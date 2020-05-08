جريمة

غلق مركزين للدروس الحصوصية تحدى مالكاها قرار الحكومة

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م
سنتر دروس خاصة - أرشيفية
سنتر دروس خاصة - أرشيفية
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على جميع مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 987 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 14 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 271 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية وغلق مركزين للدروس الخصوصية. وتؤكد الوزارة على استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية
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السيطرة-على-حريق-هائل-مصنع-منسوجات-بكفر-الدوار (2)

سماء أكتوبر تتحول للأسود.. جحيم النيران داخل مصنعين

الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، تبدلت الأجواء في منطقة الـ300 بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، رائحة الدخان تطبق على المدينة، بينما تتصاعد الأدخنة السوداء لتغطي السماء مع ارتفاع النيران لأمتار. دقائق قليلة بدت الصورة واضحة مع توافد سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وصولا إلى موقع حريق هائل اندلع في مصنع كرتون، إذ جرى الدفع بـ16 سيارة إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد وبمشاركة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.
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ألماس وجلود ثعبان.. ضبط 114 قضية تهريب بـ30 مليونا

30 يوما قدم خلالها رجال قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودا مضنية فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر أبريل المنقضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تتصدرها قضايا تهريب البضائع.
وزارة-الداخلية

المنازل والمخازن بتتسرق.. لغز استغاثة شخص بالقليوبية

داخل منزله بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، جلس أحد الأشخاص يفكر في الخلاف القائم بينه وبين مقاول وشقيقه، أفكار عدة تتدفق داخل رأسه، لكنه فضل اللجوء إلى شبكة الإنترنت، إذ استقر به مطاف أفكاره على استخدام منصات السوشيال ميديا وتحديدا "فيسبوك" في كسب تعاطف الجميع بل وكسب تأييد أجهزة الأمن من خلال منشور بثه عبر صفحته وصفحات أصدقاءه و"جروبات" خاصة بأخبار بلدته زعم خلالها تكرار حوادث السرقة الخاصة بالمنازل والمخازن، وبعت برسالة لوزارة الداخلية أيضا.
ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

كواليس الكشف عن مصنع «فودو» في عزبة الهجانة

شن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط عاطل فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح وبحوزته 4 لفافات لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام، والقبض على شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفا محمول.
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مراكز-الدروس-سنتر-تعليمى

الشرطة تغلق سنترا تعليميا تحدى مالكه قرار الحكومة

على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات من خلال كل مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
شيشة-فى-المقاهى (3)

30 ألف مقهى و11 ألف سنتر تعليمي خالفوا الحظر بأسبوع

على مدار الأيام السبعة الماضية شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تضبط 149 محلا ومطعما خالف أصحابها الحظر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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مباحث التموين تحبط حجب 22 طن مطهرات عن المواطنين

وجه ضباط إدارة مباحث التموين بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى واحتكار السلع والمنتجات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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