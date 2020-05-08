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«فتوة ميت عقبة وهولاكو».. طارق حامد ضحية رامز جلال

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٥ م
رامز جلال
رامز جلال
وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة «mbc مصر»، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال قال عنه طارق حامد، إنه راجل ناجح، وذلك قبل ظهور رامز ليواجه ضيفه وجها لوجه، إذ قال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس».
وتابع الفنان رامز جلال في مقدمته الساخرة عن طارق حامد: «اللاعب صاحب نظرية الترقيص ممنوع لأديك بالكوع.. هولاكو إللي معانا النهاردة ماعندوش غير دافع واحد بس، ورافع شعار قبضني علشان ألعب وأدغدغ الملعب»، واصفا حامد بفتوة ميت عقبة والدفندر البلطجي. يذكر أن فكرة البرنامج تعتمد على خداع الضيف ووضع
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

طارق حامد لرامز جلال: «خلي بالك هتعصب عليك»

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبسؤاله عن ماحدث بينه وبين كهربا في المبارة الأخيرة قال: "كهربا هو إللي نرفزني بصراحة"، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال "حامد" لرامز": خلي بالك هتعصب عليك"، ولم يتمالك طارق حامد أعصابه عند سقوطه في حوض المياه وهو المقلب الأخير لرامز، إذ قام بدفعه أكثر من مرة ثم قام بجذبه هو وشخص آخر من ضمن فريق رامز وسقطا في الحوض ليقول له رامز: "الله يخرب بيتك" وفي نهاية الحلقة قام رامز جلال باحتضانه.
وائل-جسار (2)

بسبب «إغلب السقا».. وائل جسار يتصدر محرك البحث جوجل

أصبح العديد من الفنانين يعتمدون على تقديم برامج المقالب أو المسابقات، ففي الموسم الرمضاني الحالي قدمت الفنانة فيفي عبده برنامج "خلي بالك من فيفي"، كما قدم الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، أما أحمد السقا، فلأول مرة يشارك في برنامج ترفيهي يسمى "إغلب السقا"، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي "Beat the Star"، ويتناول عدد من المنافسات بين الفنان أحمد السقا وعدد من الفنانين، كما أن الفائز يحصل على جائزة قدرها 100 ألف حنيه، يتبرع بعا لأحد الجيمعيات الخيرية.
يسرا

بعد الحلقة الـ14..يسرا: خيانة عهد متصدر تريند تويتر

بالرغم من الصعوبات التي تعرض لها مسلسل "خيانة عهد" بسبب فيروس كورونا، إلا أن طاقم العمل تمكن من استكمال التصوير، ولحق بالمارثون الدرامي، وبالأمس تمكنت يسرا من قلب موازين المسلسل، وتصدرت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، وهي تودع ابنها "هشام"، وعبر المتابعون عن إعجباهم بالحلقة الـ14 من المسلسل، أما عمرو أديب، فقال "الحلقة متعبة"، ولحد الآن يعتبر مسلسل "خيانة عهد"، من الأعمال الدرامية الرائعة، وبالتالي تنافس الأعمال الأخرى.
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فيفي-عبدة (3)

«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لرامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، وأنتابتها حالة من الصراخ والاستغاثات بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، إذ أجبرها تحت تهديد الكابوريا والثعبان على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وبعد لحظات من الخوف، قالت له: "أنت مش طبيعي"، وفي نهاية المقلب وبعد خروجها من حوض المياه، انهالت الراقصة الاستعراضية، على رامز، بالضرب وسقطا من فوق السلالم.
رامز-جلال (1)

شتائم وضرب.. باسم ياخور ضحية «رامز مجنون رسمي»

وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على "mbc مصر"، إذ تعرض "ياخور" لوصلة من الصراخ بعد تحريك الكرسي ودورانه في كل الاتجاهات قائلا لرامز جلال: "عاوز اعترفلك اعتراف عندي فوبيا وكتير بخاف من الموضوع هذا"، والتقط رامز معه صورة سيلفي، وتوسل النجم السوري لرامز أن يتركه قبل أن ينهال عليه بالشتائم: "يخرب بيتك يامؤذي"، وعندما سأله رامز عن من أفضل نجم في الوطن العربي رد قائلا: "إنت بتحلم" في إشارة انه يرفض منحه تلك اللقب، لكن تحت تهديد الثعبان رضخ "ياخور" ورد على سؤاله بأن رامز جلال أفضل ممثل في الوطن العربي.
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.
غادة-عادل

«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.
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