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شعراوي: تنفيذ 45% من المرحلة الأولى لمنظومة النظافة

تحرير:هالة صقر ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٥ م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم الجمعة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى لمنظومة النظافة الجديدة بلغت أكثر من 45%، لافتًا إلى أن ما تم اتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي 185 مليون جنيه لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و770 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية، جاء ذلك خلال لقائه، مع وزيري البيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف شعراوي أنه تم تحديد دفعة مالية عاجلة سيتم صرفها خلال الفترة القادمة للدفع بعجلة تنفيذ المشروعات الجارية لحين اتاحة تمويل المرحلة الثانية والمدرج لها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية 2 مليار جنيه. وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع شركة ( اي فايناناس) التابعة لوزارة المالية والرقابة
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«لرفع الوباء».. الأخوة الإنسانية تدعو للصلاة 14 مايو

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«قفزة كبيرة بالأعداد».. تسجيل 495 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

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الطيب محذرًا من ضياع الحياء: شاهدنا الجرأة على إتيان الفواحش

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وفاة أول طبيب مصري في الكويت بفيروس كورونا

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محمود-شعراوي

شعراوي: إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر في عواصم المحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات بدأت فى إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر خاصة فى عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لانتظار السيارات، مشيراً إلى ضرورة قيام محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أوالتعليات للمبانى السكنية فيما يزيد عن ستة أدوار ( أرضى + 5 متكرر ) وبشرط توفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات بكل مبنى ، على أن يتم إعداد دراسات بإستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 2.9 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، اجتماعًا مع فريق عمل البرنامج؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذى للبرنامج فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد. وخلال اللقاء أشادت السعيد بالدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج؛ لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة.
اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بمنع إقامة موائد الرحمن

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان، والالتزام بمنع إقامة موائد الرحمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن. وأكد شعراوي، في بيان له، الخميس، أن المحافظات استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: إغلاق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية. وأضاف شعراوي، أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص 822 باكية و300 محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية وتبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يوجدون بسوق الخميس.
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