إصابة 4 ضباط سودانيين بفيروس كورونا

تحرير:وكالات ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٤ م

كورونا في السودان

أفادت مصادر صحفية، أن أربعة من كبار الضباط المعتقلين على ذمة المحاولة الانقلابية في السودان بقيادة الفريق أول هاشم عبد المطلب، قد تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وبحسب صحيفة المواكب، فإنه تم الكشف عن فيروس كورونا لدى الفريق هاشم عبد المطلب، واللواء ركن إبراهيم أحمد عبد الرحيم التوم، واللواء ركن محي الدين أحمد الهادي، والعميد ركن محمد قرشي أحمد الأمين القرشي، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. كانت وزارة الداخلية السودانية، قد أعلنت في بيان لها، إصابة أحمد هارون نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بالسودان بفيروس كورونا.

وقالت الوزراة: إن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم، تعرض لأزمة صحية، وتم أخذ عينة للفحص للاشتباه في إصابته بالفيروس، في 21 ابريل الماضي، ونقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة، وجاءت النتيجة سلبية، وفي أثناء تواجده بالمستشفى وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثان جاءت نتيجته إيجابية، وبالفحص