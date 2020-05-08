ضبط كميات كبيرة من المسكرات في مصنعين للخمور بالرياض

تحرير:وكالات ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م

عناصر من الشرطة السعودية - صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة السعودية اليوم الجمعة، عن ضبط كميات كبيرة من المسكرات في مصنعين للخمور بمحيط العاصمة الرياض، إذ صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أن العملية الأمنية أجريت بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله اختباء مجموعة من العمالة الوافدة في بطون الأودية وتهيئة مواقع في وادي حنيفة غربي العاصمة الرياض واستغلالها في تصنيع الخمور، مشيرًا أن العملية أسفرت عن ضبط مصنعين للخمور بمواقع متفرقة تحتوي على 60 برميلا و120 قارورة مملوءة بالمسكر، ومعدات وأدوات تستخدم في التصنيع.

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ذات الصلة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.وفي وقت سابق، ألقت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية، القبض على شخص جاهر بحمل سلاح رشاش ويتباهى بذلك.وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر