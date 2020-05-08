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«لرفع الوباء».. الأخوة الإنسانية تدعو للصلاة 14 مايو

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٣ م
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان
أصدرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو الجاري، والتوجه لله تعالى بصوت واحد ليحفظ البشرية، وأن يوفقها لتجاوز جائحة كورونا، وصدر البيان بـ14 لغة هي: «العربية، الإنجليزية، الصينية، الإسبانية، والألمانية، الإيطالية، الفارسية، العبرية، التركية، الأردو، البشتو، السواحلية، الإندونيسية، الفرنسية»، وجاء نصه كالتالي: «يواجه عالمنا اليوم خطرًا داهمًا يهدد حياة الملايين من البشر حول العالم، بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا».
وتابع البيان: «إننا إذ نؤكد إيماننا بأهمية دور الطب والبحث العلمي في التصدي لهذا الوباء، فإننا لا ننسى أيضًا أن نتوجه إلى الله الخالق في هذه الأزمة الكبيرة، ولذا فإننا ندعو كل الناس، في جميع أنحاء العالم، أن يتوجهوا إلى الله بالصلاة والصوم والدعاء، كل فرد في مكانه، وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه،
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«قفزة كبيرة بالأعداد».. تسجيل 495 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب محذرًا من ضياع الحياء: شاهدنا الجرأة على إتيان الفواحش

حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في حلقة اليوم، ببرنامجه الرمضاني "الإمام الطيب" من خطورة اندثار خلق "الحياء" من مجتمعاتنا، ذلك الخلق الذي يبدو الآن كأنه أخذ في التآكل والتراجع أمام سلوكيات غريبة لا تعبأ بالقيم الدينية ولا تحفل بما فُطر عليه الناس وما طبعت عليه النفوس منذ الأزل، حتى شاهدنا الجرأة على إتيان الفواحش والرذائل باسم الحرية الشخصية، وأوشكت حدود الفطرة وهي من حدود الله أن تندثر، بل أوشكت الفوارق بين الفضيلة والرذيلة أن تتلاشى في أذهان الكثير والكثيرات من شباب اليوم.
كورونا

وفاة أول طبيب مصري في الكويت بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح وفاة أول طبيب مصري في الكويت، ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". وأعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الجمعة أنه بناءً على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء الكويتي، تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم بعد غد الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا وحتى 30 مايو 2020.
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: تنفيذ 45% من المرحلة الأولى لمنظومة النظافة

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم الجمعة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى لمنظومة النظافة الجديدة بلغت أكثر من 45%، لافتًا إلى أن ما تم اتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي 185 مليون جنيه لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و770 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية، جاء ذلك خلال لقائه، مع وزيري البيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
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احمد-الطيب (3)

الطيب: تضرعوا بصدق إلى الله ليرفع البلاء عن البشر

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، إذ قال فضيلة الإمام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية».
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: رفع أذان النوازل في المساجد خلال رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، مؤكدة في بيان لها، على استمرار غلق الزوايا غلقا تاما، مشددة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير، حتى يرفع الله البلاء عن مصر. كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن عن إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة.
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«الأعلى للإعلام» يحذر من الفتن في ظل تفشي كورونا

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، أن هناك لجان مختصة لمتابعة كافة ما ينشر أو يبث على الصحف ووسائل الإعلام المتضمنة لآراء تثير الفتن بين أبناء الأمة وخاصةً فيما يتعلق بإعادة فتح دور العبادة. وشدد المجلس على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى يكفلها القانون ضد أى مخالفة تتضمن تحريضاً أو إثارة للفتن بين الرأى العام فيما يخص الإجراءات الاحترازية التى تتخدها الدولة لمكافحة وباء كورونا. وطالب المجلس بضرورة الالتزام التام من جانب الصحف ووسائل الإعلام بدعم الإجراءات التى تتخذها الدولة فى هذا الشأن حمايةً لأرواح المواطنين.
كورونا

تخصيص مستشفى جامعة الأزهر للعزل الصحي لمصابي كورونا

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، إنه جرى تخصيص الجناح الفندقي بمستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، لاستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدًا في بيان له، أنه يجرى تحضير مستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي انتشر مؤخرًا في البلاد.
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