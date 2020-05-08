كواليس الكشف عن مصنع «فودو» في عزبة الهجانة

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٢ م

فودو

شن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط عاطل فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح وبحوزته 4 لفافات لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام، والقبض على شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفا محمول.

وضبط عاطل له معلومات مسجلة لتخصصه فى الاتجار بمخدر الفودو ومحاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع متخذا من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته كمية لمخدر الفودو وزنت 500 جرام، كمية