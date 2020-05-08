رياضة

رسميا.. فيفا يقرر زيادة التبديلات في المباراة الواحدة إلى 5 لاعبين

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٠ م
فيفا
فيفا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موافقته على زيادة التبديلات في المباراة الواحدة إلى خمسة بدلًا من ثلاثة، موضحا في بيان رسمي أن الموافقة جاءت من (IFAB) الهيئة المختصة بتعديل لوائح كرة القدم، بناء على اقتراح الاتحاد الدولي، لحماية اللاعبين عقب استئناف البطولات بعد أزمة فيروس كورونا، مضيفا أنه سيسمح لكل فريق بإجراء التبديلات الخمسة خلال 3 لحظات فقط من المباراة، لتجنب إهدار الوقت، كما يمكن إجراء تغيير بين الشوطين.
وأضاف البيان: "التعديل المؤقت يدخل حيز التنفيذ على الفور، وقد تم إجراؤه بسبب إقامة المباريات في فترة مكثفة وفي ظل ظروف طقس مختلفة، وكل ذلك قد يؤثر على سلامة اللاعبين". وأكد أن تطبيق القرار المؤقت سيظل مرتبطًا بموافقة كل منظم، بينما سيحدد IFAB والفيفا في مرحلة لاحقة ما إذا كان هذا التعديل المؤقت سيحتاج
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دي-بروين

دي بروين: رأسي انفجر بسبب جوارديولا

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، أن بيب جوارديولا، مدربه في مانشستر سيتي، تسبَّب في انفجار رأسه؛ بعد كم المعلومات والخطط التي قالها له، عندما اجتمعا معًا للمرة الأولى في النادي. وانضم دي بروين للسيتي عام 2015، قبل عام واحد من وصول بيب من بايرن ميوينخ، وساهما في تتويج الفريق بلقب الدوري مرتين بآخر 5 أعوام. وفي حديثه مع أليكس كاروسو، نجم لوس أنجليس ليكرز، قال دي بروين في الفيديو المباشر الذي احتضنه موقع "بليتشر ريبورت": "هو (جوارديولا) يشرح الكثير لبعض الأشخاص عندما نكون في اجتماع. في كرة القدم نملك خطط، ولكنها ليست مثل كرة القدم الأمريكية".
حازم-امام-سيف-زاهر-اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن

عمرو زكي: حازم إمام الأنسب لرئاسة الزمالك

رشح عمرو زكي، عمرز الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حازم إمام أسطورة القلعة البيضاء لتولي منصب رئاسة الزمالك مستقبلا، لأنه يملك شعبية جارفة بجانب خبراته الإدارية وعمله باتحاد الكرة. وقال عمرو زكي في برنامج "شيخ الحارة"، إنه لا يصلح بشكل شخصي لتولي منصب رئاسة الزمالك، موضحا أن حازم الأنسب كما أن أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك الحالي يملك خبرات إدارية قد تساعده مستقبلا". وأشار إلى أنه لم يكن مغرورا ووصل إلى قمة نجوميته وكان في وقت ما هداف الدوري الإنجليزي، قائلا: "لم أصل إلى ما حققه محمد صلاح، لأنني لم أخض تجربته ولم ألعب لفريق كبير بقيمة ليفربول".
أسامة-نبيه‎

أسامة نبيه: دافعت عن حسام غالي في أزمته مع المنتخب

قال أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة الحالي، فاجأه برد فعله بعد الأزمة التي حدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في حقبة الأرجنتيني هيكتور كوبر. وتحدث نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "فتحت دماغي في أزمة حسام غالي مع المنتخب لكن هو لم يقم بذلك، كنت أدافع عنه وأخبرت كوبر أنه لاعب مميز ويجب أن نستفيد منه ويمكنه اللعب في مركز صناعة اللعب وليس ديفيندر، وبالفعل اقتنع كوبر وأشاد به، ثم قال لي بعد افتعال الأزمة، هو دا اللي كنت بتقول عليه أحسن وأفضل، سيبني أتعامل معاه".
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باريس سان جيرمان

بسبب كورونا..رئيس الوزراء الفرنسى يوصى بإلغاء الدورى

قال إدورارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي إن الأحداث الرياضية في دولته لا يمكن أن تقام حتى خلف الأبواب المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا. وذلك يوم الثلاثاء. وصرح فيليب حسبما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية قائلا: "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن استئنافها قبل شهر سبتمبر، موسم 2019-2020 لا يمكن أن يعود في ظل هذه الأجواء". وحسب إذاعة مونت كارلو، فإن مسؤولي رابطة الكرة الفرنسية سيتقابلون خلال شهر مايو المقبل لمناقشة حسم الصعود والهبوط والمراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية .
برشلونة

برشلونة يثير أزمة بسبب كورونا واستكمال النشاط

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أن نادي برشلونة يتخذ موقفا بشأن استئناف مباريات الدوري الإسباني مرة أخرى، قد ينذر بعدم استكمال البطولة هذا الموسم، وذلك بعد توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث جاء في تقرير لصحيفة "سبورت" أن النادي الكتالوني يرفض خوض المباريات والمخاطرة بحياة أي لاعب أو مدرب أو موظف، في ظل عدم السيطرة على الوباء حتى الآن. وفي المقابل، هدد خافيير تيباس رئيس الليجا، بأن أي فريق يرفض خوض المباريات يعتبر خاسرا وستوقع عليه عقوبات.
احتفالية وزارة الشباب والرياضة 3

وزير الرياضة: اتحاد الكرة وضع سيناريوهات عودة النشاط

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توقف النشاط الرياضي بمصر كان بالتدريج، وأنه جاء وفقا للالتزام بقرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "طوال هذه الفترة هناك رؤية من جانبنا، ودراسة مع وضع عدة سيناريوهات وفقا لأي مستجدات والظروف التي تمر بها البلاد، وحرصت على الاجتماع بعمرو الجنايني، واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، لبحث ترتيبات عودة النشاط الكروي، وهناك سيناريوهات موضوعة لعودة المسابقات المحلية في حال عودة الحياة إلى طبيعتها بمصر، والانتهاء من أزمة كورونا".

3 قرارات من مجلس الأهلي بشأن أزمة فيروس كورونا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس» وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها الخطيب، قبل فترة من السادة أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.
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