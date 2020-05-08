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نجيب ساويرس: «الحب الحقيقي بقى نادر»

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على تعليق لأحد متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ كتب أحد متابعيه قائلا: "قلة الاهتمام تقتل الحب، بتخلي الواحد يحس أنه ملووووش لازمة في حياة اللي بيحبه"، فيما رد عليه ساويرس قائلًا: "صح بس الحب الحقيقي بقى نادر". يذكر أن نجيب ساويرس كانت أحدث تصريحاته حول أسعار النفط، حيث توقع أن تقفز أسعار النفط خلال الفترة القريبة القادمة بشكل كبير، وأن يتجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار خلال عام ونصف العام المقبلين.
وقال ساويرس في تصريحات سابقه، إنه سيشترى شركة طيران ليعارض بذلك الملياردير الأمريكي وارين بافيت، الذي أعلن مؤخرًا أن بيركشاير هاثاواي باعت كل حصصها في شركة الطيران في الاجتماع السنوي للشركة يوم السبت الماضي. وفي تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية، قال ساويرس، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم
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فيروس- كورونا (7)

شفاء 15 حالة من كورونا بأبوقير.. واستقبال ممرضة بالمزمار البلدي

قال الدكتور عمرو محمود سلامة، المدير الطبي، لمستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، إن نحو 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء وتم السماح بخروجهم بعد فحص حالتهم قبل خروجهم وظهور نتائج تحاليل العينتين الأولى والثانية من الفيروس قبل السماح لهم بمغادرة المستشفى، حيث أثبتت العينة أن النتائج تحولت من إيجابية إلى سلبية وعادوا إلى منازلهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
كورونا والحجر الصحي (4)

وفاة نائب رئيس الإدارة الصحية بمنيا القمح في الشرقية بكورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وفاة الدكتور أحمد دراز، نائب رئيس الإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح؛ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد مساء اليوم الجمعة. وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الطبيب يُعد أول حالة وفاة في مستشفى العزل بمحافظة الشرقية، والموجود بمنطقة "شيبة" بمدينة الزقازيق. كان وكيل صحة الشرقية، قد أعلن مساء اليوم الجمعة، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة التابع لمركز الزقازيق.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

تعافي 3 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، التي تم تخصيصها من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، بعد تماثلهم للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، وكذلك بعد تناولهم العلاج وفقا للبروتوكول المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 7 حالات حتى الآن، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

شعراوي: تذليل معوقات التنفيذ الخاصة بالأراضي اللازمة للمدافن

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف المالي للمرحلة الأولى لمنظومة النظافة، فيما يخص البنية الأساسية والمبالغ المالية التي تم صرفها لجهات التنفيذ والمبالغ المتبقية لنهو المرحلة الأولى، والبدء في إعداد أولويات المرحلة الثانية والتي ستبدأ العام المالي القادم 2021، بهدف نهو أعمال البنية الأساسية في بعض المحافظات واستكمالها في عدد آخر وتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بمواقع الأراضي اللازمة للمدافن والمحطات الوسيطة ومصانع التدوير واستكمال رفع التراكمات التاريخية بالمحافظات.
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ايران وكورونا

مسؤول إيراني: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 4585

قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني اليوم الإثنين، على "تويتر" إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الليل وأضاف أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303. وكتب "علي رضا وهاب زاده" المستشار في وزارة الصحة على "تويتر" يقول ”لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس... هناك 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية“.
فيروس- كورونا (8)

بريطانيا تخطط لإجراء 90 ألف اختبار مضاد لـ«كورونا»

تخطط مختبرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، لإجراء عشرات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد يوميا لإخطار المرضى والعاملين في الهيئة البريطانية بما إذا كانوا قد تعافوا من الفيروس. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن كبير أطباء المختبرات الطبية في بريطانيا يعمل على تنسيق الجهود المبذولة لاستخدام الأجهزة الطبية المتوافرة لإجراء اختبارات دقيقة للغاية لفحص الأشخاص المصابين بالفيروس لتحديد ما إذا كانوا قد تعافوا، أملا في أن يصل معدل اختبارات إلى 90 ألف خلال الشهرين المقبلين.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إسكان النواب: الدولة تتصدى بحزم للبناء المخالف ومقترح بمصادرة الوحدات

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وأن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامى، موجها حديثه للمخالفين. وأوضح إسماعيل، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

النائب محمد فؤاد لوزير المالية: أين رواتب الصناديق الخاصة المتأخرة؟

طالب النائب محمد فؤاد، بحصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد والتي نتج عنها تأخر صرف مستحقات العاملين بها منذ أكثر من شهرين، وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وتغذيتهم بالأموال اللازمة لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله. وفى خطاب أرسله فؤاد، لوزير المالية، قال إنه فى إطار ما يشاهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبي في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تلك الظروف العصيبة، لابد من الوقوف على صرف مستحقات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
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