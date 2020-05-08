نجيب ساويرس: «الحب الحقيقي بقى نادر»

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م

نجيب ساويرس

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على تعليق لأحد متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ كتب أحد متابعيه قائلا: "قلة الاهتمام تقتل الحب، بتخلي الواحد يحس أنه ملووووش لازمة في حياة اللي بيحبه"، فيما رد عليه ساويرس قائلًا: "صح بس الحب الحقيقي بقى نادر". يذكر أن نجيب ساويرس كانت أحدث تصريحاته حول أسعار النفط، حيث توقع أن تقفز أسعار النفط خلال الفترة القريبة القادمة بشكل كبير، وأن يتجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار خلال عام ونصف العام المقبلين.

وقال ساويرس في تصريحات سابقه، إنه سيشترى شركة طيران ليعارض بذلك الملياردير الأمريكي وارين بافيت، الذي أعلن مؤخرًا أن بيركشاير هاثاواي باعت كل حصصها في شركة الطيران في الاجتماع السنوي للشركة يوم السبت الماضي. وفي تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية، قال ساويرس، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم