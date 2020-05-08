شعراوي: تنفيذ 45% من المرحلة الأولى لمنظومة النظافة

تحرير:هالة صقر ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٥ م

محمود شعراوي

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم الجمعة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى لمنظومة النظافة الجديدة بلغت أكثر من 45%، لافتًا إلى أن ما تم اتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي 185 مليون جنيه لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و770 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية، جاء ذلك خلال لقائه، مع وزيري البيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف شعراوي أنه تم تحديد دفعة مالية عاجلة سيتم صرفها خلال الفترة القادمة للدفع بعجلة تنفيذ المشروعات الجارية لحين اتاحة تمويل المرحلة الثانية والمدرج لها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية 2 مليار جنيه. وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع شركة ( اي فايناناس) التابعة لوزارة المالية والرقابة

وأضاف شعراوي أنه تم تحديد دفعة مالية عاجلة سيتم صرفها خلال الفترة القادمة للدفع بعجلة تنفيذ المشروعات الجارية لحين اتاحة تمويل المرحلة الثانية والمدرج لها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية 2 مليار جنيه.



وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع شركة ( اي فايناناس) التابعة لوزارة المالية والرقابة الادارية لتحديد آليات واسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة متضمنة كافة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد الرسوم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مؤكدا أن تنفيذ المرحلة الأولي من المنظومة الجديدة للمخلفات وصلنا فيه لمراحل متقدمة خلال العام المالي الأول.



