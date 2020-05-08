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«صورة وقلوب حمراء».. أبو هشيمة برفقة ياسمين صبري بعد الزواج

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين صبري على حسابه عبر إنستجرام، بعد أسابيع قليلة من عقد قرانهما، إذ وضع أبو هشيمة قلوب حمراء تعليقا على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيه متمنين له حياة زوجية سعيدة. وعقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قبل أسابيع قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.
وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات. ويشارك في البطولة أحمد مجدي، ودياب، وآيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل. View this post
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هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة في «خيانة عهد»

تصدر مشهد توديع يسرا لابنها "هشام" الذي يقوم بدوره خالد أنور بعد قتله على يد شقيقها "فرح"، الذي تقوم بتجسيده حلا شيحة ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، في الوقت الذي تعجب البعض من خيانة وغدر اختها حلا شيحة، التي تسبب دورها في غضب الكثيرين على مواقع السوشيال ميديا متمنين الانتقام لـ"هشام". وبطريقة ساخرة نشرت هنادي مهنا فيديو من كواليس المسلسل على حسابها عبر "إنستجرام"، يجمعها بالفنانة حلا شيحة وهي ممسكة بها من الخلف وكأنها تنتقم منها بسبب ما فعلته في ابن شقيقتها بالمسلسل.
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علاء مبارك مشيدًا بدور أحمد زاهر في البرنس: «يمتلك موهبة كبيرة»

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، بدور الفنان أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ كتب على حسابه عبر تويتر: "مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جداً كل التقدير لهذه الأعمال، لكن لو اختار مسلسل واحد على أساس قوة وأداء التمثيل ففي رأي المتواضع بلا شك هو البرنس،أداء عالي من كل الفنانين في المسلسل، خاصة الفنان المتالق احمد زاهر الذي أثبت أنه فنانا يمتلك موهبة كبيرة".
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ناصر البرنس: محمد رمضان خد جزء من قصتي في المسلسل

أزمة جديدة تواجه محمد رمضان بسبب مسلسله "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ أعرب ناصر البرنس صاحب محلات الأكل الشهيرة عن غضبه من المسلسل، قائلا في فيديو بثه على صفحته عبر فيسبوك: "الناس فاكرة إن محمد رمضان لما كان هنا في المطعم وصور إن دي قصتي، هي فيها جزء من قصتي، حاجة غريبة يعني حتى الولد اللي طالع في المسلسل ابن محمد رمضان اسمه سيف وابني اسمه سيف ونفس الشكل حاجة غريبة"، متابعًا: "أصحاب ابني في المدرسة بيسألوه هو بابا كان بياكل إخواته طب أنا ليه بيتنسب لي التمثيلية دي أنا مش باخد لقطة ومش محتاج، أنا ربنا مراضيني بشغلي واجتهادي".
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فستان أبيض وقلوب حمراء.. أول تعليق لغادة عبد الرازق بعد زواجها

في أول تعليق لها بعد إعلانها الزواج من مدير التصوير هيثم زنيتا، نشرت الفنانة غادة عبد الرازق على حسابها عبر إنستجرام صورة لها بفستان زفاف أبيض مكتوب عليها "زواج غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا"، وأكتفت بوضع قلوب حمراء تعليقا على الصورة. وحرصت كلا من زينة، ونوال الزغبي، وسوسن بدر على تقديم التهنئة لها بعد عقد القران والذي أقيم منذ أيام داخل كواليس مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي يعرض حاليا، ومن المقرر إقامة حفل الزفاف عقب شهر رمضان، ويقتصر الحضور على بعض المقربين نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على ان يقضيان شهر العسل بإحدى المدن الساحلية.
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دراما رمضان حضرت والكوميديا الهادفة لم تأتِ بعد

ما بين قنوات فرضت مسلسلاتها وبرامجها الترفيهية على مائدة الخريطة الرمضانية، ومنافسة شرسة وتحدٍّ كبير من النجوم للفوز بـ"رضا" الجمهور الذى يبقى وحده من يملك "مصير" استمرارها أو الابتعاد عنها بضغطة واحدة على"ريموت" التليفزيون، ومع أولى الحلقات وقعت بعض الأعمال فى مرمى الإشادة والنقد، لا سيما أن تلك الفترة التى تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، وما تبعته من تعليق الدراسة وفرض حظر التجوال والعزل المنزلى كإجراءات وقائية، ضاعفت أعداد المتابعين للدراما الرمضانية عن السنوات السابقة، مما جعل السباق صعبا على النجوم وشركات الإنتاج، خاصة أن المشاهد أصبح بمثابة ناقد.
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«بصور وقلوب حمرا».. ياسمين صبري توثق زواجها من أبو هشيمة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هيشمة، على حسابها عبر إنستجرام، إذ كتبت تاريخ الزواج على الصور بجانب قلوب حمراء. وفي حفل عائلي جرت اليوم مراسم عقد القران، اليوم الجمعة، في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات.
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عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات.
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