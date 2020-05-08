«فتوة ميت عقبة وهولاكو».. طارق حامد ضحية رامز جلال

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٥ م

رامز جلال

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة «mbc مصر»، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال قال عنه طارق حامد، إنه راجل ناجح، وذلك قبل ظهور رامز ليواجه ضيفه وجها لوجه، إذ قال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس».

وتابع الفنان رامز جلال في مقدمته الساخرة عن طارق حامد: «اللاعب صاحب نظرية الترقيص ممنوع لأديك بالكوع.. هولاكو إللي معانا النهاردة ماعندوش غير دافع واحد بس، ورافع شعار قبضني علشان ألعب وأدغدغ الملعب»، واصفا حامد بفتوة ميت عقبة والدفندر البلطجي. يذكر أن فكرة البرنامج تعتمد على خداع الضيف ووضع