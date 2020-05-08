غلق مركزين للدروس الحصوصية تحدى مالكاها قرار الحكومة

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م

سنتر دروس خاصة - أرشيفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على جميع مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 987 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 14 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 271 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية وغلق مركزين للدروس الخصوصية. وتؤكد الوزارة على استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية