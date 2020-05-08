لاعب أتليتكو مدريد مصاب بفيروس كورونا

تحرير:احمد سعيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

اتليتكو مدريد

أصيب رينان لودي الظهير الأيسر البرازيلي لـ أتليتكو مدريد الإسباني بـ فيروس كورونا وفقا لتأكيدات "جلوبوسبورتي" البرازيلية و"آس" الإسبانية. ووفقا لمصادر قريبة من اللاعب فقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس في مارس الماضي وأبلغ النادي الذي تابع حالاته في الأسابيع الأخيرة.? وأجرى له النادي الإسباني فحوصات ولم تظهر أي أعراض عليه، لكنها جاءت إيجابية يوم الجمعة وسيُعزل اللاعب في الحجر الصحي لمدة 10 أيام قبل إجراء فحص أخر. ويعتقد لودي أن إصابته في مارس الماضي كانت مجرد أنفلونزا عادية، لكنه بدأ معاناة في التنفس ونقص الأكجسين.?

وعندما أخبر طبيب الروخيبلانكوس أرسلوا له طبيبا لمنزله بعدما ظهرت الأعراض أيضا على صديقته.لودي شارك الموسم الجاري في 33 مباراة سجل هدفا وصنع 3 بقميص الروخيبلانكو. مباراته الأخيرة مع أتليتكو جاءت أمام ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصاء حامل اللقب أمام جماهيره بالفوز 3-2.وحسب بعض التقارير