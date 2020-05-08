سماء أكتوبر تتحول للأسود.. جحيم النيران داخل مصنعين

٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م

حريق مصنع - أرشيفية

الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، تبدلت الأجواء في منطقة الـ300 بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، رائحة الدخان تطبق على المدينة، بينما تتصاعد الأدخنة السوداء لتغطي السماء مع ارتفاع النيران لأمتار. دقائق قليلة بدت الصورة واضحة مع توافد سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وصولا إلى موقع حريق هائل اندلع في مصنع كرتون، إذ جرى الدفع بـ16 سيارة إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد وبمشاركة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.

مع وصول القوات بدت الأمور صعبة، النيران التهمت كمية كبيرة من المنتج النهائي في أماكن متفرقة، ليطلب قائد المجموعة دعما من الإدارة العامة التي دفعت بخزاني مياه استراتيجيين سعة الواحد 35 طنا إضافة إلى سيارتي إطفاء. هدأت الأمور وأحكم رجال الدفاع المدني سيطرتهم على الموقف لكن ثمة جديد طرأ. إذ ورد بلاغ لغرفة