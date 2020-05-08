ألماس وجلود ثعبان.. ضبط 114 قضية تهريب بـ30 مليونا

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م

30 يوما قدم خلالها رجال قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودا مضنية فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر أبريل المنقضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تتصدرها قضايا تهريب البضائع.

وأمكن ضبط 114 قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ملابس جاهزة - أقمشة – أمتعة شخصية – كمية من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى - مستحضرات طبية وتجميل – مستلزمات طبية – أدوية – أجهزة كهربائية – جلود ثعبان وتمساح – مواد غذائية

وأمكن ضبط 114 قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ملابس جاهزة - أقمشة – أمتعة شخصية – كمية من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى - مستحضرات طبية وتجميل – مستلزمات طبية – أدوية – أجهزة كهربائية – جلود ثعبان وتمساح – مواد غذائية – شاشات تليفزيون – لعب أطفال – قطع غيار سيارات – كيماويات – أدوات منزلية – قطع غيار معدات زراعية – ألعاب رياضية مستعملة – معدات مطاعم مستعملة – قطع غيار كاميرات مراقبة – أدوات صحية – سجائر –نحاس خردة)، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى نحو 30 مليون جنيه.

وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة بمضبوطات بلغت (338 جرام مشغولات ذهبية – 2 خاتم مرصع بالألماس وزنت 2 جرام)، وضبط 8 قضايا تهريب مخدرات، وتنفيذ 2631 حكما قضائيا متنوعا وضبط 4029 قضية في مجال الأمن العام.