رحلة الشرطة لاستعادة أملاك الدولة في 7 محافظات

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٧ م

حملة إزالة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

أجهزة الوزارة وجهت حملات مكبرة؛ لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العدي من النتائج الإيجابية أبرزها تأمين تنفيذ 53 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرتى مركزى ساحل سليم ومنفلوط. مديرية أمن البحيرة وفرضت غطاءا أمنيا لتأمين تنفيذ