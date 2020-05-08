جريمة

كواليس الكشف عن مصنع «فودو» في عزبة الهجانة

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٢ م
فودو
فودو
شن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط عاطل فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح وبحوزته 4 لفافات لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام، والقبض على شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفا محمول.
وضبط عاطل له معلومات مسجلة لتخصصه فى الاتجار بمخدر الفودو ومحاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع متخذا من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته كمية لمخدر الفودو وزنت 500 جرام، كمية
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السيطرة-على-حريق-هائل-مصنع-منسوجات-بكفر-الدوار (2)

سماء أكتوبر تتحول للأسود.. جحيم النيران داخل مصنعين

الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، تبدلت الأجواء في منطقة الـ300 بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، رائحة الدخان تطبق على المدينة، بينما تتصاعد الأدخنة السوداء لتغطي السماء مع ارتفاع النيران لأمتار. دقائق قليلة بدت الصورة واضحة مع توافد سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وصولا إلى موقع حريق هائل اندلع في مصنع كرتون، إذ جرى الدفع بـ16 سيارة إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد وبمشاركة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.
مجوهرات (1)

ألماس وجلود ثعبان.. ضبط 114 قضية تهريب بـ30 مليونا

30 يوما قدم خلالها رجال قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودا مضنية فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر أبريل المنقضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تتصدرها قضايا تهريب البضائع.
وزارة-الداخلية

المنازل والمخازن بتتسرق.. لغز استغاثة شخص بالقليوبية

داخل منزله بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، جلس أحد الأشخاص يفكر في الخلاف القائم بينه وبين مقاول وشقيقه، أفكار عدة تتدفق داخل رأسه، لكنه فضل اللجوء إلى شبكة الإنترنت، إذ استقر به مطاف أفكاره على استخدام منصات السوشيال ميديا وتحديدا "فيسبوك" في كسب تعاطف الجميع بل وكسب تأييد أجهزة الأمن من خلال منشور بثه عبر صفحته وصفحات أصدقاءه و"جروبات" خاصة بأخبار بلدته زعم خلالها تكرار حوادث السرقة الخاصة بالمنازل والمخازن، وبعت برسالة لوزارة الداخلية أيضا.
سنتر

غلق مركزين للدروس الحصوصية تحدى مالكاها قرار الحكومة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على جميع مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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وزارة-الداخلية

المنازل والمخازن بتتسرق.. لغز استغاثة شخص بالقليوبية

داخل منزله بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، جلس أحد الأشخاص يفكر في الخلاف القائم بينه وبين مقاول وشقيقه، أفكار عدة تتدفق داخل رأسه، لكنه فضل اللجوء إلى شبكة الإنترنت، إذ استقر به مطاف أفكاره على استخدام منصات السوشيال ميديا وتحديدا "فيسبوك" في كسب تعاطف الجميع بل وكسب تأييد أجهزة الأمن من خلال منشور بثه عبر صفحته وصفحات أصدقاءه و"جروبات" خاصة بأخبار بلدته زعم خلالها تكرار حوادث السرقة الخاصة بالمنازل والمخازن، وبعت برسالة لوزارة الداخلية أيضا.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولها ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح ناري (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقات، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 45 جرامًا ومبلغ مالي 290 جنيهًا وهاتف محمول.
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«ثاني مرة».. ضبط 22 متهما تصدوا لحملة إزالة بالخانكة

ألقت قوات الأمن القبض على 22 متهمًا، حاولوا التصدي لقوات تنفيذ إزالات لتعديات على أملاك الدولة، وكذلك حالات بناء على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وجارٍ إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال أعمال الإزالة. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، على عدم السماح بأي محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات، والتي تتم وفقًا للضوابط القانونية، كما سبق أن حذرت النيابة العامة، في بيان سابق لها، من تلك النوعية من الجرائم التي تضر بالأمن العام.
المخدرة

الأم والابن والزوجة.. سقوط عائلة احترفت تجارة الكيف

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، واستهدفت الحملة ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.
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