث عن الطرق الآمنة، للتخلص من هذه الجائحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام والتجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أن ارتداء القفازات أصبح شائعا بشكل كبير، للحماية من العدوى، ولكن توجد بعض الحقائق وراء "القفازات"، ومدى فاعليتها في الحماية، فيقول الخبراء لإنها تمنحك شعور زائف بالأمان، والبعض الآخر، يحذر من ارتدائها الدائم، وذلك حسبما نقل الموقع الهندي "Times Of India".
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