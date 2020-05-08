دي بروين: رأسي انفجر بسبب جوارديولا

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م

كيفين دي بروين

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، أن بيب جوارديولا، مدربه في مانشستر سيتي، تسبَّب في انفجار رأسه؛ بعد كم المعلومات والخطط التي قالها له، عندما اجتمعا معًا للمرة الأولى في النادي. وانضم دي بروين للسيتي عام 2015، قبل عام واحد من وصول بيب من بايرن ميوينخ، وساهما في تتويج الفريق بلقب الدوري مرتين بآخر 5 أعوام. وفي حديثه مع أليكس كاروسو، نجم لوس أنجليس ليكرز، قال دي بروين في الفيديو المباشر الذي احتضنه موقع "بليتشر ريبورت": "هو (جوارديولا) يشرح الكثير لبعض الأشخاص عندما نكون في اجتماع. في كرة القدم نملك خطط، ولكنها ليست مثل كرة القدم الأمريكية".

وأضاف: "أعتقد أن هناك بعض اللاعبين عندما يحضرون بعض الاجتماعات، ويبدأ (جوارديولا) في الشرح كثيرًا في البداية، في كرة القدم، لا تفكر كثيرًا، أنت تنفذ، أنت تعرف بعض الأمور التي تحتاج للقيام بها، ولكن في البداية بعض الأشخاص يشعرون بأن رأسهم ستنفجر". وتابع: "الأمور التكتيكية تأتي في المقام الأول، أمام

وأضاف: "أعتقد أن هناك بعض اللاعبين عندما يحضرون بعض الاجتماعات، ويبدأ (جوارديولا) في الشرح كثيرًا في البداية، في كرة القدم، لا تفكر كثيرًا، أنت تنفذ، أنت تعرف بعض الأمور التي تحتاج للقيام بها، ولكن في البداية بعض الأشخاص يشعرون بأن رأسهم ستنفجر".



وتابع: "الأمور التكتيكية تأتي في المقام الأول، أمام أمور العلاقات مع اللاعبين فهي صعبة في بعض الأحيان، فأنت تملك 25 لاعبًا، وأن تحظى بعلاقة شخصية مع الجميع أمر صعب، كما أنك المدرب، ويجب أن تكون هناك مسافة محددة بينك وبين اللاعبين، ربما بعد 10 أو 15 عامًا عندما تعتزل، ستكون لديك علاقة مختلفة".



وواصل: "وبالنسبة لنا من الصعب أن نحظى بعلاقة قريبة للغاية من مدرب، وإلا سيتحدث باقي الـ24 لاعبًا عن مشاركتك في المباريات؛ بسبب تلك العلاقة، وكل هذه الأمور، وبالتالي هذا ليس ممكنًا".



