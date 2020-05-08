«صورة وقلوب حمراء».. أبو هشيمة برفقة ياسمين صبري بعد الزواج

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م

ياسمين صبري

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين صبري على حسابه عبر إنستجرام، بعد أسابيع قليلة من عقد قرانهما، إذ وضع أبو هشيمة قلوب حمراء تعليقا على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيه متمنين له حياة زوجية سعيدة. وعقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قبل أسابيع قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.

وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات. ويشارك في البطولة أحمد مجدي، ودياب، وآيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل. View this post