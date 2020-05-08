جريمة

مصرع سيدة «قعيدة» في حريق بإحدى عقارات الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م
حريق عقار_أرشيفية
حريق عقار_أرشيفية
لقيت سيدة في العقد السادس من العمر، «قعيدة» مصرعها، اليوم الجمعة، إثر نشوب حريق هائل بمقر سكنها بمنطقة فلمنج، بشرق محافظة الإسكندرية، حيث وردت إشارة لغرفة عمليات المحافظة بورود إخطارًا عن اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق الـ20 في العقار الكائن بمنطقة فلمنج، ما أسفر عن سقوط سقف حجرة على السيدة تبلغ من العمر 55 عامًا، مما أدى إلى وفاتها، فيما حضرت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل انتقال النيران للعقارات المجاورة.
كان حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، قد تلقى بلاغا يُفيد باندلاع الحريق، فانتقلت على الفور الجهات التنفيذية بالحي من سكرتير عام الحي، ومدير المتابعة الميدانية، وفريق هندسي متخصص لمعاينة آثار الحريق.وتلقى اللواء سامى غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل
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السيطرة-على-حريق-هائل-مصنع-منسوجات-بكفر-الدوار (2)

سماء أكتوبر تتحول للأسود.. جحيم النيران داخل مصنعين

الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، تبدلت الأجواء في منطقة الـ300 بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، رائحة الدخان تطبق على المدينة، بينما تتصاعد الأدخنة السوداء لتغطي السماء مع ارتفاع النيران لأمتار. دقائق قليلة بدت الصورة واضحة مع توافد سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وصولا إلى موقع حريق هائل اندلع في مصنع كرتون، إذ جرى الدفع بـ16 سيارة إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد وبمشاركة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.
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ألماس وجلود ثعبان.. ضبط 114 قضية تهريب بـ30 مليونا

30 يوما قدم خلالها رجال قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودا مضنية فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر أبريل المنقضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تتصدرها قضايا تهريب البضائع.
وزارة-الداخلية

المنازل والمخازن بتتسرق.. لغز استغاثة شخص بالقليوبية

داخل منزله بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، جلس أحد الأشخاص يفكر في الخلاف القائم بينه وبين مقاول وشقيقه، أفكار عدة تتدفق داخل رأسه، لكنه فضل اللجوء إلى شبكة الإنترنت، إذ استقر به مطاف أفكاره على استخدام منصات السوشيال ميديا وتحديدا "فيسبوك" في كسب تعاطف الجميع بل وكسب تأييد أجهزة الأمن من خلال منشور بثه عبر صفحته وصفحات أصدقاءه و"جروبات" خاصة بأخبار بلدته زعم خلالها تكرار حوادث السرقة الخاصة بالمنازل والمخازن، وبعت برسالة لوزارة الداخلية أيضا.
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كواليس الكشف عن مصنع «فودو» في عزبة الهجانة

شن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط عاطل فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح وبحوزته 4 لفافات لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام، والقبض على شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفا محمول.
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حريق كنيسة الأنبا بولا

«كاهن مارجرجس» بالإسكندرية يكشف تفاصيل حريق الكنيسة

كشف القس أوغسطينوس فؤاد، راعي كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس، بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل نشوب الحريق الذي وقع في الكنيسة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ أكد أن الحريق اندلع بمقصف الكنيسة –الكانتين– مشيرًا أن سبب اندلاع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائي، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو أي إصابات أو أي خسائر بشرية، لافتًا أن الخسائر انحصرت في اشتعال النيران في مجموعة من الكراتين الخاصة بالسلع والبضائع فقط.
الحريق (32)

نيابة الإسكندرية: ماس كهربائي وراء حريق عقار محرم بك

بدأ فريق من النيابة العامة، برئاسة وكيل النائب العام بمحرم بك بالإسكندرية، معاينة نشوب حريق هائل شب اعلى سطح عقار نتيجة بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، صباح اليوم السبت، حيث تم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق بالعقار المشار إليه، وإذا ما كان هناك أسباب جنائية وراء وقوع الحريق بالإضافة إلى سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال السكان المقيمين في العقار حول شهاداتهم عن أسباب وقوع الحريق، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
جثة-فتاة

«بسبب فتاة».. طالب يتخلص من صديقه في الإسكندرية

«ومن الحب ما قتل».. مقولة تنطبق على جريمة شهدتها محافظة الإسكندرية، حيث أقدم طالب ثانوية عامة، في العقد الثاني من العمر على التخلص من صديقه طالب بدفعه من الأسانسير للتخلص منه، وذلك لمنافسته على حب فتاة. بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب، طالب في العقد الثاني من العمر، متأثرا بإصابته نتيجة سقوطه من أعلى تبين أنه من مصعد العقار عقب حضوره إحدى الدروس الخصوصية.
انهيار- العقار (3)

مصرع شقيقتين وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

لقيت شقيقتان في العقد السابع من العمر، مصرعيهما، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالإضافة للطابق الأرضي، وذلك بشارع عثمان جلال، المتفرع من شارع عرفان في حي محرم بك بوسط محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الإدارة، يفيد انهيار عقار قديم مأهول بالسكان ووجود متوفيين وإصابات بين السكان.
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