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طارق حامد لرامز جلال: «خلي بالك هتعصب عليك»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م
رامز جلال
رامز جلال
وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبسؤاله عن ماحدث بينه وبين كهربا في المبارة الأخيرة قال: "كهربا هو إللي نرفزني بصراحة"، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال "حامد" لرامز": خلي بالك هتعصب عليك"، ولم يتمالك طارق حامد أعصابه عند سقوطه في حوض المياه وهو المقلب الأخير لرامز، إذ قام بدفعه أكثر من مرة ثم قام بجذبه هو وشخص آخر من ضمن فريق رامز وسقطا في الحوض ليقول له رامز: "الله يخرب بيتك" وفي نهاية الحلقة قام رامز جلال باحتضانه.
وقال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس». وتابع رامز: «اللاعب صاحب نظرية الترقيص ممنوع لأديك
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

«فتوة ميت عقبة وهولاكو».. طارق حامد ضحية رامز جلال

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة «mbc مصر»، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال قال عنه طارق حامد، إنه راجل ناجح، وذلك قبل ظهور رامز ليواجه ضيفه وجها لوجه، إذ قال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس».
وائل-جسار (2)

بسبب «إغلب السقا».. وائل جسار يتصدر محرك البحث جوجل

أصبح العديد من الفنانين يعتمدون على تقديم برامج المقالب أو المسابقات، ففي الموسم الرمضاني الحالي قدمت الفنانة فيفي عبده برنامج "خلي بالك من فيفي"، كما قدم الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، أما أحمد السقا، فلأول مرة يشارك في برنامج ترفيهي يسمى "إغلب السقا"، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي "Beat the Star"، ويتناول عدد من المنافسات بين الفنان أحمد السقا وعدد من الفنانين، كما أن الفائز يحصل على جائزة قدرها 100 ألف حنيه، يتبرع بعا لأحد الجيمعيات الخيرية.
يسرا

بعد الحلقة الـ14..يسرا: خيانة عهد متصدر تريند تويتر

بالرغم من الصعوبات التي تعرض لها مسلسل "خيانة عهد" بسبب فيروس كورونا، إلا أن طاقم العمل تمكن من استكمال التصوير، ولحق بالمارثون الدرامي، وبالأمس تمكنت يسرا من قلب موازين المسلسل، وتصدرت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، وهي تودع ابنها "هشام"، وعبر المتابعون عن إعجباهم بالحلقة الـ14 من المسلسل، أما عمرو أديب، فقال "الحلقة متعبة"، ولحد الآن يعتبر مسلسل "خيانة عهد"، من الأعمال الدرامية الرائعة، وبالتالي تنافس الأعمال الأخرى.
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

«فتوة ميت عقبة وهولاكو».. طارق حامد ضحية رامز جلال

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة «mbc مصر»، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال قال عنه طارق حامد، إنه راجل ناجح، وذلك قبل ظهور رامز ليواجه ضيفه وجها لوجه، إذ قال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس».
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

عبدالله بالخير عن رامز جلال: «أحبه وأقدر ما يقدمه»

وقع الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في أولى فقرات البرنامج طلبت المذيعة آروى منه الغناء واستجاب بالخير لطلبها وغنى كوبليه لأم كلثوم، وبسؤاله عن سبب احتفاظه بـ"الخيزرانة" طوال الوقت، قال: «إنها للحماية»، وردا على سؤالها عن عدم زواجه حتى الآن قال: «ما آن الآوان وما لقيت بنت الحلال والزواج قسمة ونصيب»، ليرد رامز ساخرا: «وهي ذنبها إيه»، وقال بالخير: «إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم محمد صلاح»، وبسؤاله عن رامز جلال قال: «أنا أحبه وأقدر ما يقدمه قبل أن يتفاجأ بظهوره أمامه».
حمدى-الميرغني

غلطة «الميرغني» تكشف فبركة برنامج «رامز مجنون رسمي»

انتقادات طالت رامز جلال عقب انتهاء حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي حل عليها ضيفا الفنان حمدي الميرغني، إذ تسأل رواد مواقع التواصل عن كيفية معرفة "الميرغني" اسم البرنامج والقناة التي تذيعه في نهاية الحلقة قبل أن يخبره رامز مع أن البرنامج الذي من المفترض أن يتم خداعه فيه اسمه "كرسي الحقيقة"، تقدمه "آروى"، إذ قال حمدي الميرغني في نهاية المقلب: "استنوننا في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على mbc"، ما دفع البعض للحديث عن فبركة البرنامج وأن "الميرغني" كان على علم بالمقلب وتفاصيله قبل الحلقة.
كهربا

«والله هعورك»..عصبية وخوف «كهربا» في رامز مجنون رسمي

حل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيفا على الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ قال رامز جلال لـ"كهربا": "أنا استضفتك وإنت أهلاوي وإنت زملكاوي"، ليرد كهربا: "لا طبعا وأنا أهلاوي أحسن.. أنا رجعت بيتي وهو الأهلي"، مؤكدا التزامه بموعد التمرين الذي يذهب له قبل موعده بساعة. ونشر رامز جلال مقطع فيديو من الحلقة على حسابه عبر تويتر، وعلق عليه قائلا: "عصبية كهربا في حلقة رامز مجنون رسمي اليوم".
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