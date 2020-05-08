سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وفاة أول طبيب مصري في الكويت بفيروس كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٢ م
كورونا
كورونا
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح وفاة أول طبيب مصري في الكويت، ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". وأعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الجمعة أنه بناءً على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء الكويتي، تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم بعد غد الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا وحتى 30 مايو 2020.
وأظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3917999 حالة حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1,344,278. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 270,740. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم
اقرأ المزيد
البابا فرنسيس يستقبل شيخ الأزهر بالفاتيكان-5

«لرفع الوباء».. الأخوة الإنسانية تدعو للصلاة 14 مايو

أصدرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو الجاري، والتوجه لله تعالى بصوت واحد ليحفظ البشرية، وأن يوفقها لتجاوز جائحة كورونا، وصدر البيان بـ14 لغة هي: «العربية، الإنجليزية، الصينية، الإسبانية، والألمانية، الإيطالية، الفارسية، العبرية، التركية، الأردو، البشتو، السواحلية، الإندونيسية، الفرنسية»، وجاء نصه كالتالي: «يواجه عالمنا اليوم خطرًا داهمًا يهدد حياة الملايين من البشر حول العالم، بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا».
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«قفزة كبيرة بالأعداد».. تسجيل 495 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب محذرًا من ضياع الحياء: شاهدنا الجرأة على إتيان الفواحش

حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في حلقة اليوم، ببرنامجه الرمضاني "الإمام الطيب" من خطورة اندثار خلق "الحياء" من مجتمعاتنا، ذلك الخلق الذي يبدو الآن كأنه أخذ في التآكل والتراجع أمام سلوكيات غريبة لا تعبأ بالقيم الدينية ولا تحفل بما فُطر عليه الناس وما طبعت عليه النفوس منذ الأزل، حتى شاهدنا الجرأة على إتيان الفواحش والرذائل باسم الحرية الشخصية، وأوشكت حدود الفطرة وهي من حدود الله أن تندثر، بل أوشكت الفوارق بين الفضيلة والرذيلة أن تتلاشى في أذهان الكثير والكثيرات من شباب اليوم.
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: تنفيذ 45% من المرحلة الأولى لمنظومة النظافة

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم الجمعة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى لمنظومة النظافة الجديدة بلغت أكثر من 45%، لافتًا إلى أن ما تم اتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي 185 مليون جنيه لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و770 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية، جاء ذلك خلال لقائه، مع وزيري البيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا

الكويت تسجل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة. وأضاف السند، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2248 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 13 حالة، لافتا إلى مجموع الحالات التي تعافت بلغ 443 من الذين أصيبوا بالمرض بعدما وذلك بعد أن أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح اليوم شفاء 31 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
العالم يحارب كورونا

وفاة 80% من مصابي كورونا بمستشفيات بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، وفاة 80% من المصابين بفيروس كورونا وذلك بعد دخولهم المستشفيات منذ تفشي المرض وحتى الآن، موضحة أن هناك 16 ألف شخص توفوا من بين 18 ألف شخص دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بالفيروس. وأكدت الحكومة، في تصريحات إعلامية، أن نسبة 80%، تعد نسبة صادمة بشكل كبير، مشيرا إلى إجراء نحو 43 ألف اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن. وكانت وزارة الصحة البريطانية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كورونا والحجر الصحي (8)

إصابات كورونا حول العالم يتخطى 2 مليون و300 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، اليوم السبت، حاجز 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مازالت أمريكا تحتل المركز الأول في عدد الإصابات بواقع 728 ألف و 293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 38244 حالة. وتأتي أسبانيا في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ 191 ألف و726 إصابة، وعدد وفيات 20043 حالة، تليها إيطاليا بعدد إصابات 175 ألف 925و حالة، وعدد وفيات 23227 حالة وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة، بعدد إصابات 151 ألف و793 إصابة، وعدد وفيات 19323 حالة.
كورونا والحجر الصحي (9)

دعما للجيش الأبيض..100 ألف جنيه لأسرة الطبيب المتوفي

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف 50 ألف جنيه دعما لأسرة كل طبيب "بشري – أسنان – صيدلي– بيطري" يستشهد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، و20 ألف جنيه لكل طبيب "بشري، أسنان، صيدلي، بيطري" يصاب بالفيروس، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]