لماذا تؤلمنا عضلاتنا خلال الحجر المنزلي؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م

كورونا

انتشرت الأمراض النفسية في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وذلك بعد العزلة المنزلية التي فرضتها الكورونا، لذا ينصح بمماسرة الأنشطة الرياضية، والتحدث مع الأصدقاء من خلال برامج الفيديو، للتخلص من التوتر والاكتئاب، وتناول أطعمة تعزز من الجهاز المناعي، لأن القلق والتوتر يقلل من فاعلية المناعة، وأوضحت آخر الدراسات المتعلقة بالصحة النفسية، أن معظم الأشخاص الذين يعيشون في عزلة منزلية، يتعرضون لآلام بالغة في العضلات، وذلك بالرغم من قلة المجهود البدني، نقلًا عن الموقع الروسي "Russia Today".

بعد فرض حظر التجول، وتطبيق بعض من الإجراءات الوقائية، لم نجد مفر سوى البقاء في المنزل، ولكن من الواضح أن الكورونا لم تلحق الضرر بالجهاز التنفسي فقط، ولكن أثرت أيضًا على حالتنا النفسية بشكل كبير، فالبعض يشعر بالاكتئاب والتوتر، وآخرون قرروا إنهاء حياتهم، ولكن ظهرت شكوى غريبة وهي آلام العضلات الدائم. ولتوضيح