رياضة

لاعب أتليتكو مدريد مصاب بفيروس كورونا

تحرير:احمد سعيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
أصيب رينان لودي الظهير الأيسر البرازيلي لـ أتليتكو مدريد الإسباني بـ فيروس كورونا وفقا لتأكيدات "جلوبوسبورتي" البرازيلية و"آس" الإسبانية. ووفقا لمصادر قريبة من اللاعب فقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس في مارس الماضي وأبلغ النادي الذي تابع حالاته في الأسابيع الأخيرة.? وأجرى له النادي الإسباني فحوصات ولم تظهر أي أعراض عليه، لكنها جاءت إيجابية يوم الجمعة وسيُعزل اللاعب في الحجر الصحي لمدة 10 أيام قبل إجراء فحص أخر. ويعتقد لودي أن إصابته في مارس الماضي كانت مجرد أنفلونزا عادية، لكنه بدأ معاناة في التنفس ونقص الأكجسين.?
وعندما أخبر طبيب الروخيبلانكوس أرسلوا له طبيبا لمنزله بعدما ظهرت الأعراض أيضا على صديقته.لودي شارك الموسم الجاري في 33 مباراة سجل هدفا وصنع 3 بقميص الروخيبلانكو. مباراته الأخيرة مع أتليتكو جاءت أمام ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصاء حامل اللقب أمام جماهيره بالفوز 3-2.وحسب بعض التقارير
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أشرف بن شرقي

تدخلات من مرتضى منصور لمنع حلقة بن شرقي مع رامز جلال

أشارت تقارير مغربية إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يحاول إلغاء إذاعة حلقة أشرف بن شرقي في برنامج رامز مجنون رسمي. برنامج رامز مجنون رسمي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الحالي، وظهر به طارق حامد لاعب الزمالك، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي، وعلي معلول، لاعبو الأهلي. ووفقًا لموقع "le360" فإن رئيس الزمالك يحاول التواصل مع مسؤولي القناة، وكذلك الممثل رامز جلال، من أجل عدم بث حلقة المغربي أشرف بن شرقي.
الفيفا‎

رسميا.. فيفا يقرر زيادة التبديلات في المباراة الواحدة إلى 5 لاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موافقته على زيادة التبديلات في المباراة الواحدة إلى خمسة بدلًا من ثلاثة، موضحا في بيان رسمي أن الموافقة جاءت من (IFAB) الهيئة المختصة بتعديل لوائح كرة القدم، بناء على اقتراح الاتحاد الدولي، لحماية اللاعبين عقب استئناف البطولات بعد أزمة فيروس كورونا، مضيفا أنه سيسمح لكل فريق بإجراء التبديلات الخمسة خلال 3 لحظات فقط من المباراة، لتجنب إهدار الوقت، كما يمكن إجراء تغيير بين الشوطين.
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دي بروين: رأسي انفجر بسبب جوارديولا

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، أن بيب جوارديولا، مدربه في مانشستر سيتي، تسبَّب في انفجار رأسه؛ بعد كم المعلومات والخطط التي قالها له، عندما اجتمعا معًا للمرة الأولى في النادي. وانضم دي بروين للسيتي عام 2015، قبل عام واحد من وصول بيب من بايرن ميوينخ، وساهما في تتويج الفريق بلقب الدوري مرتين بآخر 5 أعوام. وفي حديثه مع أليكس كاروسو، نجم لوس أنجليس ليكرز، قال دي بروين في الفيديو المباشر الذي احتضنه موقع "بليتشر ريبورت": "هو (جوارديولا) يشرح الكثير لبعض الأشخاص عندما نكون في اجتماع. في كرة القدم نملك خطط، ولكنها ليست مثل كرة القدم الأمريكية".
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أول تعليق من محمد صلاح على تقرير سكاي سبورتس

رد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تقرير نشرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، كان عنوانه "هل تؤيد استمرار صلاح مع ليفربول أم رحيله؟". ونشر الحساب الرسمي لسكاي سبورتس التقرير على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، جاء نصه: "نبحث سبب تغيير دور المصري.. مما يعني أن ليفربول قد يحتاج للبحث عن مهاجم جديد". وتناول التقرير الذي نشرته الشبكة الإنجليزية، أداء محمد صلاح في الفترة الماضية التي سبقت التوقف الطويل الحالي بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم.

3 قرارات من مجلس الأهلي بشأن أزمة فيروس كورونا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس» وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها الخطيب، قبل فترة من السادة أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.
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اللجنة التنفيذية تحسم مصير الدوريات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقده اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات. وقال يويفا في بيان رسمي: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات". وواصل: "يويفا كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له". واسترسل: "كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك حالات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها".
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لوفرين: ليفربول متعطش لتحقيق مزيد من الإنجازات

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه الحالي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. ليفربول توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار وباء كورونا. وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قام يورجن كلوب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياءً جديدة، إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائمًا على رغبتنا في الفوز".
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