حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

فيروس كورونا ينقذ حياة امرأة من مرض نادر

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٣ م
امرأة مصابة بمرض نادر
امرأة مصابة بمرض نادر
أصبحنا نعيش في هوس دائم بسبب فيروس كورونا، فإذا شعرنا بالتعب والإرهاق، مع ظهور أعراض نزلات البرد أو الانفلونزا، نذهب إلى الطبيب على الفور، خوفًا من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد، ولكن من الغريب أن ينقذك الوباء التاجي من الموت، وهذا ما حدث مع امرأة في الثلاثينات من عمرها، عندما أصيبت بالكورونا، وأثناء تلقي العلاج، اكتشفت أنها مصابة بمرض نادر في القلب، كان يصعب اكتشافه، إذا لم يهاجمها الفيروس التاجي في هذا التوقيت، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "Daily Mail".
منذ بدايدة تفشي فيروس كورونا، يقول الجميع إن الوباء يقتل المصابين وينتشر بسهولة، ولكن تغير الوضع كثيرًا مع أنجيلا شليغل، البالغة من العمر 36 عامًا، حيث أصيبت بالكورونا منذ 11 يومًا، وأثناء رحلة العلاج، اكتشف الأطباء من الفحوصات أنها مصابة بمرض نادر في القلب، يعرف باسم الورم الحبيبي مع التهاب الأوعية"-وهو
اقرأ المزيد
received_444272956404506

تحديات ومكاسب.. التمارين الأونلاين للأطفال تتحدى كورونا

طالت فترة الحظر التي فرضها فيروس كورونا المستجد، على حياتنا جميعا، وتعطلت معها معظم الأنشطة الحياتية، حتى أصبح الحل البحث عن وسائل بديلة للتعايش مع الواقع الجديد، أمرا ملحا، وهو ما دفع عدد من المدربين الرياضيين بإحدى أكاديميات الجمباز المخصصة للأطفال، بمعاونة الأهالي إلى اللجوء للتدريب الأونلاين عبر الإنترنت، لإنقاذ اللياقة البدنية لأطفالهم الذين يحتاجون إلى مواصلة التمارين لبناء أجسامهم، نظرا لإغلاق جميع المراكز الرياضية على مستوى الجمهورية.
فيروس كورونا

زواج عن بعد وظهور أبو كرتونة.. كورونا يغير شكل الحياة والكوميديا حاضرة

تغير العالم كثيرًا بعد تفشى فيروس "كورونا" المستجد، أضحى العزل المنزلى الحل الوحيد للنجاة، ولعل أكثر الحروب صعوبة مواجهة عدو خفى، ربما يلتف حولك وأنت لا تعلم، ولديه فاعلية غير مسبوقة فى اختراق الجهاز التنفسى وتدميره بسرعة البرق، ورغم أن البقاء بالمنزل، يؤثر على حالتنا النفسية بشكل كبير، وربما يؤدى إلى إصابة البعض بوسواس قهرى، نتيجة التذكير الدائم بأهمية عدم لمس الأسطح، وغسل اليدين باستمرار، إلا أن الفترة الحالية امتازت بروح الفكاهة والمواقف الغريبة بشكل ملحوظ، فالعالم قبل الكورونا لا يشبه العالم بعدها.
اكتئاب كورونا

لو هيخففوا ساعات الحظر».. توقف عن السفر والتجمعات

ربما في الفترة المقبلة يبدأ تخفيف عدد ساعات الحظر، ووقتها ستجد فئة من الأشخاص، يتوقفون عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتي تتمثل في غسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن تخفيف عدد ساعات حظر التجول لا يعني ذلك، خاصة أن جميع الأطباء، وضحوا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيستمر فترة طويلة، ربما عدة شهور أو عام كامل، لذا توجد بعض من الممارسات، التي يجب أن تتوقف عن فعلها بعد تخفيف ساعات الحظر، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس كورونا

زواج عن بعد وظهور أبو كرتونة.. كورونا يغير شكل الحياة والكوميديا حاضرة

تغير العالم كثيرًا بعد تفشى فيروس "كورونا" المستجد، أضحى العزل المنزلى الحل الوحيد للنجاة، ولعل أكثر الحروب صعوبة مواجهة عدو خفى، ربما يلتف حولك وأنت لا تعلم، ولديه فاعلية غير مسبوقة فى اختراق الجهاز التنفسى وتدميره بسرعة البرق، ورغم أن البقاء بالمنزل، يؤثر على حالتنا النفسية بشكل كبير، وربما يؤدى إلى إصابة البعض بوسواس قهرى، نتيجة التذكير الدائم بأهمية عدم لمس الأسطح، وغسل اليدين باستمرار، إلا أن الفترة الحالية امتازت بروح الفكاهة والمواقف الغريبة بشكل ملحوظ، فالعالم قبل الكورونا لا يشبه العالم بعدها.
اكتئاب كورونا

لو هيخففوا ساعات الحظر».. توقف عن السفر والتجمعات

ربما في الفترة المقبلة يبدأ تخفيف عدد ساعات الحظر، ووقتها ستجد فئة من الأشخاص، يتوقفون عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتي تتمثل في غسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن تخفيف عدد ساعات حظر التجول لا يعني ذلك، خاصة أن جميع الأطباء، وضحوا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيستمر فترة طويلة، ربما عدة شهور أو عام كامل، لذا توجد بعض من الممارسات، التي يجب أن تتوقف عن فعلها بعد تخفيف ساعات الحظر، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".
التأثير الضار للوجبات السريعة

الدليفري مش أمان.. تناول الطعام في البيت

نشعر بالملل والاكتئاب، نتيجة تفشي فيروس كورونا ونحاول قدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والتعليمات الوقائيية التي توصي بها ووزاة الصحة، بما في ذلك غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لكن يترتب على البقاء في المنزل عدة نتائج ضارة، على سبيل المثال: تناول طعام غير صحي، والاهتمام بالوجبات السريعة، لكن حذر الخبراء من استهلاك الوجبات السريعة في هذا التوقيت، خوفًا من انتقال العدوى والإصابة بكورونا، بحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
علاج-القلق-والاكتئاب

إنت مش لوحدك..3 مشاعر يتشارك فيها الجميع هذه الفترة

مع تزايد انتشار عدد الإصابات والوفيات، نتيجة تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من الشركات إلى تطبيق العمل من المنزل، وبالرغم من أنها طريقة تهدد السلام النفسي، إلا أننا لا نملك سوى الاختباء من الوباء، حتى تمر هذه الفترة بسلام، وفي نفس الوقت، توجد بعض من المشاعر التي تلاحقك في أثناء العزل المنزلي، على سبيل المثال الشعور الدائم بالوحدة، وعدم القدرة على إنجاز العمل، ستشعر أنك تخترق من الداخل، إضافة إلى انعدام الأمل، وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]