فيروس كورونا ينقذ حياة امرأة من مرض نادر

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٣ م

امرأة مصابة بمرض نادر

أصبحنا نعيش في هوس دائم بسبب فيروس كورونا، فإذا شعرنا بالتعب والإرهاق، مع ظهور أعراض نزلات البرد أو الانفلونزا، نذهب إلى الطبيب على الفور، خوفًا من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد، ولكن من الغريب أن ينقذك الوباء التاجي من الموت، وهذا ما حدث مع امرأة في الثلاثينات من عمرها، عندما أصيبت بالكورونا، وأثناء تلقي العلاج، اكتشفت أنها مصابة بمرض نادر في القلب، كان يصعب اكتشافه، إذا لم يهاجمها الفيروس التاجي في هذا التوقيت، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "Daily Mail".

منذ بدايدة تفشي فيروس كورونا، يقول الجميع إن الوباء يقتل المصابين وينتشر بسهولة، ولكن تغير الوضع كثيرًا مع أنجيلا شليغل، البالغة من العمر 36 عامًا، حيث أصيبت بالكورونا منذ 11 يومًا، وأثناء رحلة العلاج، اكتشف الأطباء من الفحوصات أنها مصابة بمرض نادر في القلب، يعرف باسم الورم الحبيبي مع التهاب الأوعية"-وهو