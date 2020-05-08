جريمة

رحلة الشرطة لاستعادة أملاك الدولة في 7 محافظات

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٧ م
حملة إزالة
حملة إزالة
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.
أجهزة الوزارة وجهت حملات مكبرة؛ لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العدي من النتائج الإيجابية أبرزها تأمين تنفيذ 53 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرتى مركزى ساحل سليم ومنفلوط. مديرية أمن البحيرة وفرضت غطاءا أمنيا لتأمين تنفيذ
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السيطرة-على-حريق-هائل-مصنع-منسوجات-بكفر-الدوار (2)

سماء أكتوبر تتحول للأسود.. جحيم النيران داخل مصنعين

الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، تبدلت الأجواء في منطقة الـ300 بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، رائحة الدخان تطبق على المدينة، بينما تتصاعد الأدخنة السوداء لتغطي السماء مع ارتفاع النيران لأمتار. دقائق قليلة بدت الصورة واضحة مع توافد سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وصولا إلى موقع حريق هائل اندلع في مصنع كرتون، إذ جرى الدفع بـ16 سيارة إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد وبمشاركة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.
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ألماس وجلود ثعبان.. ضبط 114 قضية تهريب بـ30 مليونا

30 يوما قدم خلالها رجال قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودا مضنية فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر أبريل المنقضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تتصدرها قضايا تهريب البضائع.
وزارة-الداخلية

المنازل والمخازن بتتسرق.. لغز استغاثة شخص بالقليوبية

داخل منزله بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، جلس أحد الأشخاص يفكر في الخلاف القائم بينه وبين مقاول وشقيقه، أفكار عدة تتدفق داخل رأسه، لكنه فضل اللجوء إلى شبكة الإنترنت، إذ استقر به مطاف أفكاره على استخدام منصات السوشيال ميديا وتحديدا "فيسبوك" في كسب تعاطف الجميع بل وكسب تأييد أجهزة الأمن من خلال منشور بثه عبر صفحته وصفحات أصدقاءه و"جروبات" خاصة بأخبار بلدته زعم خلالها تكرار حوادث السرقة الخاصة بالمنازل والمخازن، وبعت برسالة لوزارة الداخلية أيضا.
ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

كواليس الكشف عن مصنع «فودو» في عزبة الهجانة

شن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط عاطل فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح وبحوزته 4 لفافات لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام، والقبض على شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفا محمول.
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بائعة-خبز-أرشيفية

ضبط مالك مخبز بسوهاج استولى على 266 ألف جنيه

شنت إدارة مباحث التموين في سوهاج، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وذلك لضبط الأسعار ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار داخل الأسواق بقصد تخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وضبطت الحملة 40 قضية تموينية، من بينها ضبط "بركات ا ه ح " 66 سنة صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز المراغة لاستيلائه والتصرف في "476" شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز بإجمالي 23 طنًّا و800 كيلو وبيعها بالسوق، حيث بلغت فروق الأسعار 266.560 جنيهاً.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

سقوط 3 مستريحين في قبضة مباحث الأموال العامة

عامل وصاحب مكتب مقاولات -سبق اتهامه في 10 قضايا شيكات- كونا ثنائيا إجراميا للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حتى تكشفت الأمور لدى تقدم 10 أشخاص في سوهاج ببلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد يتهمون شخصيت بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و555 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ.
تسمم

تسمم 16 شخصا بينهم رضيع في سوهاج بسبب البوظة

ألقت قوة من مباحث مركز شرطة سوهاج، القبض على 3 بائعين جائلين للبوظة بناحية قرية الصلعا دائرة المركز، لاتهامهم بالتسبب في إصابة 16 شخصا من بينهم 11 طفلا بحالة تسمم، وقت السحور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتم حجز جميع الحالات بأقسام الباطنة والأطفال، وفور استقبال المسشتفى للمصابين، وهم بحالة قيئ ومغص وألم بالبطن، أخطر المستشفى الشرطة بالواقعة، وأن المصابين هم: "هيام ج. ع"، 30 سنة، ربة منزل، وبشاير أبوبكر زغلول، 7 سنوات، وتبين أن من بين المصابين رضيع عمره سنة واحدة يدعى محمد أبوبكر زغلول.
حملات-ازاله (4)

إزالة عقارين واستعادة أراضي الدولة بـ10 محافظات

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
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