وفاة أول طبيب مصري في الكويت بفيروس كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٢ م

كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح وفاة أول طبيب مصري في الكويت، ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". وأعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الجمعة أنه بناءً على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء الكويتي، تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم بعد غد الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا وحتى 30 مايو 2020.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3917999 حالة حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1,344,278. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 270,740. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم