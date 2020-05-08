مطار القاهرة يستقبل 330 راكبًا من العالقين في الكويت

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٢ م

مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين، سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني إلى الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين. وصرحت مصادر بمطار القاهرة، أن الرحلة الأولى لشركة إير كايرو، وصلت مطار القاهرة وعلى متنها 165 راكبا، وأقلت الرحلة الثانية أيضا 165 راكبا، إذ قام أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم فور وصولهم.

وتم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يومًا، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. كانت سلطة الطيران المدني، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات