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الطيب محذرًا من ضياع الحياء: شاهدنا الجرأة على إتيان الفواحش

تحرير:محمد فتحي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في حلقة اليوم، ببرنامجه الرمضاني "الإمام الطيب" من خطورة اندثار خلق "الحياء" من مجتمعاتنا، ذلك الخلق الذي يبدو الآن كأنه أخذ في التآكل والتراجع أمام سلوكيات غريبة لا تعبأ بالقيم الدينية ولا تحفل بما فُطر عليه الناس وما طبعت عليه النفوس منذ الأزل، حتى شاهدنا الجرأة على إتيان الفواحش والرذائل باسم الحرية الشخصية، وأوشكت حدود الفطرة وهي من حدود الله أن تندثر، بل أوشكت الفوارق بين الفضيلة والرذيلة أن تتلاشى في أذهان الكثير والكثيرات من شباب اليوم.
وأضاف الطيب، أن ما ساعد على انتشار هذا التيار سهولة مشاهدة المواد الإعلامية المسمومة والمغرضة وسهولة "استدعائها" والتأثر بدعواتها مع غياب الوعي الديني والتربوي الذي يعبر عن أخلاق الأديان، وأيضا مع ظهور تيارات تدعو الناس إلى اغترابهم عن واقعهم وعصرهم، وتعجز عن التكليف الشرعي لما استجد من قضايا ومشكلات.وشدد
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البابا فرنسيس يستقبل شيخ الأزهر بالفاتيكان-5

«لرفع الوباء».. الأخوة الإنسانية تدعو للصلاة 14 مايو

أصدرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو الجاري، والتوجه لله تعالى بصوت واحد ليحفظ البشرية، وأن يوفقها لتجاوز جائحة كورونا، وصدر البيان بـ14 لغة هي: «العربية، الإنجليزية، الصينية، الإسبانية، والألمانية، الإيطالية، الفارسية، العبرية، التركية، الأردو، البشتو، السواحلية، الإندونيسية، الفرنسية»، وجاء نصه كالتالي: «يواجه عالمنا اليوم خطرًا داهمًا يهدد حياة الملايين من البشر حول العالم، بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا».
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«قفزة كبيرة بالأعداد».. تسجيل 495 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.
كورونا

وفاة أول طبيب مصري في الكويت بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح وفاة أول طبيب مصري في الكويت، ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". وأعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الجمعة أنه بناءً على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء الكويتي، تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم بعد غد الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا وحتى 30 مايو 2020.
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: تنفيذ 45% من المرحلة الأولى لمنظومة النظافة

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم الجمعة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى لمنظومة النظافة الجديدة بلغت أكثر من 45%، لافتًا إلى أن ما تم اتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي 185 مليون جنيه لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و770 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية، جاء ذلك خلال لقائه، مع وزيري البيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
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