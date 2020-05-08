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الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا سيختفي دون لقاح

تحرير:وكالات ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وباء كورونا سيختفي دون لقاح، غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم كلامه، قائلا: «إنني راض عن تدابير مواجهة كورونا التي اتخذها البيت الأبيض، ولست قلقا»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وصرح ترامب في وقت سابق من اليوم بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.

يذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 75 ألف شخص، وتحتل البلاد المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.

وكان ترامب في تصريحاته السابق قد توقع وصول حصيلة الضحايا إلى ما بين 60 و70 ألف حالة، وشكك في إمكانية وصولها إلى 100 ألف.

حفتر

واشنطن تتهم موسكو بالتواطؤ مع الأسد في دعم حفتر

شنت واشنطن حملة إعلامية ودبلوماسية جديدة ضد موسكو ودمشق، متهمة إياهما بالتعاون في نقل مسلحين وعتاد إلى ليبيا لدعم قوات المشير خليفة حفتر في صراعه مع حكومة الوفاق الوطني، بحسب روسيا اليوم. وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس الخميس: "نعرف بالتأكيد يعمل الروس مع (الرئيس السوري بشار) الأسد على نقل مقاتلين، ربما من دولة ثالثة، وربما من السوريين، إلى ليبيا إضافة إلى العتاد"، دون أن يذكر أي تفاصيل أو يقدم أي دليل على صحة هذه المزاعم.
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 75 ألف حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 75 ألف شخص، اليوم الخميس، بينما نحى البيت الأبيض جانبا دليلا إرشاديا أعده مسؤولو الصحة لمساعدة الولايات على العودة للحياة الطبيعية تدريجيا. ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، مركز الوباء العالمي، 2000 شخص يوميا في المتوسط منذ منتصف أبريل على الرغم من الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الفيروس. وتزيد حصيلة الوفيات عن أي حصيلة بسبب الإنفلونزا الموسمية منذ 1967، كما تفوق عدد الوفيات خلال السنوات العشر الأولى من مرض الإيدز من 1981 وحتى 1991.
دونالد ترامب

بعد إصابة حارسه الشخصي.. ترامب يخضغ لفحص كورونا يوميًّا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس، إلى فحص فيروس كورونا المستجد يوميا، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الفحص اليومي سيطبق على نائب الرئيس وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك، مؤكدًا أنه لم يكن على اتصال منتظم مع المساعد الذي أصيب بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض بالفيروس.
كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز وفيات كورونا بولاية نيويورك الأمريكية 20 ألفا

أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيها تجاوزت عتبة الـ20 ألفا. وأكدت إدارة الصحة المحلية على موقعها الرسمي، أن 20597 شخصا على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، أكثر من 58% منهم رجال. وتظهر الإحصاءات أن أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عاما. وسجلت سلطات الولاية حتى الآن 323978 إصابة بالعدوى. وكانت حصيلة الوفيات جراء وباء كورونا في ولاية نيويورك أمس عند مستوى 19645 وفاة طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
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دونالد ترامب

بعد إصابة حارسه الشخصي.. ترامب يخضغ لفحص كورونا يوميًّا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس، إلى فحص فيروس كورونا المستجد يوميا، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الفحص اليومي سيطبق على نائب الرئيس وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك، مؤكدًا أنه لم يكن على اتصال منتظم مع المساعد الذي أصيب بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض بالفيروس.
فيروس- كورونا (7)

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز الـ74 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حاجز 74 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة 1256039 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 74093 وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة، و205215 شفاء، أي 16.3%. وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الحالي بواقع 18406 أشخاص، بينما بلغت زيادة الوفيات حتى الآن 1822 حالة، وفقا لروسيا اليوم. وتأتي من نصيل الولايات المتحدة 33% من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العالم و28.1% من حصيلة المتوفين جراء المرض.
دونالد ترامب

ترامب: نقدم تقريرا دقيقا عن أصل كورونا في الوقت المناسب

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ستقدم تقريرا دقيقا حول تفاصيل أصل فيروس كورونا المستجد، وسط زيادة حدة اتهامات الولايات المتحدة للصين بتحمل المسؤولية عن الجائحة، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض: «سنقدم تقريرا دقيقا جدا حول هذا الموضوع في الوقت المناسب»، مشددًا على أنه كان يجب على الصين إبلاغ الولايات المتحدة بتسجيل التفشي فورا بعد بدئه، مبينا أنه لم يبحث هذا الموضوع حتى الآن مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.
دونالد ترامب

ترامب: الصين فشلت في وقف انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد، ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، إذ قال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس حول تطورات جائحة فيروس كورونا، إنه رأى أدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنحدر من معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي الفيروس، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الموضوع، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم..
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