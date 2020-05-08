مصرع سيدة «قعيدة» في حريق بإحدى عقارات الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م

حريق عقار_أرشيفية

لقيت سيدة في العقد السادس من العمر، «قعيدة» مصرعها، اليوم الجمعة، إثر نشوب حريق هائل بمقر سكنها بمنطقة فلمنج، بشرق محافظة الإسكندرية، حيث وردت إشارة لغرفة عمليات المحافظة بورود إخطارًا عن اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق الـ20 في العقار الكائن بمنطقة فلمنج، ما أسفر عن سقوط سقف حجرة على السيدة تبلغ من العمر 55 عامًا، مما أدى إلى وفاتها، فيما حضرت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل انتقال النيران للعقارات المجاورة.

كان حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، قد تلقى بلاغا يُفيد باندلاع الحريق، فانتقلت على الفور الجهات التنفيذية بالحي من سكرتير عام الحي، ومدير المتابعة الميدانية، وفريق هندسي متخصص لمعاينة آثار الحريق.وتلقى اللواء سامى غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل