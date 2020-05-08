طارق حامد لرامز جلال: «خلي بالك هتعصب عليك»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م

رامز جلال

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبسؤاله عن ماحدث بينه وبين كهربا في المبارة الأخيرة قال: "كهربا هو إللي نرفزني بصراحة"، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال "حامد" لرامز": خلي بالك هتعصب عليك"، ولم يتمالك طارق حامد أعصابه عند سقوطه في حوض المياه وهو المقلب الأخير لرامز، إذ قام بدفعه أكثر من مرة ثم قام بجذبه هو وشخص آخر من ضمن فريق رامز وسقطا في الحوض ليقول له رامز: "الله يخرب بيتك" وفي نهاية الحلقة قام رامز جلال باحتضانه.

وقال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس». وتابع رامز: «اللاعب صاحب نظرية الترقيص ممنوع لأديك