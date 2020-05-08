رسميا.. فيفا يقرر زيادة التبديلات في المباراة الواحدة إلى 5 لاعبين

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٠ م

فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موافقته على زيادة التبديلات في المباراة الواحدة إلى خمسة بدلًا من ثلاثة، موضحا في بيان رسمي أن الموافقة جاءت من (IFAB) الهيئة المختصة بتعديل لوائح كرة القدم، بناء على اقتراح الاتحاد الدولي، لحماية اللاعبين عقب استئناف البطولات بعد أزمة فيروس كورونا، مضيفا أنه سيسمح لكل فريق بإجراء التبديلات الخمسة خلال 3 لحظات فقط من المباراة، لتجنب إهدار الوقت، كما يمكن إجراء تغيير بين الشوطين.

وأضاف البيان: "التعديل المؤقت يدخل حيز التنفيذ على الفور، وقد تم إجراؤه بسبب إقامة المباريات في فترة مكثفة وفي ظل ظروف طقس مختلفة، وكل ذلك قد يؤثر على سلامة اللاعبين". وأكد أن تطبيق القرار المؤقت سيظل مرتبطًا بموافقة كل منظم، بينما سيحدد IFAB والفيفا في مرحلة لاحقة ما إذا كان هذا التعديل المؤقت سيحتاج