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إصابة 4 ضباط سودانيين بفيروس كورونا

تحرير:وكالات ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٤ م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
أفادت مصادر صحفية، أن أربعة من كبار الضباط المعتقلين على ذمة المحاولة الانقلابية في السودان بقيادة الفريق أول هاشم عبد المطلب، قد تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وبحسب صحيفة المواكب، فإنه تم الكشف عن فيروس كورونا لدى الفريق هاشم عبد المطلب، واللواء ركن إبراهيم أحمد عبد الرحيم التوم، واللواء ركن محي الدين أحمد الهادي، والعميد ركن محمد قرشي أحمد الأمين القرشي، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. كانت وزارة الداخلية السودانية، قد أعلنت في بيان لها، إصابة أحمد هارون نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بالسودان بفيروس كورونا.
وقالت الوزراة: إن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم، تعرض لأزمة صحية، وتم أخذ عينة للفحص للاشتباه في إصابته بالفيروس، في 21 ابريل الماضي، ونقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة، وجاءت النتيجة سلبية، وفي أثناء تواجده بالمستشفى وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثان جاءت نتيجته إيجابية، وبالفحص
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كورونا والحجر الصحي (8)

خلال 24 ساعة..10 وفيات و1701 إصابة بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، عن تسجيل 1322 حالة تعافي في يوم واحد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول إصابة 9120 حالة. وسجلت العاصمة الرياض 2113 حالة تعافي، تليها مكة المكرمة بـ2101 حالة، ثم جدة بـ1806 حالة، فالمدينة بـ1179 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن المملكة ومحافظاتها طبقا لـ"موقع روسيا اليوم". وأكدت الوزارة تسجيل 1701 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 35432، إذ سجلت الوزارة 10 وفيات جديدة، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 229.
فيروس كورونا

بسبب كورونا.. 323 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي

قدر رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، أن خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا تبلغ بما يقارب 323 مليار دولار، مستندًا بتقديراته إلى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلبا وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا تصل نسبتها لنحو 12% من حجم اقتصادها.
الشرطة-السعودية (2)

ضبط كميات كبيرة من المسكرات في مصنعين للخمور بالرياض

أعلنت الشرطة السعودية اليوم الجمعة، عن ضبط كميات كبيرة من المسكرات في مصنعين للخمور بمحيط العاصمة الرياض، إذ صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أن العملية الأمنية أجريت بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله اختباء مجموعة من العمالة الوافدة في بطون الأودية وتهيئة مواقع في وادي حنيفة غربي العاصمة الرياض واستغلالها في تصنيع الخمور، مشيرًا أن العملية أسفرت عن ضبط مصنعين للخمور بمواقع متفرقة تحتوي على 60 برميلا و120 قارورة مملوءة بالمسكر، ومعدات وأدوات تستخدم في التصنيع.
نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي يُكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة. ووافق 72 من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، على ترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة بعد أن صادق النواب على التشريع الخاص بصفقة نتنياهو مع زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس بشأن التناوب على رئاسة الحكومة. وحصل نتنياهو على مهلة 14 يوما لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وفقا لروسيا اليوم.
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كورونا والحجر الصحي (4)

3 وفيات و57 إصابة بـ«كورونا» في السودان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات، و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إذ قالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 375، والوفيات إلى 28 فيما بلغ عدد حالات الشفاء 32. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الثلاثاء، عن كارثة كبرى قد تقع في السودان سببها فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العديد من دول العالم مؤخرًا، وتسبب في وفة وإصابة العديد من المواطنين، إذا لم ترفع العقوبات المفروضة عليه، ويمنح مساعدة مالية، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

اليابان تُسجل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 407 حالات، إذ ذكر بيان رسمي، أن "الوفيات الجديدة سجلت 6 منها في العاصمة طوكيو، 4 في محافظة تشيبا، و2 في كل من محافظات سايتاما، توياما، وأوساكا، بالإضافة إلى 6 حالات في مناطق ريفية متفرقة"، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد إصابة عاملين بكورونا.. غلق مصنع «ليسيكو مصر»

أصدر مجلس إدارة شركة ليسيكو - مصر، غلق مصنع شركة ليسيكو للصناعات الخزفية الكائن بمدينة برج العرب الجديدة، في غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 14 يوميا، بعد تقرير وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بضرورة غلق الشركة، نظرا لثبوت إصابة اثنين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أصيبا كلا الإثنين بإعياء شديد وارتفاع في درجات الحرارة، وبناء عليه تم إحالتهما إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل اللازمة، وثبت إصابتهما بفيروس كورونا.
كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
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